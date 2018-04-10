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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/09  107/04/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.34940   10.34300   0.00640    0.06188
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.64580    9.64610  -0.00030   -0.00311
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.85560    9.85180   0.00380    0.03857
中國信託台灣活力基金                                             15.50000   15.21000   0.29000    1.90664
中國信託台灣優勢基金                                             18.03000   17.73000   0.30000    1.69205
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.56000    8.54000   0.02000    0.23419
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.78000    8.74000   0.04000    0.45767
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.62710    9.62650   0.00060    0.00623
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.19880    9.19820   0.00060    0.00652
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15710   10.15090   0.00620    0.06108
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.70390    9.69800   0.00590    0.06084
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.77550    9.75620   0.01930    0.19782
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.62120    8.60420   0.01700    0.19758
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.04810   11.00990   0.03820    0.34696
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.09760   10.06270   0.03490    0.34683
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
中國信託智能運動基金-美元                                        10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96820   10.96740   0.00080    0.00729
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.57980    9.57750   0.00230    0.02401
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.41880    9.41660   0.00220    0.02336
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.80010    9.79270   0.00740    0.07557
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.63080    9.62350   0.00730    0.07586
中國信託精穩基金                                                 17.83940   17.78380   0.05560    0.31264
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.16000   11.09000   0.07000    0.63120
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.92000   10.85000   0.07000    0.64516
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元大2001基金                                                     67.45000   66.72000   0.73000    1.09412
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.68010   37.87490  -0.19480   -0.51432
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26050   11.25530   0.00520    0.04620
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.75710   10.76150  -0.00440   -0.04089
元大上證50基金                                                   31.39000   31.22000   0.17000    0.54452
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.03000   12.99000   0.04000    0.30793
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.03000   12.01000   0.02000    0.16653
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.00000   12.96000   0.04000    0.30864
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.34900   13.31600   0.03300    0.24782
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.03200   17.00000   0.03200    0.18824
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.26400   11.29200  -0.02800   -0.24796
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.22900   11.26200  -0.03300   -0.29302
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.17000    3.18000  -0.01000   -0.31447
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.70000   14.73000  -0.03000   -0.20367
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.22570   46.13230   0.09340    0.20246
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33580   10.33000   0.00580    0.05615
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64080    9.63550   0.00530    0.05500
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.85850    9.86160  -0.00310   -0.03144
元大巴西指數基金                                                  6.65200    6.70100  -0.04900   -0.73123
元大巴菲特基金                                                   30.64000   30.37000   0.27000    0.88904
元大日經225基金                                                  27.35000   26.93000   0.42000    1.55960
元大台商收成基金                                                 23.94000   23.79000   0.15000    0.63052
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.69000   12.84000  -0.15000   -1.16822
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.88000   36.05000   0.83000    2.30236
元大台灣中型100基金                                              32.55000   32.46000   0.09000    0.27726
元大台灣加權股價指數基金                                         25.08000   24.89500   0.18500    0.74312
元大台灣卓越50基金                                               82.13000   81.58000   0.55000    0.67418
元大台灣金融基金                                                 16.79000   16.67000   0.12000    0.71986
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.94000   30.76000   0.18000    0.58518
元大台灣高股息基金                                               25.90000   25.92000  -0.02000   -0.07716
元大台灣電子科技基金                                             36.25000   36.23000   0.02000    0.05520
元大全球ETF成長組合基金                                           9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.29000   14.23000   0.06000    0.42164
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.99000   13.12000  -0.13000   -0.99085
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.16000    9.25000  -0.09000   -0.97297
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.31000   12.43000  -0.12000   -0.96541
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.67200   12.80500  -0.13300   -1.03866
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.78000    6.79000  -0.01000   -0.14728
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.27000    6.27000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.96400    9.92900   0.03500    0.35250
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.31900   10.32720  -0.00820   -0.07940
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.57330    9.58090  -0.00760   -0.07932
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.16420    9.16990  -0.00570   -0.06216
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.55330    8.55860  -0.00530   -0.06193
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.90000   13.87000   0.03000    0.21629
元大全球農業商機基金                                             15.68000   15.57000   0.11000    0.70649
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
元大印尼指數基金                                                  9.17000    9.17300  -0.00300   -0.03270
元大印度指數基金                                                  9.47000    9.40600   0.06400    0.68042
元大印度基金                                                     12.30000   12.25000   0.05000    0.40816
元大多多基金                                                     19.84000   19.76000   0.08000    0.40486
元大多福基金                                                     58.46000   57.50000   0.96000    1.66957
元大亞太成長基金                                                  9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.63490    8.62170   0.01320    0.15310
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.21090    7.19980   0.01110    0.15417
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.85300    9.87000  -0.01700   -0.17224
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.84400    9.86800  -0.02400   -0.24321
元大卓越基金                                                     51.88000   51.51000   0.37000    0.71831
元大店頭基金                                                      9.49000    9.30000   0.19000    2.04301
元大泛歐成長基金                                                  9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19250   10.18980   0.00270    0.02650
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.03010    9.00880   0.02130    0.23644
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  29.98130   30.00260  -0.02130   -0.07099
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.36880   36.66510  -0.29630   -0.80813
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.04920   18.89310   0.15610    0.82623
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.26810   19.58370  -0.31560   -1.61154
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.93310   37.07560  -0.14250   -0.38435
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.39700   20.32650   0.07050    0.34684
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.11930   18.24580  -0.12650   -0.69331
元大高科技基金                                                   18.11000   18.05000   0.06000    0.33241
元大得利貨幣市場基金                                             16.22690   16.22580   0.00110    0.00678
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96320   11.96250   0.00070    0.00585
元大富櫃50基金                                                   14.67000   14.71000  -0.04000   -0.27192
元大華夏中小基金                                                  8.55000    8.59000  -0.04000   -0.46566
元大新中國基金-人民幣                                            11.57000   11.66000  -0.09000   -0.77187
元大新中國基金-美元                                              11.90200   11.99400  -0.09200   -0.76705
元大新中國基金-新台幣                                            11.20000   11.28000  -0.08000   -0.70922
元大新主流基金                                                   26.33000   26.14000   0.19000    0.72686
元大新東協平衡基金-美元                                          10.28900   10.32500  -0.03600   -0.34867
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
元大新興市場ESG策略基金                                          12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.76430   10.74500   0.01930    0.17962
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.94170   10.92900   0.01270    0.11620
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.86380   10.84900   0.01480    0.13642
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.69070    9.67750   0.01320    0.13640
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.90000    9.89680   0.00320    0.03233
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.64840    9.64530   0.00310    0.03214
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.50600    9.50850  -0.00250   -0.02629
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.26780    9.27020  -0.00240   -0.02589
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.66850    9.66850   0.00000    0.00000
元大新興亞洲基金                                                 11.81000   11.80000   0.01000    0.08475
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.77770    9.77050   0.00720    0.07369
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.76800    9.76080   0.00720    0.07376
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.49690    9.49540   0.00150    0.01580
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.48730    9.48580   0.00150    0.01581
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07820   15.07730   0.00090    0.00597
元大經貿基金                                                     38.43000   38.17000   0.26000    0.68116
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
元大實質多重資產基金-美元                                         9.77400    9.81300  -0.03900   -0.39743
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.54000   14.53000   0.01000    0.06882
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.17000   16.11000   0.06000    0.37244
元大精準中小基金                                                 22.89000   22.71000   0.18000    0.79260
元大摩臺基金                                                     38.50000   38.27000   0.23000    0.60099
元大標普500基金                                                  22.90000   22.61000   0.29000    1.28262
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.10000   14.31000  -0.21000   -1.46751
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.03000   28.18000   0.85000    3.01632
元大標智滬深300基金                                              18.43000   18.52000  -0.09000   -0.48596
元大歐洲50基金                                                   23.74000   23.84000  -0.10000   -0.41946
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.48850    9.49440  -0.00590   -0.06214
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13420   10.13220   0.00200    0.01974
元大績效基金                                                     54.80000   54.37000   0.43000    0.79088
元大韓國KOSPI200基金                                             23.55000   23.81000  -0.26000   -1.09198
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.65000   15.41000   0.24000    1.55743
日盛上選基金                                                     33.04000   32.52000   0.52000    1.59902
日盛小而美基金                                                   19.51000   19.23000   0.28000    1.45606
日盛中國內需動力基金                                             11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71260   11.69500   0.01760    0.15049
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.04010   10.02490   0.01520    0.15162
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.04150   12.03250   0.00900    0.07480
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.31590   10.30810   0.00780    0.07567
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.76380   10.76120   0.00260    0.02416
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.20550    9.20320   0.00230    0.02499
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.02000   12.04000  -0.02000   -0.16611
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.54000   12.58000  -0.04000   -0.31797
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.24000   12.28000  -0.04000   -0.32573
日盛日盛基金                                                     13.27000   13.09000   0.18000    1.37510
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.99670    9.98920   0.00750    0.07508
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.59470    9.58750   0.00720    0.07510
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.70020    9.69230   0.00790    0.08151
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31280    9.30530   0.00750    0.08060
日盛全球新興債券基金A                                            10.85540   10.85060   0.00480    0.04424
日盛全球新興債券基金B                                             8.59970    8.59590   0.00380    0.04421
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43860    2.43720   0.00140    0.05744
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73720    1.73620   0.00100    0.05760
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38220    0.38210   0.00010    0.02617
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27330    0.27330   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.53380   12.53240   0.00140    0.01117
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.81020    8.80930   0.00090    0.01022
日盛亞洲機會基金                                                  7.55000    7.54000   0.01000    0.13263
日盛首選基金                                                     17.64000   17.29000   0.35000    2.02429
日盛高科技基金                                                   17.41000   17.20000   0.21000    1.22093
日盛貨幣市場基金                                                 14.74500   14.74400   0.00100    0.00678
日盛新台商基金                                                   38.23000   37.68000   0.55000    1.45966
日盛精選五虎基金                                                 38.51000   37.60000   0.91000    2.42021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46280   13.46190   0.00090    0.00669
台新2000高科技基金                                               35.61000   35.53000   0.08000    0.22516
台新MSCI中國基金                                                 21.37000   21.49000  -0.12000   -0.55840
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.03000   18.22000  -0.19000   -1.04281
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.16000   20.65000   0.51000    2.46973
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13890   14.13800   0.00090    0.00637
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.77340    9.77030   0.00310    0.03173
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.89510   10.89480   0.00030    0.00275
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.86510    9.87060  -0.00550   -0.05572
台新中國通基金                                                   48.68000   48.51000   0.17000    0.35044
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.08800   16.08800   0.00000    0.00000
台新中國精選中小基金                                             11.97000   11.99000  -0.02000   -0.16681
台新主流基金                                                     24.91000   24.81000   0.10000    0.40306
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.98000   17.89000   0.09000    0.50307
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62050    0.61740   0.00310    0.50211
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.71000   13.64000   0.07000    0.51320
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47240    0.47010   0.00230    0.48926
台新台灣中小基金                                                 38.55000   38.41000   0.14000    0.36449
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.23110    9.21510   0.01600    0.17363
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.36150    9.36440  -0.00290   -0.03097
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.31670   10.31990  -0.00320   -0.03101
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.65940   10.68030  -0.02090   -0.19569
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.31350   11.33580  -0.02230   -0.19672
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
台新印度基金                                                     15.40000   15.27000   0.13000    0.85134
台新亞美短期債券基金                                             10.82520   10.83600  -0.01080   -0.09967
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.82510    8.81330   0.01180    0.13389
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30940    0.30880   0.00060    0.19430
