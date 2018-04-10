港股窄幅上落 內險股表現可人

港股今早只在窄幅上落，大市低開24點，其後，恆生指數最新報30317點，升87點；國企指數最新報12146點，升73點。

內銀股今早表現，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.21元，升0.5%，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.02元，升0.4%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.68元，升0.5%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.41元，跌0.2%。

內險股方面，剛上載予A股招股資料的中國人保(01339-HK)最新報3.91元，升6.5%，旗下的中國財險(02328-HK)最新報14元，升1.9%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.9元，升0.9%，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報81.3元，升1.1%。

重磅藍籌股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報413.6元，升0.9%，香港交易所(00388-HK)最新報257元，升0.6%，匯豐控股(00005-HK)最新報74.45元，升0.3%。

醫藥股方面，藥明生物(02269-HK)最新報83.45元，升0.2%，石藥集團(01093-HK)最新報22.7元，升1.6%，綠葉製藥(02186-HK)最新報9.54元，升3.6%。

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