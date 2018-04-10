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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月09日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 元大台灣50正2   元大中型100       大東              昶和     東泥     富邦VIX
味全          元大滬深300正2  富邦科技          利勤              大統染   大飲
宏洲          國泰臺灣加權正2 元大台商50        強信-KY           海悅     興泰
嘉裕          富邦H股正2      富邦摩台          科妍              銘旺科   達新
東華          正道            富邦發達          世紀鋼            卓越     立益
大東          友旺            富邦金融          國巨              統領     怡華
立益          同開            元大MSCI台灣      海悅                       昶和
佳和          悠克            永豐臺灣加權      威盛                       大統染
昶和          川飛            富邦日本          映泰                       亞崴
三洋紡                        國泰日經225       承啟                       程泰
瑞利                          元大日經225       統懋                       百達-KY
樂士                          元大美債7-10正2   翔耀                       康普
正峰新                        元大美債7-10反1   太空梭                     東明-KY
億泰                          元大S&P日圓反1    全新                       世紀鋼
毛寶                          富邦歐洲          麗臺                       映泰
燁興                          FH彭博高收益債    強茂                       隴華
中鴻                          FH彭博新興債      華擎                       世芯-KY
聚亨                          環泥              世芯-KY                    拓凱
千興                          幸福              聯德控股-KY                傳奇
威致                          味全              柏承                       東科-KY
首利                          大成              愛普                       華友聯
麗正                          卜蜂              晶心科                     皇昌
東訊                          佳格              無敵                       遠雄來
矽品                          大統益            偉聯                       夏都
華泰                          天仁              杜康-DR                    欣欣
茂矽                          綠悅-KY           陽光能源-DR                統領
錸德                          三芳              慶豐富                     晨訊科-DR
廷鑫                          國喬              川飛                       友佳-DR
倫飛                          台化                                         一零四
威盛                          再生-KY                                      欣天然
銘旺科                        勝悅-KY                                      新海
統懋                          台塑化                                       秋雨
翔耀                          南染                                         欣高
太空梭                        宏洲                                         台數科
新利虹                        東和                                         南六
華映                          嘉裕                                         基勝-KY
吉祥全                        東華                                         威宏-KY
憶聲                          大東                                         波力-KY
科風                          立益                                         泰昇-KY
建碁                          力麗                                         政伸
和鑫                          力鵬                                         吉源-KY
力特                          佳和
喬鼎                          年興
正達                          宏益
晟鈦                          大將
弘憶股                        集盛
新世紀                        宏遠
誠創                          得力
嘉威                          偉全
力銘                          昶和
亞太電                        三洋紡
達能                          儒鴻
清惠                          利勤
慧友                          士電
捷泰                          東元
互億                          瑞利
天瀚                          華城
迅杰                          大億
華上                          耿鼎
元晶                          樂士
華冠                          亞崴
裕豐                          車王電
寶徠                          和大
日勝生                        廣隆
台船                          正峰新
東森                          中砂
台南-KY                       倉佑
康師傅-DR                     程泰
聖馬丁-DR                     亞德客-KY
神州-DR                       東台
耀傑-DR                       力達-KY
同方友友-DR                   強信-KY
晨訊科-DR                     豐祥-KY
友佳-DR                       聲寶
陽光能源-DR                   華榮
精熙-DR                       宏泰
中福                          三洋電
雷虎                          億泰
中視                          艾美特-KY
秋雨                          和益
慶豐富                        國化
                              中纖
                              三晃
                              中碳
                              元禎
                              中華化
                              花仙子
                              毛寶
                              康聯-KY
                              三福化
                              台玻
                              台紙
                              士紙
                              榮成
                              東和鋼鐵
                              燁興
                              春源
                              春雨
                              中鴻
                              美亞
                              聚亨
                              千興
                              威致
                              盛餘
                              彰源
                              新鋼
                              允強
                              三星
                              泰豐
                              正新
                              建大
                              南帝
                              裕隆
                              劍麟
                              勤益控
                              首利
                              伸興
                              麗正
                              聯電
                              台達電
                              金寶
                              華通
                              楠梓電
                              東訊
                              中環
                              矽品
                              華泰
                              旺宏
                              光罩
                              茂矽
                              華邦電
                              智邦
                              聯強
                              錸德
                              宏碁
                              英業達
                              華碩
                              廷鑫
                              藍天
                              倫飛
                              燿華
                              金像電
                              菱生
                              震旦行
                              佳能
                              技嘉
                              微星
                              虹光
                              廣達
                              台光電
                              精元
                              威盛
                              云辰
                              億光
                              友通
                              凌陽
                              毅嘉
