[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄04/10 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6416 瑞棋電通 04/10 初上市 03/31-04/03 1361 101.00 101.00 國泰 01 04/09 168454 2745 五福 04/10 初上櫃 03/31-04/03 687 26.00 26.00 台新 01 04/09 125165 1587 吉茂 04/10 初上市 03/31-04/03 1684 18.91 18.91 宏遠 01 04/09 119256 6547 高端疫苗 04/11 初上櫃 04/02-04/09 4108 28.00 28.00 永豐金 01 04/10 176377 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。