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.95990   11.94400   0.01590    0.13312
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41310    0.41230   0.00080    0.19403
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07450   11.07380   0.00070    0.00632
台新高股息平衡基金                                               30.52610   30.63400  -0.10790   -0.35222
台新智慧生活基金-美元                                             9.93090    9.91610   0.01480    0.14925
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.38550    9.38690  -0.00140   -0.01491
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.06660    9.06600   0.00060    0.00662
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.84190    9.84330  -0.00140   -0.01422
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.51430    9.51370   0.00060    0.00631
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.36010   10.35970   0.00040    0.00386
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35010    0.35020  -0.00010   -0.02856
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.90510    7.90470   0.00040    0.00506
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28040    0.28040   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.37000    6.36000   0.01000    0.15723
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.98700    9.90000   0.08700    0.87879
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.01000   19.80000   0.21000    1.06061
未來資產全球大消費基金                                           14.17000   14.12000   0.05000    0.35411
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.90600   11.90630  -0.00030   -0.00252
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.79820    9.79840  -0.00020   -0.00204
未來資產亞洲新富基金                                             21.12000   21.15000  -0.03000   -0.14184
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54780   12.54710   0.00070    0.00558
未來資產阿波羅基金                                               12.42000   12.29000   0.13000    1.05777
未來資產新興市場債券基金A                                         8.94590    8.94450   0.00140    0.01565
未來資產新興市場債券基金B                                         6.97490    6.97380   0.00110    0.01577
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.96500   10.95990   0.00510    0.04653
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.11800   10.10470   0.01330    0.13162
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44910    9.44830   0.00080    0.00847
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55270   10.55180   0.00090    0.00853
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.57050    8.56110   0.00940    0.10980
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.63360    9.62280   0.01080    0.11223
永豐中小基金                                                     50.15000   49.94000   0.21000    0.42050
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.88450    1.88380   0.00070    0.03716
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43170    2.43080   0.00090    0.03702
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.88440    8.88790  -0.00350   -0.03938
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.11870   11.12310  -0.00440   -0.03956
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.63000    4.66000  -0.03000   -0.64378
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.52000   21.61000  -0.09000   -0.41647
永豐主流品牌基金                                                 16.42000   16.29000   0.13000    0.79804
永豐永豐基金                                                     34.58000   34.18000   0.40000    1.17028
永豐亞洲民生消費基金                                             12.19000   12.21000  -0.02000   -0.16380
永豐南非幣2021保本基金                                           12.83590   12.83400   0.00190    0.01480
永豐高科技基金                                                   23.45000   23.19000   0.26000    1.12117
永豐貨幣市場基金                                                 13.86070   13.85990   0.00080    0.00577
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.08960    2.08720   0.00240    0.11499
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.48080    2.47920   0.00160    0.06454
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.97720    7.97510   0.00210    0.02633
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47680   10.47400   0.00280    0.02673
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.56220    7.56070   0.00150    0.01984
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.39560   11.39340   0.00220    0.01931
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.61000    8.74000  -0.13000   -1.48741
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.02000   19.31000  -0.29000   -1.50181
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.07000   53.71000   0.36000    0.67027
永豐領航科技基金                                                 39.38000   39.02000   0.36000    0.92260
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.50000   12.51000  -0.01000   -0.07994
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.00000   12.02000  -0.02000   -0.16639
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
永豐趨勢平衡基金                                                 46.87000   46.55000   0.32000    0.68743
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.41990   11.41310   0.00680    0.05958
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.76470    9.75120   0.01350    0.13844
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.76470    9.75120   0.01350    0.13844
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70430    9.69760   0.00670    0.06909
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70810    9.70150   0.00660    0.06803
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.77370    9.75990   0.01380    0.14139
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.90100    9.88700   0.01400    0.14160
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.68910    9.68120   0.00790    0.08160
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.77730    9.76930   0.00800    0.08189
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.48000   11.52000  -0.04000   -0.34722
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.73000   11.78000  -0.05000   -0.42445
兆豐國際中小基金                                                 15.06000   14.80000   0.26000    1.75676
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.65000   14.68000  -0.03000   -0.20436
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.26000   20.33000  -0.07000   -0.34432
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.77000   20.85000  -0.08000   -0.38369
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.76000   11.72000   0.04000    0.34130
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.57000   12.53000   0.04000    0.31923
兆豐國際生命科學基金                                             14.39000   14.30000   0.09000    0.62937
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.12520   10.10230   0.02290    0.22668
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.67890   10.65600   0.02290    0.21490
兆豐國際全球高股息基金                                           11.09000   11.03000   0.06000    0.54397
兆豐國際全球基金                                                 30.41000   30.35000   0.06000    0.19769
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.19720   10.19350   0.00370    0.03630
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.43120    9.40890   0.02230    0.23701
兆豐國際國民基金                                                 23.64000   23.44000   0.20000    0.85324
兆豐國際第一基金                                                 13.31000   13.17000   0.14000    1.06302
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.96780    9.95480   0.01300    0.13059
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.03770    8.02720   0.01050    0.13081
兆豐國際萬全基金                                                 20.60000   20.36000   0.24000    1.17878
兆豐國際電子基金                                                 26.05000   25.91000   0.14000    0.54033
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.80000    7.75000   0.05000    0.64516
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.20000   21.93000   0.27000    1.23119
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.05000   17.23000  -0.18000   -1.04469
兆豐國際豐台灣基金                                               32.18000   32.12000   0.06000    0.18680
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48160   12.48070   0.00090    0.00721
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.50000   11.44000   0.06000    0.52448
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.10890   11.12130  -0.01240   -0.11150
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.95390   11.95860  -0.00470   -0.03930
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.74820   10.75580  -0.00760   -0.07066
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.54930   11.55660  -0.00730   -0.06317
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.31230    8.32160  -0.00930   -0.11176
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.73380    9.73750  -0.00370   -0.03800
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.20620    9.21280  -0.00660   -0.07164
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.25230    9.25810  -0.00580   -0.06265
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.54090    9.54750  -0.00660   -0.06913
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.31000   11.27000   0.04000    0.35492
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
合庫全球新興市場基金                                              9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
合庫貨幣市場基金                                                 10.11330   10.11260   0.00070    0.00692
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.88210    9.87290   0.00920    0.09318
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.16860   10.15890   0.00970    0.09548
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.33780   10.33350   0.00430    0.04161
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.98980   11.97340   0.01640    0.13697
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.90570   13.89160   0.01410    0.10150
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.46370    9.45490   0.00880    0.09307
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.10950   10.09980   0.00970    0.09604
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.29320    8.28990   0.00330    0.03981
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.46450    9.45160   0.01290    0.13648
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.73990   10.72890   0.01100    0.10253
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.86980   10.86500   0.00480    0.04418
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.74320   10.72970   0.01350    0.12582
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.00070    9.99400   0.00670    0.06704
安聯中國東協基金                                                 15.80000   15.80000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金                                                 15.55000   15.65000  -0.10000   -0.63898
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.27000   14.26000   0.01000    0.07013
安聯中華新思路基金-美元                                          14.55000   14.57000  -0.02000   -0.13727
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.91000   12.92000  -0.01000   -0.07740
安聯台灣大壩基金                                                 25.57000   25.45000   0.12000    0.47151
安聯台灣科技基金                                                 45.20000   45.37000  -0.17000   -0.37470
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47090   12.47000   0.00090    0.00722
安聯台灣智慧基金                                                 29.22000   29.15000   0.07000    0.24014
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09960   10.09630   0.00330    0.03269
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.06380   15.06270   0.00110    0.00730
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74420    9.74360   0.00060    0.00616
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05650   12.04640   0.01010    0.08384
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10110   10.09810   0.00300    0.02971
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.24970   12.24860   0.00110    0.00898
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.63970    9.63160   0.00810    0.08410
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.48040    9.47770   0.00270    0.02849
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.19280    9.19190   0.00090    0.00979
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.83000   11.80000   0.03000    0.25424
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.77920   11.78370  -0.00450   -0.03819
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.85420   10.86110  -0.00690   -0.06353
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.52320   10.53170  -0.00850   -0.08071
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.01120    9.01380  -0.00260   -0.02884
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.82440    8.83000  -0.00560   -0.06342
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.53000    8.53690  -0.00690   -0.08083
安聯全球人口趨勢基金                                             10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.31000   32.21000   0.10000    0.31046
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.92000    7.83000   0.09000    1.14943
安聯全球計量平衡基金                                             12.45000   12.46000  -0.01000   -0.08026
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.05790   12.05890  -0.00100   -0.00829
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.53030   10.53120  -0.00090   -0.00855
安聯全球新興市場基金                                             18.74000   18.71000   0.03000    0.16034
安聯全球農金趨勢基金                                              9.20000    9.09000   0.11000    1.21012
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
安聯亞洲動態策略基金                                             24.65000   24.67000  -0.02000   -0.08107
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01360   10.00810   0.00550    0.05496
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.81600    9.85990  -0.04390   -0.44524
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.11670   84.07480   0.04190    0.04984
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.88280   12.87650   0.00630    0.04893
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.98810   67.20460  -0.21650   -0.32215
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.17330   10.20640  -0.03310   -0.32431
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51250    2.51090   0.00160    0.06372
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.61120   10.60990   0.00130    0.01225
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.08790    2.09770  -0.00980   -0.46718
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.85900    8.92450  -0.06550   -0.73393
宏利台灣動力基金                                                 31.25000   30.73000   0.52000    1.69216
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.36950   10.41460  -0.04510   -0.43305
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.60920    9.65690  -0.04770   -0.49395
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.29190    8.36300  -0.07110   -0.85017
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.92650    7.99910  -0.07260   -0.90760
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                      9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
宏利全球債券組合基金                                             13.03310   13.03260   0.00050    0.00384
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79910    2.79630   0.00280    0.10013
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.80810   11.81080  -0.00270   -0.02286
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.84470    8.86870  -0.02400   -0.27061
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27890    2.28530  -0.00640   -0.28005
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.58770   10.62010  -0.03240   -0.30508
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.34790    4.36590  -0.01800   -0.41229
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70770    0.71070  -0.00300   -0.42212
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.00000   20.10000  -0.10000   -0.49751
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.56360   11.55440   0.00920    0.07962
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.33970   10.33640   0.00330    0.03193
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.92920    9.92580   0.00340    0.03425
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.09450    9.08900   0.00550    0.06051
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.61320    8.61040   0.00280    0.03252
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.36830    8.36520   0.00310    0.03706
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.62670    8.62370   0.00300    0.03479
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84260    2.84150   0.00110    0.03871
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41610    0.41600   0.00010    0.02404
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.46870   12.46370   0.00500    0.04012
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94940    0.94910   0.00030    0.03161
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.73200    7.72880   0.00320    0.04140
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.16780    2.16610   0.00170    0.07848
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31200    0.31190   0.00010    0.03206
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.49810    9.49460   0.00350    0.03686
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35180    0.35170   0.00010    0.02843
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62530   13.62470   0.00060    0.00440
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.85000    2.86000  -0.01000   -0.34965
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.46000   12.51000  -0.05000   -0.39968
