【異動股】券商板塊早盤沖高 中國銀河(601881-CN)漲超6%

今日早盤，券商板塊異動走強，截止發稿，中國銀河(601881-CN)漲6.24%報10.89元，華西證券(002923-CN)漲4.22%報14.05元，第一創業(002797-CN)漲2.92%報8.1元，國信證券(002736-CN)、中原證券(601375-CN)、浙商證券(601878-CN)、山西證券(002500-CN)、財通證券(601108-CN)、華泰證券(601688-CN)等漲2%，中信證券(600030-CN)、招商證券(600999-CN)等多股跟漲。

中信建投表示，當前資本市場漸進式改革對券商業務線的影響日漸清晰，據媒體報道，阿裡、京東發行CDR回歸A股的事宜已分别由中信證券及中信建投證券牽頭推進，最快預料三季度落地，龍頭券商的CDR相關業務蓄勢待發;同時，機構類業務、海外業務成為重要的業績增長點，龍頭券商在此方面布局領先，證券業集中度有望進一步擡升。目前龍頭券商估值調整已較充分，未來承接資本市場改革紅利的價值成長空間可期。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)