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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄04/10
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6416   瑞棋電通    04/10 初上市    03/31-04/03   1361  101.00    101.00  國泰     01    04/09     168454
2745   五福        04/10 初上櫃    03/31-04/03    687   26.00     26.00  台新     01    04/09     125165
1587   吉茂        04/10 初上市    03/31-04/03   1684   18.91     18.91  宏遠     01    04/09     119256
6547   高端疫苗    04/11 初上櫃    04/02-04/09   4108   28.00     28.00  永豐金   01    04/10     176377

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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