宏利臺灣股息收益基金                                             28.68000   28.45000   0.23000    0.80844
宏利澳幣保本基金                                                 11.89850   11.90150  -0.00300   -0.02521
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.88000   11.85000   0.03000    0.25316
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.67000   11.64000   0.03000    0.25773
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.98070    9.97310   0.00760    0.07620
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.14510   10.14410   0.00100    0.00986
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.00890    9.00620   0.00270    0.02998
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.49080   10.48760   0.00320    0.03051
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
貝萊德新台幣基金                                                 12.92210   12.92170   0.00040    0.00310
貝萊德寶利基金                                                   25.16000   25.09000   0.07000    0.27900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.12120   11.11620   0.00500    0.04498
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.06340   10.06050   0.00290    0.02883
保德信大中華基金                                                 30.54000   30.57000  -0.03000   -0.09814
保德信中小型股基金                                               43.63000   43.64000  -0.01000   -0.02291
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.75000   10.88000  -0.13000   -1.19485
保德信中國中小基金-美元                                          11.35000   11.49000  -0.14000   -1.21845
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.35000   10.48000  -0.13000   -1.24046
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.71900    9.76770  -0.04870   -0.49858
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.68540    9.73450  -0.04910   -0.50439
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.82460    9.87380  -0.04920   -0.49829
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.47300   10.52540  -0.05240   -0.49784
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.27000   10.34000  -0.07000   -0.67698
保德信中國品牌基金-美元                                          10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.02000   11.10000  -0.08000   -0.72072
保德信台商全方位基金                                             34.11000   33.81000   0.30000    0.88731
保德信全球中小基金                                               28.58000   28.40000   0.18000    0.63380
保德信全球消費商機基金                                           16.88000   16.77000   0.11000    0.65593
保德信全球基礎建設基金                                           11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
保德信全球資源基金                                                7.34000    7.26000   0.08000    1.10193
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.19000    9.09000   0.10000    1.10011
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    28.78000   28.47000   0.31000    1.08887
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.96340    9.98620  -0.02280   -0.22832
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60640   10.63080  -0.02440   -0.22952
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               8.93210    8.95790  -0.02580   -0.28801
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.50260    9.53000  -0.02740   -0.28751
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.41030    8.41630  -0.00600   -0.07129
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84280   10.85060  -0.00780   -0.07189
保德信亞太基金                                                   21.93000   21.94000  -0.01000   -0.04558
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.63970    8.64750  -0.00780   -0.09020
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.21450   11.22460  -0.01010   -0.08998
保德信店頭市場基金                                               33.99000   34.00000  -0.01000   -0.02941
保德信拉丁美洲基金                                                7.55000    7.50000   0.05000    0.66667
保德信金平衡基金                                                 29.33000   29.08000   0.25000    0.85970
保德信金滿意基金                                                 40.53000   40.27000   0.26000    0.64564
保德信科技島基金                                                 24.47000   24.48000  -0.01000   -0.04085
保德信高成長基金                                                 86.57000   86.37000   0.20000    0.23156
保德信第一基金                                                   25.69000   25.45000   0.24000    0.94303
保德信貨幣市場基金                                               15.74180   15.74070   0.00110    0.00699
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.61940   10.56840   0.05100    0.48257
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.21770   10.16700   0.05070    0.49867
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.91410   10.87560   0.03850    0.35400
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.83090    9.79440   0.03650    0.37266
保德信新世紀基金                                                 10.17000   10.00000   0.17000    1.70000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.30020    8.30500  -0.00480   -0.05780
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.89930   10.90560  -0.00630   -0.05777
保德信新興趨勢組合基金                                           11.65000   11.53000   0.12000    1.04076
保德信瑞騰基金                                                   15.52340   15.52300   0.00040    0.00258
保德信歐洲組合基金                                               10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.98300    9.97530   0.00770    0.07719
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.05870   10.05100   0.00770    0.07661
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.90510    9.89780   0.00730    0.07375
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.92670    9.91830   0.00840    0.08469
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                10.00140    9.99970   0.00170    0.01700
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.00390    9.99970   0.00420    0.04200
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.99150    9.99970  -0.00820   -0.08200
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.99160    9.99970  -0.00810   -0.08100
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.03520    9.99970   0.03550    0.35501
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.92370    9.90710   0.01660    0.16756
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.86920    9.86870   0.00050    0.00507
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99370    1.99240   0.00130    0.06525
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65350    2.65150   0.00200    0.07543
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31590    0.31570   0.00020    0.06335
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45600    0.45580   0.00020    0.04388
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.85280    8.85350  -0.00070   -0.00791
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.89690   11.89760  -0.00070   -0.00588
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.73580    9.72710   0.00870    0.08944
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.67180   11.66190   0.00990    0.08489
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.29750    9.29070   0.00680    0.07319
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.18240   11.17420   0.00820    0.07338
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.32320   10.32060   0.00260    0.02519
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.14860   10.14490   0.00370    0.03647
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.28940   10.28560   0.00380    0.03694
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.69810   10.69440   0.00370    0.03460
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.17240   10.16830   0.00410    0.04032
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.02280   10.02030   0.00250    0.02495
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.17650   10.17400   0.00250    0.02457
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.94700    9.94560   0.00140    0.01408
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.00770   10.00630   0.00140    0.01399
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.79500   10.77910   0.01590    0.14751
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.58230    6.57930   0.00300    0.04560
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.97200   10.96710   0.00490    0.04468
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63600   11.63540   0.00060    0.00516
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.07000   18.98000   0.09000    0.47418
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4322.690004301.54000  21.15000    0.49168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.58390   10.59680  -0.01290   -0.12173
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.99920   12.01010  -0.01090   -0.09076
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.27680   11.29230  -0.01550   -0.13726
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.51930    9.53090  -0.01160   -0.12171
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.32770   10.33710  -0.00940   -0.09093
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.14270   10.15660  -0.01390   -0.13686
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.90330   10.91650  -0.01320   -0.12092
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.87960   11.89040  -0.01080   -0.09083
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.85520   11.87150  -0.01630   -0.13730
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.89000    6.89000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                     13.00000   12.89000   0.11000    0.85337
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63720   13.63650   0.00070    0.00513
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.69000   15.65000   0.04000    0.25559
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.23230   13.22200   0.01030    0.07790
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.84410   11.83090   0.01320    0.11157
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.51400   12.50530   0.00870    0.06957
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.03280    9.02580   0.00700    0.07756
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.80740    6.80210   0.00530    0.07792
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.00530    8.99530   0.01000    0.11117
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.63540    8.62850   0.00690    0.07997
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.04060   11.03300   0.00760    0.06888
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.53440    8.52880   0.00560    0.06566
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.01970   12.00630   0.01340    0.11161
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.46340   11.45440   0.00900    0.07857
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.59830   11.58900   0.00930    0.08025
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.39160   11.38370   0.00790    0.06940
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.02130    9.01420   0.00710    0.07876
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.06110   10.04990   0.01120    0.11144
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.87060    9.86260   0.00800    0.08111
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.82010    9.81330   0.00680    0.06929
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.65240    9.64610   0.00630    0.06531
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                    9.96920    9.97560  -0.00640   -0.06416
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.97910    9.98210  -0.00300   -0.03005
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.94040    9.94770  -0.00730   -0.07338
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.00830   10.01680  -0.00850   -0.08486
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.92330    9.92970  -0.00640   -0.06445
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.92010    9.92300  -0.00290   -0.02923
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.89450    9.90170  -0.00720   -0.07271
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.96230    9.97080  -0.00850   -0.08525
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.95020    9.95660  -0.00640   -0.06428
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.97900    9.98200  -0.00300   -0.03005
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.94040    9.94770  -0.00730   -0.07338
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.00830   10.01680  -0.00850   -0.08486
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.92330    9.92970  -0.00640   -0.06445
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.92010    9.92300  -0.00290   -0.02923
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.89450    9.90170  -0.00720   -0.07271
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.96230    9.97080  -0.00850   -0.08525
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.71100   10.70910   0.00190    0.01774
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.01010   12.00340   0.00670    0.05582
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.48680   11.48530   0.00150    0.01306
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.29320    9.29150   0.00170    0.01830
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.14810   10.14240   0.00570    0.05620
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.01380   10.01260   0.00120    0.01198
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.42270   10.42090   0.00180    0.01727
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.18250   11.17630   0.00620    0.05547
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.09750   11.09610   0.00140    0.01262
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.29330    9.29170   0.00160    0.01722
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.14830   10.14270   0.00560    0.05521
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.01420   10.01300   0.00120    0.01198
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.26000   13.27000  -0.01000   -0.07536
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.82000    8.83000  -0.01000   -0.11325
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.29000   12.30000  -0.01000   -0.08130
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.71000   12.72000  -0.01000   -0.07862
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.62000   13.45000   0.17000    1.26394
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.15000   13.01000   0.14000    1.07610
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.35930   11.38750  -0.02820   -0.24764
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.53030    7.54890  -0.01860   -0.24639
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.48780   11.48300   0.00480    0.04180
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.21740   11.20890   0.00850    0.07583
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.40820   10.40440   0.00380    0.03652
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.56940    8.56590   0.00350    0.04086
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.75150    9.74420   0.00730    0.07492
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.78910    9.78550   0.00360    0.03679
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.79020   10.78210   0.00810    0.07512
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.08840   10.08420   0.00420    0.04165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.39140   10.38760   0.00380    0.03658
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.10280   10.09520   0.00760    0.07528
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.25940    9.25550   0.00390    0.04214
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.22220    9.21800   0.00420    0.04556
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.81050    9.80700   0.00350    0.03569
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.41740   12.41200   0.00540    0.04351
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.02820   12.01960   0.00860    0.07155
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.49670   11.49270   0.00400    0.03480
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.55070    7.54750   0.00320    0.04240
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.63120    9.62430   0.00690    0.07169
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.31450   10.31090   0.00360    0.03491
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.67420   10.66950   0.00470    0.04405
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.51500   11.51100   0.00400    0.03475
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.42070   10.41320   0.00750    0.07202
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.62950    9.62530   0.00420    0.04364
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.53400   10.53030   0.00370    0.03514
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.17620   11.17280   0.00340    0.03043
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.83530   11.82790   0.00740    0.06256
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.94270   10.94000   0.00270    0.02468
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.28730    9.28450   0.00280    0.03016
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.94970    9.94340   0.00630    0.06336
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.95920    9.95670   0.00250    0.02511
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.15560   11.14860   0.00700    0.06279
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.97170    9.96870   0.00300    0.03009
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.42310   10.42050   0.00260    0.02495
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.60080    9.59790   0.00290    0.03021
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.44100    9.43810   0.00290    0.03073
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.17140   10.16500   0.00640    0.06296
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.71730    9.71480   0.00250    0.02573