                              漢唐
                              友達
                              中華電
                              圓剛
                              仲琦
                              固緯
                              承啟
                              鼎元
                              三商電
                              銘旺科
                              聯昌
                              統懋
                              偉詮電
                              翔耀
                              美律
                              太空梭
                              新利虹
                              神腦
                              創見
                              凌群
                              聯發科
                              全新
                              飛宏
                              義隆
                              敦吉
                              建通
                              盟立
                              麗臺
                              華經
                              可成
                              華映
                              鉅祥
                              強茂
                              希華
                              兆赫
                              瑞軒
                              吉祥全
                              揚博
                              普安
                              卓越
                              怡利電
                              東貝
                              健和興
                              晶豪科
                              大立光
                              今皓
                              晟銘電
                              聯陽
                              全漢
                              嘉晶
                              奇鋐
                              亞光
                              鴻名
                              憶聲
                              增你強
                              零壹
                              威健
                              智原
                              欣興
                              全台
                              科風
                              台灣大
                              建碁
                              訊舟
                              益登
                              和鑫
                              鈺德
                              力特
                              立萬利
                              蔚華科
                              喬鼎
                              華晶科
                              銘異
                              正達
                              晟鈦
                              緯創
                              勝德
                              閎暉
                              弘憶股
                              同泰
                              明泰
                              新世紀
                              維熹
                              揚明光
                              嘉澤
                              誠創
                              敦泰
                              嘉威
                              辛耘
                              力銘
                              谷崧
                              碩天
                              洋華
                              新至陞
                              亞太電
                              達能
                              海華
                              合勤控
                              銘鈺
                              遠傳
                              正文
                              聯德控股-KY
                              新唐
                              泰鼎-KY
                              嘉彰
                              凌通
                              東科-KY
                              清惠
                              祥碩
                              敦南
                              崇越
                              瀚宇博
                              松翰
                              慧友
                              競國
                              達運
                              富爾特
                              百一
                              嘉聯益
                              捷泰
                              凌華
                              互億
                              瑞儀
                              豐藝
                              精成科
                              佳必琪
                              今國光
                              聯茂
                              精誠
                              天瀚
                              迅杰
                              台郡
                              同欣電
                              宏正
                              啟碁
                              華上
                              悅城
                              元晶
                              愛普
                              台通
                              尖點
                              南電
                              陞泰
                              致新
                              華冠
                              瀚荃
                              至上
                              振樺電
                              偉聯
                              裕豐
                              名軒
                              寶徠
                              潤隆
                              凱撒衛
                              太設
                              華建
                              達欣工
                              宏普
                              基泰
                              愛山林
                              興富發
                              皇翔
                              日勝生
                              夆典
                              昇陽
                              隆大
                              達麗
                              台船
                              中櫃
                              東森
                              雄獅
                              鳳凰
                              好樂迪
                              台產
                              三商壽
                              元大金
                              兆豐金
                              國票金
                              永豐金
                              中信金
                              王道銀行
                              高林
                              麗嬰房
                              統一超
                              農林
                              客思達-KY
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              大豐電
                              雷虎
                              百和興業-KY
                              台火
                              寶成
                              櫻花
                              康那香
                              新保
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              欣高
                              慶豐富
                              百和
                              宏全
                              茂順
                              潤泰新
                              全宇生技-KY
                              承業醫
                              康友-KY
                              山林水
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