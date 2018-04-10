【異動股】鋼鐵板塊活躍走強 韶鋼松山(000717-CN)漲停

今日早盤，鋼鐵板塊活躍走強，截止發稿，韶鋼松山(000717-CN)漲停報6.57元，三鋼閩光(002110-CN)漲9.09%報18.96元，方大特鋼(600507-CN)漲6.1%報14.09元，柳鋼股份(601003-CN)漲5.89%報6.29元，華菱鋼鐵(000932-CN)漲5.57%報8.15元，淩鋼股份(600231-CN)漲5.26%報4元，八一鋼鐵(600581-CN)漲5%報12.83元，安陽鋼鐵(600569-CN)、太鋼不鏽(000825-CN)、新鋼股份(600782-CN)、等股紛紛上漲超4%。

東吳證券監測數據顯示，近期，包括鋼鐵、煤炭和水泥等在内的國内周期品價格普漲，這種變化背後有兩個短期的邏輯支點：其一，2月公共財政支出同比上升47.7%;其二，周期品庫存出現回落，包括螺紋鋼庫存、6大發電集團煤炭庫存等。

東吳證券表示，國内周期品價格經過3月份的大幅調整，財政開支和庫存回落确實有望驅動價格短期反彈，但基于當前的實體流動性壓力，周期品反彈的幅度和持續性預計有限。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)