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.83000   17.78000   0.05000    0.28121
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.51000   16.41000   0.10000    0.60938
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.06370   13.05920   0.00450    0.03446
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.78770   10.77650   0.01120    0.10393
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.55020   11.53420   0.01600    0.13872
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.94940   11.93720   0.01220    0.10220
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.24120   11.22980   0.01140    0.10152
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.96470    9.95430   0.01040    0.10448
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.41850   10.40410   0.01440    0.13841
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.23230   10.22180   0.01050    0.10272
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.40100   10.39030   0.01070    0.10298
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.21700   10.20290   0.01410    0.13820
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.34190   10.33130   0.01060    0.10260
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.65000   31.58000   0.07000    0.22166
國泰大中華基金                                                   21.23000   21.26000  -0.03000   -0.14111
國泰小龍基金                                                     16.25000   16.30000  -0.05000   -0.30675
國泰中小成長基金                                                 44.99000   45.14000  -0.15000   -0.33230
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.40980    4.41060  -0.00080   -0.01814
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.49000   20.51000  -0.02000   -0.09751
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80770    0.80830  -0.00060   -0.07423
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76800    0.76860  -0.00060   -0.07806
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08730    2.08550   0.00180    0.08631
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.66530    9.66540  -0.00010   -0.00103
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.41790    8.41800  -0.00010   -0.00119
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32810    0.32790   0.00020    0.06099
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.35660   11.35130   0.00530    0.04669
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80510    1.80490   0.00020    0.01108
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.06030   10.07680  -0.01650   -0.16374
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34980    0.35040  -0.00060   -0.17123
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.90870    4.93760  -0.02890   -0.58530
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.80000   22.94000  -0.14000   -0.61029
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.77570    0.78080  -0.00510   -0.65318
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.68760    3.71270  -0.02510   -0.67606
國泰中港台基金台幣級別                                           17.14000   17.26000  -0.12000   -0.69525
國泰中港台基金美元級別                                            0.59000    0.59440  -0.00440   -0.74024
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.50000   26.10000   0.40000    1.53257
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.19000   13.45000  -0.26000   -1.93309
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.97000   32.75000   1.22000    3.72519
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39540   12.39480   0.00060    0.00484
國泰平衡基金                                                     28.20000   28.13000   0.07000    0.24884
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.18360    2.17250   0.01110    0.51093
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34840    0.34680   0.00160    0.46136
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45560    0.45480   0.00080    0.17590
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.43000   12.36000   0.07000    0.56634
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45320    0.45090   0.00230    0.51009
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.33000    5.31000   0.02000    0.37665
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18010    0.17930   0.00080    0.44618
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.29520    0.29560  -0.00040   -0.13532
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41180    0.41120   0.00060    0.14591
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37540    0.37580  -0.00040   -0.10644
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43440    0.43380   0.00060    0.13831
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48450    0.48520  -0.00070   -0.14427
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               18.82000   18.63000   0.19000    1.01986
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.18000   20.93000   0.25000    1.19446
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.36280    2.36640  -0.00360   -0.15213
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.19090   11.21350  -0.02260   -0.20154
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.23330   10.29690  -0.06360   -0.61766
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37790    0.37870  -0.00080   -0.21125
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34560    0.34780  -0.00220   -0.63255
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49100    0.49350  -0.00250   -0.50659
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.55000   11.67000  -0.12000   -1.02828
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40930    0.41350  -0.00420   -1.01572
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.65000   17.64000   0.01000    0.05669
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60560    0.60510   0.00050    0.08263
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           14.93000   14.91000   0.02000    0.13414
國泰科技生化基金                                                 37.56000   37.43000   0.13000    0.34731
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.45000   24.04000   0.41000    1.70549
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.26000   14.52000  -0.26000   -1.79063
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.82400   38.12650  -0.30250   -0.79341
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.43680   19.27340   0.16340    0.84780
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.61680   19.93640  -0.31960   -1.60310
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.99090   39.15330  -0.16240   -0.41478
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.21530   39.17770   0.03760    0.09597
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.01510   39.97270   0.04240    0.10607
國泰紐幣2021保本基金                                             11.93250   11.93360  -0.00110   -0.00922
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.21570   12.21910  -0.00340   -0.02783
國泰紐幣保本基金                                                 12.23780   12.23660   0.00120    0.00981
國泰高科技基金                                                   13.21000   13.15000   0.06000    0.45627
國泰國泰基金台幣級別                                             23.52000    0.00000  23.52000    0.00000
國泰富時中國A50基金                                              20.30000   20.28000   0.02000    0.09862
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33850    0.33800   0.00050    0.14793
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44930    0.44980  -0.00050   -0.11116
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.42000   10.33000   0.09000    0.87125
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35610    0.35300   0.00310    0.87819
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47270    0.46990   0.00280    0.59587
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)               9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34870    0.34680   0.00190    0.54787
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46280    0.46160   0.00120    0.25997
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.80060   10.80070  -0.00010   -0.00093
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.90750    7.95940  -0.05190   -0.65206
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36520    0.36520   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27130    0.27310  -0.00180   -0.65910
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.05000   12.09000  -0.04000   -0.33085
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41350    0.41500  -0.00150   -0.36145
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14170    2.13920   0.00250    0.11687
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44230    1.44810  -0.00580   -0.40052
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35210    0.35200   0.00010    0.02841
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37700    0.37680   0.00020    0.05308
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23950    0.24060  -0.00110   -0.45719
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.82060   10.81500   0.00560    0.05178
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.15200    7.18540  -0.03340   -0.46483
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.36000   14.52000  -0.16000   -1.10193
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.51000   33.76000   0.75000    2.22156
國泰價值卓越基金                                                 15.50000   15.32000   0.18000    1.17493
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38590    0.38650  -0.00060   -0.15524
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09590   12.09910  -0.00320   -0.02645
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41330    0.41330   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.62590    9.63490  -0.00900   -0.09341
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.56530    8.57520  -0.00990   -0.11545
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54440   10.55420  -0.00980   -0.09285
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.47250    9.48350  -0.01100   -0.11599
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.05440   11.05330   0.00110    0.00995
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.03700   10.04760  -0.01060   -0.10550
第一金大中華基金                                                 27.46000   27.01000   0.45000    1.66605
第一金小型精選基金                                               39.04000   38.32000   0.72000    1.87891
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.37000   14.31000   0.06000    0.41929
第一金中國世紀基金-美元                                           9.83380    9.80250   0.03130    0.31931
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
第一金中概平衡基金                                               24.94000   24.59000   0.35000    1.42334
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22580   15.22470   0.00110    0.00723
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.57700  177.56500   0.01200    0.00676
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.29470   13.30430  -0.00960   -0.07216
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.29550   13.30520  -0.00970   -0.07290
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.07000   12.07000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.07000   12.08000  -0.01000   -0.08278
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.92420    9.97010  -0.04590   -0.46038
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.92470    9.97060  -0.04590   -0.46035
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.45160    9.51290  -0.06130   -0.64439
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.47490    9.53620  -0.06130   -0.64281
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.26120   10.27350  -0.01230   -0.11973
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.77740    9.80560  -0.02820   -0.28759
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.77750    9.80580  -0.02830   -0.28860
第一金全球大趨勢基金                                             21.63000   21.61000   0.02000    0.09255
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.70920    7.75470  -0.04550   -0.58674
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.53130    5.60100  -0.06970   -1.24442
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.04680    9.06590  -0.01910   -0.21068
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.04790    9.06690  -0.01900   -0.20955
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.23560    9.25500  -0.01940   -0.20962
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.23680    9.25620  -0.01940   -0.20959
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.48410    8.45760   0.02650    0.31333
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.89280    9.86190   0.03090    0.31333
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.78700    9.77930   0.00770    0.07874
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.08510    8.08240   0.00270    0.03341
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.89610    8.89230   0.00380    0.04273
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.89610    8.89240   0.00370    0.04161
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.98180   10.97360   0.00820    0.07472
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.98260   10.97440   0.00820    0.07472
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94430    9.94070   0.00360    0.03621
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.58500   14.57890   0.00610    0.04184
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.87240   14.87370  -0.00130   -0.00874
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.89080   14.89210  -0.00130   -0.00873
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.26000   13.26000   0.00000    0.00000
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.29000   13.29000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                               20.85000   20.95000  -0.10000   -0.47733
第一金亞洲新興市場基金                                           13.43000   13.46000  -0.03000   -0.22288
第一金店頭市場基金                                               10.01000    9.81000   0.20000    2.03874
第一金創新趨勢基金                                               23.57000   23.26000   0.31000    1.33276
第一金電子基金                                                   33.88000   33.29000   0.59000    1.77230
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.49000   14.62000  -0.13000   -0.88919
統一大滿貫基金                                                   32.86000   32.92000  -0.06000   -0.18226
統一大龍印基金                                                   16.51000   16.54000  -0.03000   -0.18138
統一大龍騰中國基金                                               11.10000   11.17000  -0.07000   -0.62668
統一中小基金                                                     25.51000   25.49000   0.02000    0.07846
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.73270    9.73500  -0.00230   -0.02363
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.96520    9.95380   0.01140    0.11453
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.45380    9.44610   0.00770    0.08152
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.28860   11.29130  -0.00270   -0.02391
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.46680   11.45360   0.01320    0.11525
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.89140   10.88260   0.00880    0.08086
統一台灣動力基金                                                 16.49000   16.41000   0.08000    0.48751
統一全天候基金                                                  106.33000  105.73000   0.60000    0.56748
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.56660    8.53490   0.03170    0.37142
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.07530    9.05050   0.02480    0.27402
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.87750    8.85290   0.02460    0.27788
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.69660    8.66440   0.03220    0.37164
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.21300    9.18780   0.02520    0.27428
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.01220    8.98730   0.02490    0.27706
統一全球債券組合基金                                             12.09020   12.08500   0.00520    0.04303
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.73000   14.66000   0.07000    0.47749
統一全球新科技基金(美元)                                         15.16000   15.10000   0.06000    0.39735
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.73000   13.68000   0.05000    0.36550
統一亞太基金                                                     26.51000   26.44000   0.07000    0.26475
統一亞洲大金磚基金                                               12.70000   12.68000   0.02000    0.15773
統一奔騰基金                                                     56.45000   56.00000   0.45000    0.80357
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63390   16.63290   0.00100    0.00601
統一強漢基金                                                     25.36000   25.50000  -0.14000   -0.54902
統一統信基金                                                     32.06000   31.88000   0.18000    0.56462
統一黑馬基金                                                     57.31000   56.76000   0.55000    0.96899
統一新亞洲科技能源基金                                           19.48000   19.50000  -0.02000   -0.10256
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.46420    8.46280   0.00140    0.01654
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.52650   10.52470   0.00180    0.01710
統一經建基金                                                     45.12000   44.85000   0.27000    0.60201
統一龍馬基金                                                     67.49000   67.78000  -0.29000   -0.42785
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.25000   21.02000   0.23000    1.09420
野村中小基金                                                     48.33000   47.75000   0.58000    1.21466
野村中國機會基金                                                 14.27000   14.31000  -0.04000   -0.27952
野村巴西基金                                                      6.40000    6.45000  -0.05000   -0.77519
野村日本領先基金                                                 12.29000   12.33000  -0.04000   -0.32441
