【異動股】三大航空股午後集體攀升 中國國航(601111-CN)漲逾6%

午後，三大航空股集體攀升。A股方面，截止發稿，中國國航(601111-CN)漲6.39%報11.82元，南方航空(600029-CN)漲5.35%報10.43元，東方航空(600115-CN)漲3.25%報6.99元;港股方面，中國國航(00753-HK)漲8.29%報10.58港元，中國東方航空股份(00670-HK)漲7.89%報6.15港元，中國南方航空股份(01055-HK)漲7.98%報8.52港元。

近日，随着上市公司2017年年報相繼披露，航空公司業績也逐步浮出水面。受益于需求增長、人民币升值等因素，三大航空公司淨利潤創出近10年來新高。

南航、國航、東航分别發布了2017年財報，三大航2017年均實現了同比營業收入與歸母淨利潤雙上漲。值得注意的是，2017年三大航淨利潤創出近十年來新高，其中中國國航營收1213.63億元，上漲7.71%，淨利潤72. 40億元，同比上漲6.26%;南方航空營收1274.89億元，同比上漲11.05%，淨利潤59.14億元，同比上漲16.97%;東方航空營收1017.21億元，同比上漲3.21%，淨利潤63.52億元，同比上漲40.91%。

在業内人士看來，在行業需求依然強勁增長的背景下，近期的市場調整為資金提供了較好的布局機會。

申萬宏源表示，去年暑運旺季航班取消較多，因此正常情況下今年旺季ASK因翹尾因素影響可能出現兩位數增速，但旺季需求旺盛，供需仍會保持均衡狀態，票價穩定情況下運力規模的擴大促進航空公司業績爆發。

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