野村台灣高股息基金                                               22.76000   22.69000   0.07000    0.30851
野村台灣運籌基金                                                 36.77000   36.58000   0.19000    0.51941
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.84220    9.84090   0.00130    0.01321
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.82580    9.82530   0.00050    0.00509
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.81860    9.81810   0.00050    0.00509
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.84220    9.84090   0.00130    0.01321
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.82580    9.82530   0.00050    0.00509
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.81860    9.81810   0.00050    0.00509
野村平衡基金                                                     18.88000   18.81000   0.07000    0.37214
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.34000   12.32000   0.02000    0.16234
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
野村全球生技醫療基金                                             15.42000   15.35000   0.07000    0.45603
野村全球品牌基金                                                 26.00000   26.15000  -0.15000   -0.57361
野村全球氣候變遷基金                                              8.19000    8.15000   0.04000    0.49080
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.46000   12.39000   0.07000    0.56497
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.91000   10.85000   0.06000    0.55300
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.20000   18.10000   0.10000    0.55249
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.76000   11.70000   0.06000    0.51282
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.60670   10.59870   0.00800    0.07548
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.40600   10.40150   0.00450    0.04326
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.63740    9.59410   0.04330    0.45132
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.38390    9.34360   0.04030    0.43131
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.79610    8.75730   0.03880    0.44306
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.93820   10.88910   0.04910    0.45091
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.47760   10.43260   0.04500    0.43134
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.86680    9.82330   0.04350    0.44282
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.23370   11.20850   0.02520    0.22483
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.82270   10.80420   0.01850    0.17123
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.32140   10.30280   0.01860    0.18053
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.42900   10.39790   0.03110    0.29910
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.44840   10.41670   0.03170    0.30432
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.88210    9.85600   0.02610    0.26481
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.41440    9.38830   0.02610    0.27801
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.70380    9.67870   0.02510    0.25933
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.78090   11.74560   0.03530    0.30054
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.51250   12.47160   0.04090    0.32795
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.87710   10.84830   0.02880    0.26548
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.36420   10.33540   0.02880    0.27865
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.90380   10.87550   0.02830    0.26022
野村成長基金                                                     28.93000   28.80000   0.13000    0.45139
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.99630    9.99640  -0.00010   -0.00100
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.98250    9.98490  -0.00240   -0.02404
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.73830    9.73890  -0.00060   -0.00616
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.08060   10.08070  -0.00010   -0.00099
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.04940   10.05170  -0.00230   -0.02288
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.80500    9.80570  -0.00070   -0.00714
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.19000   13.21000  -0.02000   -0.15140
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.23340   10.21490   0.01850    0.18111
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.13640   10.12300   0.01340    0.13237
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.90830    9.89750   0.01080    0.10912
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.53720   10.55450  -0.01730   -0.16391
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.39490   10.38110   0.01380    0.13293
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.16460   10.15260   0.01200    0.11820
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.10620    9.09450   0.01170    0.12865
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.94990    9.93550   0.01440    0.14493
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.83690    9.82470   0.01220    0.12418
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.51070   13.49330   0.01740    0.12895
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.73240   12.71390   0.01850    0.14551
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.45340   10.44050   0.01290    0.12356
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24710   10.24840  -0.00130   -0.01268
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.94040    9.94330  -0.00290   -0.02917
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.31430    9.31620  -0.00190   -0.02039
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.81140   10.81370  -0.00230   -0.02127
野村泰國基金                                                     43.73000   44.16000  -0.43000   -0.97373
野村高科技基金                                                   10.98000   10.85000   0.13000    1.19816
野村貨幣市場基金                                                 16.24100   16.23990   0.00110    0.00677
野村新馬基金                                                     16.61000   16.73000  -0.12000   -0.71727
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.06650    8.05790   0.00860    0.10673
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.73720   11.72460   0.01260    0.10747
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.84000    7.88000  -0.04000   -0.50761
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.05000    9.16000  -0.11000   -1.20087
野村精選貨幣市場基金                                             12.06740   12.06690   0.00050    0.00414
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.80000   11.90000  -0.10000   -0.84034
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.31000   11.40000  -0.09000   -0.78947
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  10.92000   11.03000  -0.11000   -0.99728
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.01000    8.08000  -0.07000   -0.86634
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.28000   11.37000  -0.09000   -0.79156
野村積極成長基金                                                 12.22000   12.16000   0.06000    0.49342
野村優質基金                                                     33.60000   33.76000  -0.16000   -0.47393
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.70980    8.71070  -0.00090   -0.01033
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.06490    8.06500  -0.00010   -0.00124
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.86180    7.86500  -0.00320   -0.04069
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48010   11.48140  -0.00130   -0.01132
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.46150   10.46170  -0.00020   -0.00191
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.22780   10.23190  -0.00410   -0.04007
野村環球基金-人民幣計價                                          14.82000   14.74000   0.08000    0.54274
野村環球基金-美元計價                                            11.85000   11.78000   0.07000    0.59423
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.68000   15.59000   0.09000    0.57729
野村鴻利基金                                                     21.88000   21.80000   0.08000    0.36697
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84510   16.84450   0.00060    0.00356
野村鴻運基金                                                     20.46000   20.48000  -0.02000   -0.09766
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.72000   12.66000   0.06000    0.47393
野村鑫平衡組合基金                                               14.32000   14.34000  -0.02000   -0.13947
野村鑫全球債券組合基金                                           13.18250   13.18310  -0.00060   -0.00455
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.89500    9.89510  -0.00010   -0.00101
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.92840    9.92420   0.00420    0.04232
凱基台商天下基金                                                 13.44000   13.41000   0.03000    0.22371
凱基台灣精五門基金                                               21.22000   21.01000   0.21000    0.99952
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.74450   10.79670  -0.05220   -0.48348
凱基亞太高股息基金                                               13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
凱基亞洲四金磚基金                                               17.94000   17.84000   0.10000    0.56054
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.64000   13.61000   0.03000    0.22043
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.46860   13.43410   0.03450    0.25681
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.56000   12.53000   0.03000    0.23943
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52680   11.52630   0.00050    0.00434
凱基開創基金                                                     27.32000   27.03000   0.29000    1.07288
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.30000   19.14000   0.16000    0.83595
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.77270   19.60860   0.16410    0.83688
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.53000   18.56000  -0.03000   -0.16164
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.71420   18.72910  -0.01490   -0.07956
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                     9.99210    9.98420   0.00790    0.07913
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       7.99890    7.99260   0.00630    0.07882
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.01000    7.96000   0.05000    0.62814
凱基資源國基金                                                    9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.52220   11.46690   0.05530    0.48226
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.66370   10.56260   0.10110    0.95715
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.34000   10.24000   0.10000    0.97656
凱基護城河基金-台幣計價A                                         11.97000   11.90000   0.07000    0.58824
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.40010   12.32570   0.07440    0.60362
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.77000   15.95000  -0.18000   -1.12853
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       27.52000   26.87000   0.65000    2.41905
富邦NASDAQ-100基金                                               25.89000   25.59000   0.30000    1.17233
富邦上証180基金                                                  31.32000   31.33000  -0.01000   -0.03192
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24570    0.24360   0.00210    0.86207
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.17000    7.11000   0.06000    0.84388
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.10000    7.10000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 42.79000   42.62000   0.17000    0.39887
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.40910   20.37010   0.03900    0.19146
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.19320   11.18820   0.00500    0.04469
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.61020   10.61460  -0.00440   -0.04145
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.05020   13.03920   0.01100    0.08436
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93510    1.93410   0.00100    0.05170
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.77180    9.76360   0.00820    0.08399
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49650    1.49570   0.00080    0.05349
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.56890   11.56350   0.00540    0.04670
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74810    1.74760   0.00050    0.02861
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11930   10.11460   0.00470    0.04647
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54840    1.54790   0.00050    0.03230
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.85690   11.81540   0.04150    0.35124
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.27480   11.23710   0.03770    0.33550
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.84230   10.81370   0.02860    0.26448
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.51630   10.47950   0.03680    0.35116
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.91920    9.88600   0.03320    0.33583
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.54900    9.52390   0.02510    0.26355
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.81000   15.03000  -0.22000   -1.46374
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.31000   22.65000   0.66000    2.91391
富邦日本東証基金                                                 22.01000   21.72000   0.29000    1.33517
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.30000   40.98000   0.32000    0.78087
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.12000   45.61000   0.51000    1.11818
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.93000   50.63000   0.30000    0.59253
富邦台灣心基金                                                   21.90000   21.73000   0.17000    0.78233
富邦台灣釆吉50基金                                               47.65000   47.33000   0.32000    0.67610
富邦台灣科技指數基金                                             55.89000   55.80000   0.09000    0.16129
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28800    0.28850  -0.00050   -0.17331
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.58000    8.59000  -0.01000   -0.11641
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30430    2.30410   0.00020    0.00868
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34300    0.34310  -0.00010   -0.02915
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.74280   10.74860  -0.00580   -0.05396
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01520    2.01520   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33170    0.33190  -0.00020   -0.06026
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.33290    9.33780  -0.00490   -0.05247
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.35000   22.24000   0.11000    0.49460
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.44000   15.46000  -0.02000   -0.12937
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.01000   26.95000   0.06000    0.22263
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61650   15.61550   0.00100    0.00640
富邦長紅基金                                                     64.40000   63.89000   0.51000    0.79825
富邦科技基金                                                     24.57000   24.26000   0.31000    1.27782
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.44180   38.43800   0.00380    0.00989
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.16760   38.46170  -0.29410   -0.76466
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.32240   37.44320  -0.12080   -0.32262
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.97000   12.89000   0.08000    0.62064
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              32.92000   33.27000  -0.35000   -1.05200
富邦香港H股基金                                                  21.07000   21.15000  -0.08000   -0.37825
富邦高成長基金                                                   24.59000   24.32000   0.27000    1.11020
富邦基金                                                         13.04000   12.90000   0.14000    1.08527
富邦深証100基金                                                  11.28000   11.39000  -0.11000   -0.96576
富邦富時歐洲ETF基金                                              19.80000   19.90000  -0.10000   -0.50251
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39640    0.39620   0.00020    0.05048
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.13600   12.13070   0.00530    0.04369
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.55210    9.54790   0.00420    0.04399
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30030    0.30020   0.00010    0.03331
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.94730    8.94330   0.00400    0.04473
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.99160    9.99250  -0.00090   -0.00901
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.98110    9.98010   0.00100    0.01002
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.99160    9.99250  -0.00090   -0.00901
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.98110    9.98010   0.00100    0.01002
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.07000   19.84000   0.23000    1.15927
富邦精準基金                                                     46.96000   46.39000   0.57000    1.22871
富邦精銳中小基金                                                 11.73000   11.60000   0.13000    1.12069
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.55000   21.36000   0.19000    0.88951
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.78000    7.87000  -0.09000   -1.14358
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.96000   14.64000   0.32000    2.18579
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.08000   19.08000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.25310   10.22790   0.02520    0.24638
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.37420   11.35130   0.02290    0.20174
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.82800   10.81360   0.01440    0.13317
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.08190   10.05710   0.02480    0.24659
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.13890   11.11660   0.02230    0.20060
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.58210   10.56800   0.01410    0.13342
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.87000   29.66000   0.21000    0.70802
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.24330    9.30850  -0.06520   -0.70044
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.70560    9.75860  -0.05300   -0.54311
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.58770    9.64080  -0.05310   -0.55078
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.97140    9.96450   0.00690    0.06925
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.93890    9.93360   0.00530    0.05335
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.81780    9.81250   0.00530    0.05401
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.84860    9.84310   0.00550    0.05588
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.79760    8.86960  -0.07200   -0.81176
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.70920    9.77280  -0.06360   -0.65079
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.36280    9.42560  -0.06280   -0.66627
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.61580   10.63760  -0.02180   -0.20493
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.33650   10.35940  -0.02290   -0.22106
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.01600   10.03810  -0.02210   -0.22016
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.46510    9.52790  -0.06280   -0.65912
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.82350    9.84500  -0.02150   -0.21838
富達卓越領航全球組合基金                                         14.25000   14.18000   0.07000    0.49365
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.01800    9.08820  -0.07020   -0.77243
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.64550    9.70540  -0.05990   -0.61718
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.50360    9.56320  -0.05960   -0.62322
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.01380   10.03070  -0.01690   -0.16848
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.93570    9.95410  -0.01840   -0.18485
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.81730    9.83540  -0.01810   -0.18403
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.56600    9.62560  -0.05960   -0.61918
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.85200    9.87000  -0.01800   -0.18237
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.91000   11.96000  -0.05000   -0.41806
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.50000   11.58000  -0.08000   -0.69085
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.62000   10.71000  -0.09000   -0.84034
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.70230    9.69520   0.00710    0.07323
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.46180    9.46160   0.00020    0.00211
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.87070    8.87340  -0.00270   -0.03043
富蘭克林華美中華基金                                             14.34000   14.43000  -0.09000   -0.62370
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.69000   20.58000   0.11000    0.53450
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.89000   19.74000   0.15000    0.75988
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.89000   10.97000  -0.08000   -0.72926
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.99000   10.07000  -0.08000   -0.79444
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.15570    8.18760  -0.03190   -0.38961
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.50110    9.54650  -0.04540   -0.47557
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.08150   10.09250  -0.01100   -0.10899
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.45700    9.47070  -0.01370   -0.14466
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.97920   10.98090  -0.00170   -0.01548
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.88070    8.93700  -0.05630   -0.62997
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.37780    9.45020  -0.07240   -0.76612
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.87490   12.87940  -0.00450   -0.03494
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.39730   10.50110  -0.10380   -0.98847
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.08310   10.09100  -0.00790   -0.07829
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.79130    7.83720  -0.04590   -0.58567
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.32600    9.38830  -0.06230   -0.66359
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.45020   10.46260  -0.01240   -0.11852
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.54370    7.59370  -0.05000   -0.65844
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.04500    9.10980  -0.06480   -0.71132
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.38500   10.39470  -0.00970   -0.09332
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.84420    7.89460  -0.05040   -0.63841
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.29560    8.32630  -0.03070   -0.36871
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.52250    9.57520  -0.05270   -0.55038
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.14230   10.14510  -0.00280   -0.02760
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.61060   12.61920  -0.00860   -0.06815
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.69000    9.64000   0.05000    0.51867
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.80000    8.88000  -0.08000   -0.90090
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.02000    8.15000  -0.13000   -1.59509
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                         9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.54000    9.64000  -0.10000   -1.03734
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.55000   10.61000  -0.06000   -0.56550
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.50000    8.60000  -0.10000   -1.16279
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.74000   10.79000  -0.05000   -0.46339
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.53040   12.56520  -0.03480   -0.27696
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
富蘭克林華美第一富基金                                           39.97000   39.90000   0.07000    0.17544
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28600   10.28530   0.00070    0.00681
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.90000   12.76000   0.14000    1.09718
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.15000   13.02000   0.13000    0.99846
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.42000   14.27000   0.15000    1.05116
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.02970    7.03390  -0.00420   -0.05971
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.15620   11.14840   0.00780    0.06997
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.18550   10.25090  -0.06540   -0.63799
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.36550   11.36430   0.00120    0.01056
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.32170    7.35250  -0.03080   -0.41891
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.73260    9.76820  -0.03560   -0.36445
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.64820   10.63570   0.01250    0.11753
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.95010   10.94090   0.00920    0.08409
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.23000   19.22000   0.01000    0.05203
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.50330   11.49740   0.00590    0.05132
復華人生目標基金                                                 35.40450   34.96380   0.44070    1.26045
復華大中華中小策略基金                                            9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                 67.23000   66.39000   0.84000    1.26525
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.78000   11.83000  -0.05000   -0.42265
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
復華台灣智能基金                                                 11.66000   11.62000   0.04000    0.34423
復華全方位基金                                                   27.77000   27.35000   0.42000    1.53565
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.09000   13.05000   0.04000    0.30651
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.43000   19.36000   0.07000    0.36157
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.05000   20.05000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.48000   15.35000   0.13000    0.84691
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.06000   13.94000   0.12000    0.86083
復華全球原物料基金                                                8.83000    8.77000   0.06000    0.68415
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.81000   12.70000   0.11000    0.86614
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44860   11.44770   0.00090    0.00786
復華全球債券基金                                                 13.62790   13.64780  -0.01990   -0.14581
復華全球債券組合基金                                             14.69000   14.68000   0.01000    0.06812
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
復華有利貨幣市場基金                                             13.41760   13.41680   0.00080    0.00596
復華亞太平衡基金                                                 13.89000   13.93000  -0.04000   -0.28715
復華亞太成長基金                                                 14.23000   14.10000   0.13000    0.92199
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
復華東協世紀基金                                                 13.70000   13.75000  -0.05000   -0.36364
復華南非幣長期收益基金A                                          13.65000   13.69000  -0.04000   -0.29218
復華南非幣長期收益基金B                                           8.77000    8.80000  -0.03000   -0.34091
復華南非幣短期收益基金A                                          13.44000   13.44000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.15000   12.11000   0.04000    0.33031
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
復華恒生基金                                                     21.20000   21.11000   0.09000    0.42634
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.30000    8.34000  -0.04000   -0.47962
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.77000   35.43000   0.34000    0.95964
復華神盾基金                                                     24.28690   23.97410   0.31280    1.30474
復華高成長基金                                                   62.85000   61.97000   0.88000    1.42004
復華高益策略組合基金                                             12.89000   12.90000  -0.01000   -0.07752
復華貨幣市場基金                                                 14.37730   14.37650   0.00080    0.00556
復華富時不動產證券化基金                                         17.88000   17.74000   0.14000    0.78918
復華復華基金                                                     19.89000   19.60000   0.29000    1.47959
復華華人世紀基金                                                 19.30000   19.30000   0.00000    0.00000
復華傳家二號基金                                                 27.78200   27.47250   0.30950    1.12658
復華傳家基金                                                     22.79740   22.59450   0.20290    0.89801
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.77000   14.75000   0.02000    0.13559
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.90000   13.93000  -0.03000   -0.21536
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.68000   18.65000   0.03000    0.16086
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.20000    6.20000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.29000   14.29000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
復華滬深300 A股基金                                              23.84000   23.93000  -0.09000   -0.37610
復華數位經濟基金                                                 53.68000   53.18000   0.50000    0.94020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.96940    9.96640   0.00300    0.03010
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.79960    9.79670   0.00290    0.02960
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.12600   10.12340   0.00260    0.02568
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.92340    9.92050   0.00290    0.02923
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.96820    9.96380   0.00440    0.04416
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.91660    9.91010   0.00650    0.06559
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.98940    9.98330   0.00610    0.06110
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.93720    9.92920   0.00800    0.08057
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.98920    9.98310   0.00610    0.06110
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.93920    9.93100   0.00820    0.08257
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.27550    9.30780  -0.03230   -0.34702
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.16890    9.21390  -0.04500   -0.48839
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.64120    8.69100  -0.04980   -0.57301
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.34800   11.34120   0.00680    0.05996
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.22840   11.23700  -0.00860   -0.07653
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.70360   10.71800  -0.01440   -0.13435
景順主流基金                                                     19.70000   19.52000   0.18000    0.92213
景順台灣科技基金                                                 34.87000   35.01000  -0.14000   -0.39989
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.98000   10.95000   0.03000    0.27397
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
景順全球科技基金                                                 19.46000   19.32000   0.14000    0.72464
景順全球康健基金                                                 16.66000   16.52000   0.14000    0.84746
景順貨幣市場基金                                                 15.91680   15.91590   0.00090    0.00565
景順潛力基金                                                     36.03000   35.86000   0.17000    0.47407
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.81000   14.82000  -0.01000   -0.06748
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.08000   13.09000  -0.01000   -0.07639
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.78000    9.72000   0.06000    0.61728
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                   9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.01000    8.91000   0.10000    1.12233
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.66000    8.55000   0.11000    1.28655
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.08000    8.97000   0.11000    1.22631
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.72000    8.61000   0.11000    1.27758
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.81380    8.81120   0.00260    0.02951
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.38400    8.37710   0.00690    0.08237
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.09860   11.09520   0.00340    0.03064
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.53500   10.52640   0.00860    0.08170
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.55000    8.59000  -0.04000   -0.46566
華南永昌中國A股基金(美元)                                         9.00000    9.06000  -0.06000   -0.66225
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.44000   12.51000  -0.07000   -0.55955
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.64180    9.63630   0.00550    0.05708
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.29710    9.28980   0.00730    0.07858
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78310    9.77750   0.00560    0.05727
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.43480    9.42750   0.00730    0.07743
華南永昌永昌基金                                                 19.90000   19.86000   0.04000    0.20141
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.30980   14.30750   0.00230    0.01608
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
華南永昌全球精品基金                                             14.43000   14.26000   0.17000    1.19215
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.49000   13.46000   0.03000    0.22288
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.70000   12.67000   0.03000    0.23678
華南永昌物聯網精選基金                                           13.10000   13.04000   0.06000    0.46012
華南永昌策略報酬基金                                             10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17960   16.17870   0.00090    0.00556
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.09090   25.06920   0.02170    0.08656
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91940   11.91870   0.00070    0.00587
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15660   10.15200   0.00460    0.04531
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.41510   10.41050   0.00460    0.04419
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.91660    9.91210   0.00450    0.04540
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.13560   10.13530   0.00030    0.00296
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04490   10.04020   0.00470    0.04681
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.23850   10.23790   0.00060    0.00586
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.90260    9.89790   0.00470    0.04748
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.09040   10.09000   0.00040    0.00396
華頓中小型基金                                                   24.62000   24.50000   0.12000    0.48980
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.42410   12.44890  -0.02480   -0.19921
華頓台灣基金                                                     27.02000   26.65000   0.37000    1.38837
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50170   11.50100   0.00070    0.00609
華頓全球時尚精品基金                                             16.71000   16.61000   0.10000    0.60205
華頓全球高收益債券基金A                                          13.37860   13.37020   0.00840    0.06283
華頓全球高收益債券基金B                                           8.47650    8.47110   0.00540    0.06375
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.70000    5.65000   0.05000    0.88496
華頓新興亞太債券基金A                                            10.49390   10.49600  -0.00210   -0.02001
華頓新興亞太債券基金B                                             8.08490    8.08650  -0.00160   -0.01979
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.93110    2.94480  -0.01370   -0.46523
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.61210   13.70230  -0.09020   -0.65828
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46700    0.46980  -0.00280   -0.59600
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.80220   11.81830  -0.01610   -0.13623
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.78470   10.79910  -0.01440   -0.13334
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.89640   10.91360  -0.01720   -0.15760
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.93520    9.95090  -0.01570   -0.15777
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.76560   11.78660  -0.02100   -0.17817
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.85130   10.87090  -0.01960   -0.18030
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.55000   12.67000  -0.12000   -0.94712
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.22000   11.33000  -0.11000   -0.97087
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.73000   12.86000  -0.13000   -1.01089
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41190    2.40990   0.00200    0.08299
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97460    1.97920  -0.00460   -0.23242
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.29370   12.30470  -0.01100   -0.08940
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.14890   10.20050  -0.05160   -0.50586
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38360    0.38380  -0.00020   -0.05211
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33060    0.33200  -0.00140   -0.42169
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.44000    3.46000  -0.02000   -0.57803
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.99000   16.10000  -0.11000   -0.68323
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.55000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.69000   17.70000  -0.01000   -0.05650
匯豐台灣精典基金                                                 24.00000   23.80000   0.20000    0.84034
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.59000   11.45000   0.14000    1.22271
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.79000    7.82000  -0.03000   -0.38363
匯豐安富基金                                                     25.36000   25.26000   0.10000    0.39588
匯豐成功基金                                                     39.03000   38.45000   0.58000    1.50845
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.36000   11.32000   0.04000    0.35336
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45600    2.45500   0.00100    0.04073
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.26180    2.26070   0.00110    0.04866
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.82450   11.82370   0.00080    0.00677
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.31230    8.31130   0.00100    0.01203
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39200    0.39200   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35590    0.35590   0.00000    0.00000
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.14000    8.10000   0.04000    0.49383
匯豐金磚動力基金                                                 14.68000   14.69000  -0.01000   -0.06807
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97060   14.97040   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.95000    4.94000   0.01000    0.20243
匯豐新鑽動力基金                                                 11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.73910    5.77090  -0.03180   -0.55104
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.24300    9.24570  -0.00270   -0.02920
匯豐龍鳳基金-A類型                                               51.46000    0.00000  51.46000    0.00000
匯豐龍鳳基金-I類型                                               51.46000    0.00000  51.46000    0.00000
匯豐龍騰電子基金                                                 37.98000   37.92000   0.06000    0.15823
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.42710   12.43160  -0.00450   -0.03620
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.18000   19.98000   0.20000    1.00100
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.76000   11.72000   0.04000    0.34130
新光中國成長基金(美元)                                           12.90000   12.84000   0.06000    0.46729
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.16000   12.12000   0.04000    0.33003
新光台灣富貴基金                                                 24.05000   23.98000   0.07000    0.29191
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.59000    8.55000   0.04000    0.46784
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.69000   11.62000   0.07000    0.60241
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.78000   10.71000   0.07000    0.65359
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.01450   10.02660  -0.01210   -0.12068
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.25320    9.27410  -0.02090   -0.22536
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.74200    9.75390  -0.01190   -0.12200
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     8.99160    9.01190  -0.02030   -0.22526
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42130   15.42040   0.00090    0.00584
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                    10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.91000   24.99000  -0.08000   -0.32013
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.87000   23.93000  -0.06000   -0.25073
新光兩岸優勢基金                                                 13.81000   13.80000   0.01000    0.07246
新光店頭基金                                                     25.77000   25.49000   0.28000    1.09847
新光南非幣保本基金                                               11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.61000    8.65000  -0.04000   -0.46243
新光創新科技基金                                                 15.63000   15.49000   0.14000    0.90381
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.83720    9.83010   0.00710    0.07223
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.14770   10.15370  -0.00600   -0.05909
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.76970    9.78000  -0.01030   -0.10532
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.47960    9.47270   0.00690    0.07284
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.79340    9.79880  -0.00540   -0.05511
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.42470    9.43470  -0.01000   -0.10599
新光澳幣八年期保本基金                                           10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
新光澳幣十年期保本基金                                           10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.07170   10.06610   0.00560    0.05563
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.07220   10.06670   0.00550    0.05464
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.92880    9.92000   0.00880    0.08871
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.92880    9.92000   0.00880    0.08871
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.97580    9.96740   0.00840    0.08427
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.97560    9.96710   0.00850    0.08528
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.95860    9.95080   0.00780    0.07839
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.96090    9.95300   0.00790    0.07937
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.98000    6.92000   0.06000    0.86705
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.48000    8.51000  -0.03000   -0.35253
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.02500   10.01770   0.00730    0.07287
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.86780    9.86050   0.00730    0.07403
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.00350   10.00040   0.00310    0.03100
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.87360    9.87050   0.00310    0.03141
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.92340    9.92310   0.00030    0.00302
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.11440   10.11410   0.00030    0.00297
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.88260   13.88560  -0.00300   -0.02161
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.75070    8.75270  -0.00200   -0.02285
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.74210   36.93110  -0.18900   -0.51176
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.10030   37.30010  -0.19980   -0.53566
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.00490   39.15110  -0.14620   -0.37343
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.05650   11.05550   0.00100    0.00905
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.20480   10.21570  -0.01090   -0.10670
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.00580   12.86820   0.13760    1.06930
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.65540   10.53380   0.12160    1.15438
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.42000   10.31000   0.11000    1.06693
群益大印度基金-人民幣                                            12.80240   12.70170   0.10070    0.79281
群益大印度基金-美元                                              13.19740   13.11150   0.08590    0.65515
群益大印度基金-新臺幣                                            11.83000   11.75000   0.08000    0.68085
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.97120   12.08590  -0.11470   -0.94904
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.65330   12.76370  -0.11040   -0.86495
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.23000   11.34000  -0.11000   -0.97002
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.25040   11.35810  -0.10770   -0.94822
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.85230   10.94700  -0.09470   -0.86508
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.66000    9.75000  -0.09000   -0.92308
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.60620    9.69820  -0.09200   -0.94863
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.30320    9.38430  -0.08110   -0.86421
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.29000    9.37000  -0.08000   -0.85379
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.39580    9.48580  -0.09000   -0.94879
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.40420    9.48630  -0.08210   -0.86546
群益中小型股基金                                                 47.04000   46.50000   0.54000    1.16129
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.84060    9.81630   0.02430    0.24755
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.01380    9.98070   0.03310    0.33164
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.87650    8.85240   0.02410    0.27224
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.81550    8.79380   0.02170    0.24676
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.97050    8.94080   0.02970    0.33219
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.95240    7.93080   0.02160    0.27236
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.44430   11.43540   0.00890    0.07783
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.32070   11.32430  -0.00360   -0.03179
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.50680   10.50860  -0.00180   -0.01713
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.42240    9.46160  -0.03920   -0.41431
群益中國新機會基金N-美元                                          9.48350    9.51500  -0.03150   -0.33106
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.35640    8.39130  -0.03490   -0.41591
群益中國新機會基金-美元                                          10.14030   10.17400  -0.03370   -0.33124
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
群益平衡王基金                                                   19.39680   19.41820  -0.02140   -0.11021
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.79000    7.78000   0.01000    0.12853
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.69000    5.68000   0.01000    0.17606
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.67130    9.62870   0.04260    0.44243
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.11840   10.08760   0.03080    0.30533
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.85490    8.81590   0.03900    0.44238
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.26440    9.23620   0.02820    0.30532
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.30000    8.27000   0.03000    0.36276
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.97080    9.99020  -0.01940   -0.19419
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.82120    9.84210  -0.02090   -0.21235
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.56110    9.57970  -0.01860   -0.19416
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.48410    9.50420  -0.02010   -0.21149
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.02820   10.04770  -0.01950   -0.19407
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.12900   10.15050  -0.02150   -0.21181
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.72930    9.74820  -0.01890   -0.19388
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.10820   10.11050  -0.00230   -0.02275
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.48570    7.48740  -0.00170   -0.02270
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.40280   14.30740   0.09540    0.66679
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.42000   13.33000   0.09000    0.67517
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.41000   11.37000   0.04000    0.35180
群益印度中小基金N-美元                                            9.90870    9.80040   0.10830    1.10506
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.85000    8.75000   0.10000    1.14286
群益印度中小基金-人民幣                                          14.57870   14.39950   0.17920    1.24449
群益印度中小基金-美元                                            14.17210   14.01710   0.15500    1.10579
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.49000   15.31000   0.18000    1.17570
群益多利策略組合基金                                             11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.20000   15.21000  -0.01000   -0.06575
群益安家基金                                                     23.94270   23.81220   0.13050    0.54804
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05850   16.05740   0.00110    0.00685
群益那斯達克生技基金                                             20.04000   19.94000   0.10000    0.50150
群益亞太中小基金                                                 13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.24000   17.23000   0.01000    0.05804
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.62270    9.63180  -0.00910   -0.09448
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.52520    7.53230  -0.00710   -0.09426
群益店頭市場基金                                                 99.92000   99.21000   0.71000    0.71565
群益東方盛世基金                                                  9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
群益東協成長基金-人民幣                                          14.31320   14.40180  -0.08860   -0.61520
群益東協成長基金-美元                                            13.77060   13.87480  -0.10420   -0.75100
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.87000   12.96000  -0.09000   -0.69444
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.08240   11.03760   0.04480    0.40589
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.65800   10.62430   0.03370    0.31720
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.92490    9.89320   0.03170    0.32042
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.98820    9.94790   0.04030    0.40511
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.60930    9.57890   0.03040    0.31736
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.94610    8.91750   0.02860    0.32072
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.75470    9.71530   0.03940    0.40555
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.78010    9.74910   0.03100    0.31798
群益長安基金                                                     29.29000   29.11000   0.18000    0.61834
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.81050   13.61720   0.19330    1.41953
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.60000   12.42000   0.18000    1.44928
群益真善美基金                                                   17.23920   17.18320   0.05600    0.32590
群益馬拉松基金                                                  121.49000  120.21000   1.28000    1.06480
群益深証中小板基金                                               15.41000   15.62000  -0.21000   -1.34443
群益創新科技基金                                                 32.61000   32.26000   0.35000    1.08493
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.68860    9.61950   0.06910    0.71833
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.77350    9.69550   0.07800    0.80450
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.55090   10.47560   0.07530    0.71881
群益華夏盛世基金-美元                                            10.77660   10.69070   0.08590    0.80350
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.79000   16.67000   0.12000    0.71986
群益奧斯卡基金                                                   27.55000   27.43000   0.12000    0.43748
群益新興金鑽基金-美元                                            13.42090   13.43020  -0.00930   -0.06925
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                   23.50000   23.41000   0.09000    0.38445
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.17000   18.05000   0.12000    0.66482
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.48000    8.58000  -0.10000   -1.16550
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.14000   12.86000   0.28000    2.17729
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.45080   11.43820   0.01260    0.11016
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.33130   11.32050   0.01080    0.09540
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.19200   11.18330   0.00870    0.07779
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.66460    8.65510   0.00950    0.10976
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.38070    9.37180   0.00890    0.09497
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.97030    8.96320   0.00710    0.07921
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                     29.94000   29.79000   0.15000    0.50352
德信中國精選成長基金                                             12.06000   12.11000  -0.05000   -0.41288
德信台灣主流中小基金                                             19.14000   18.93000   0.21000    1.10935
德信新興股票組合基金                                             11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91510   11.91430   0.00080    0.00671
德信萬瑞基金                                                     10.63780   10.64420  -0.00640   -0.06013
德信數位時代基金                                                 28.55000   28.57000  -0.02000   -0.07000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64210   11.64130   0.00080    0.00687
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.09000   16.88000   0.21000    1.24408
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.47000   17.34000   0.13000    0.74971
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.26000    7.25000   0.01000    0.13793
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.88260    9.87580   0.00680    0.06886
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.86900   13.85950   0.00950    0.06855
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.25740    8.25590   0.00150    0.01817
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.43770   11.43720   0.00050    0.00437
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.56260   11.56210   0.00050    0.00432
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.99780   12.99960  -0.00180   -0.01385
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.53000   17.61000  -0.08000   -0.45429
摩根中小基金                                                     25.15000   25.00000   0.15000    0.60000
摩根中國A股基金                                                  15.21000   15.30000  -0.09000   -0.58824
摩根中國A股基金(美元)                                            12.64000   12.71000  -0.07000   -0.55075
摩根中國亮點基金                                                 13.85000   13.91000  -0.06000   -0.43134
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.83200   11.87280  -0.04080   -0.34364
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.83330   12.86930  -0.03600   -0.27974
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.38670   10.42470  -0.03800   -0.36452
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.05160   13.09680  -0.04520   -0.34512
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.58310   14.62410  -0.04100   -0.28036
摩根台灣金磚基金                                                 20.91000   20.76000   0.15000    0.72254
摩根台灣增長基金                                                 51.24000   50.84000   0.40000    0.78678
摩根平衡基金                                                     28.08000   27.88000   0.20000    0.71736
摩根全球α基金                                                   17.91000   17.79000   0.12000    0.67454
摩根全球平衡基金                                                 15.42720   15.42990  -0.00270   -0.01750
摩根全球發現基金                                                 11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.70730    9.72310  -0.01580   -0.16250
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.54370   10.55430  -0.01060   -0.10043
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.09850   10.11000  -0.01150   -0.11375
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.16150   11.17970  -0.01820   -0.16280
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.74160   10.73790   0.00370    0.03446
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.46460   13.46000   0.00460    0.03418
摩根亞洲基金                                                     56.36000   56.38000  -0.02000   -0.03547
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.89770    8.88780   0.00990    0.11139
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.34700   10.33010   0.01690    0.16360
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.27750    9.26820   0.00930    0.10034
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.60690   12.59440   0.01250    0.09925
摩根東方內需機會基金                                             17.84000   17.84000   0.00000    0.00000
摩根東方科技基金                                                 36.01000   36.41000  -0.40000   -1.09860
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
摩根金龍收成基金                                                 22.62000   22.73000  -0.11000   -0.48394
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06110   15.06040   0.00070    0.00465
摩根絕對日本基金                                                 14.36000   14.43000  -0.07000   -0.48510
摩根新金磚五國基金                                               11.93000   12.00000  -0.07000   -0.58333
摩根新絲路基金                                                   10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
摩根新興35基金                                                   13.84000   13.84000   0.00000    0.00000
摩根新興日本基金                                                 24.53000   24.70000  -0.17000   -0.68826
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.99340    7.97380   0.01960    0.24581
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.06540   11.03840   0.02700    0.24460
摩根新興科技基金                                                 59.69000   59.43000   0.26000    0.43749
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.48060    8.48070  -0.00010   -0.00118
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.58760   10.58780  -0.00020   -0.00189
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.04030    9.04710  -0.00680   -0.07516
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.04650   10.05230  -0.00580   -0.05770
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.68040    9.68280  -0.00240   -0.02479
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.19220   10.19990  -0.00770   -0.07549
摩根龍揚基金                                                     33.82000   33.98000  -0.16000   -0.47087
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.82000   10.78000   0.04000    0.37106
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.39230    9.38630   0.00600    0.06392
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21620   11.20900   0.00720    0.06423
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.33000   25.89000   0.44000    1.69950
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.83420   11.82960   0.00460    0.03889
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.21070   11.21000   0.00070    0.00624
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.18110   10.18090   0.00020    0.00196
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.58450   10.58050   0.00400    0.03781
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.04620   10.04560   0.00060    0.00597
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.11740    9.11720   0.00020    0.00219
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.87020   10.83510   0.03510    0.32395
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.33520   10.29960   0.03560    0.34564
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.92280    9.91110   0.01170    0.11805
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.52340    9.51020   0.01320    0.13880
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.79960    9.78800   0.01160    0.11851
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.40480    9.39180   0.01300    0.13842
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.76540   11.74520   0.02020    0.17199
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.59140   11.57500   0.01640    0.14168
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.26210   10.24620   0.01590    0.15518
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.30040   11.28110   0.01930    0.17108
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.11630   11.10050   0.01580    0.14234
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.84440    9.82910   0.01530    0.15566
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.67800   23.42940   0.24860    1.06106
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14290   13.14210   0.00080    0.00609
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.81860   10.81560   0.00300    0.02774
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.37880    8.37620   0.00260    0.03104
聯邦精選科技基金                                                 13.20000   12.98000   0.22000    1.69492
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.05660   16.05880  -0.00220   -0.01370
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.21790   12.19860   0.01930    0.15821
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.03730   12.02840   0.00890    0.07399
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.60410   11.59560   0.00850    0.07330
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74310   11.73710   0.00600    0.05112
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.06830   11.07230  -0.00400   -0.03613
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.70010   10.69450   0.00560    0.05236
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.77390    8.77700  -0.00310   -0.03532
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.39000   37.14000   0.25000    0.67313
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.65000   15.65000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.91000   12.91000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.12000    8.12000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.58000   12.58000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.81000   11.85000  -0.04000   -0.33755
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.21000   15.24000  -0.03000   -0.19685
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.11000   15.13000  -0.02000   -0.13219
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.32000   20.43000  -0.11000   -0.53842
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.53000   18.64000  -0.11000   -0.59013
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.44000   12.51000  -0.07000   -0.55955
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.71000   15.80000  -0.09000   -0.56962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.39000   16.48000  -0.09000   -0.54612
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.49000   15.57000  -0.08000   -0.51381
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.71000   15.80000  -0.09000   -0.56962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.27000   14.35000  -0.08000   -0.55749
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.26000   14.34000  -0.08000   -0.55788
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.43000    9.49000  -0.06000   -0.63224
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.91000   15.00000  -0.09000   -0.60000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.43000   18.44000  -0.01000   -0.05423
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.34000   17.35000  -0.01000   -0.05764
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.79000   13.80000  -0.01000   -0.07246
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.63000   13.64000  -0.01000   -0.07331
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.40000    8.41000  -0.01000   -0.11891
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.60000   13.61000  -0.01000   -0.07348
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.65000   14.64000   0.01000    0.06831
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
聯博貨幣市場基金                                                 14.98120   14.98060   0.00060    0.00401
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.60830   10.60850  -0.00020   -0.00189
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.41200   14.40510   0.00690    0.04790
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.84990    7.85010  -0.00020   -0.00255
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.51000   14.51000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.92000   22.80000   0.12000    0.52632
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.40000   13.48000  -0.08000   -0.59347
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.55000   14.64000  -0.09000   -0.61475
瀚亞巴西基金                                                      5.41000    5.42000  -0.01000   -0.18450
瀚亞外銷基金                                                     43.30000   42.84000   0.46000    1.07376
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.02000   11.08000  -0.06000   -0.54152
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                  9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.06000    9.12000  -0.06000   -0.65789
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.46000    9.52000  -0.06000   -0.63025
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.47310   10.47780  -0.00470   -0.04486
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.29310   10.28710   0.00600    0.05833
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11190   12.10420   0.00770    0.06361
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.03390   10.03600  -0.00210   -0.02092
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.64110    7.64450  -0.00340   -0.04448
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.15630    8.15160   0.00470    0.05766
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.14540    8.14020   0.00520    0.06388
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.27360    7.27530  -0.00170   -0.02337
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.97330    8.96750   0.00580    0.06468
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.39580    9.39990  -0.00410   -0.04362
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.53380    9.52830   0.00550    0.05772
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.35320    9.34720   0.00600    0.06419
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.22000   13.12000   0.10000    0.76220
瀚亞印度基金-美元                                                13.67000   13.57000   0.10000    0.73692
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.68000   28.46000   0.22000    0.77301
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.25000   15.25000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.67980   11.68590  -0.00610   -0.05220
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.49190   12.52070  -0.02880   -0.23002
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.27100   11.27150  -0.00050   -0.00444
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.65910   10.65820   0.00090    0.00844
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.69120   11.70080  -0.00960   -0.08205
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.30640    9.31140  -0.00500   -0.05370
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.54450    9.56650  -0.02200   -0.22997
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.58710    9.58760  -0.00050   -0.00522
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.05850    9.05770   0.00080    0.00883
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.41390    9.42160  -0.00770   -0.08173
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.99580   13.95400   0.04180    0.29956
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.45680   10.43440   0.02240    0.21467
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.83220   10.80160   0.03060    0.28329
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.38740   12.35040   0.03700    0.29959
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.80000   10.92000  -0.12000   -1.09890
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.95000   22.26000  -0.31000   -1.39263
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54040   13.53950   0.00090    0.00665
瀚亞美國高科技基金                                               23.36000   23.19000   0.17000    0.73307
瀚亞高科技基金                                                   60.66000   60.04000   0.62000    1.03264
瀚亞理財通基金                                                   25.78000   25.49000   0.29000    1.13770
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.69000    9.64000   0.05000    0.51867
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
瀚亞菁華基金                                                     23.17000   22.91000   0.26000    1.13488
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.45790   13.47650  -0.01860   -0.13802
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.78200    9.79550  -0.01350   -0.13782
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.74440   10.73020   0.01420    0.13234
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.72960    9.68470   0.04490    0.46362
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.36610   11.34740   0.01870    0.16480
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.02170   10.01080   0.01090    0.10888
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.21570   10.22200  -0.00630   -0.06163
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.81650    8.80480   0.01170    0.13288
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.72110    7.68540   0.03570    0.46452
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.79210    9.77600   0.01610    0.16469
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.65870    8.64940   0.00930    0.10752
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.32340    8.32850  -0.00510   -0.06124
瀚亞電通網基金                                                   15.74000   15.58000   0.16000    1.02696
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.70110   13.69450   0.00660    0.04819
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.26210   10.26810  -0.00600   -0.05843
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.29020   10.28650   0.00370    0.03597
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.65730   11.65170   0.00560    0.04806
瀚亞歐洲基金                                                     11.59000   11.63000  -0.04000   -0.34394
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