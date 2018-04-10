[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/09 107/04/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.34940 10.34300 0.00640 0.06188 大華銀多元特別收益平衡基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.64580 9.64610 -0.00030 -0.00311 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.85560 9.85180 0.00380 0.03857 中國信託台灣活力基金 15.50000 15.21000 0.29000 1.90664 中國信託台灣優勢基金 18.03000 17.73000 0.30000 1.69205 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.62710 9.62650 0.00060 0.00623 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.19880 9.19820 0.00060 0.00652 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15710 10.15090 0.00620 0.06108 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.70390 9.69800 0.00590 0.06084 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.77550 9.75620 0.01930 0.19782 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.62120 8.60420 0.01700 0.19758 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.04810 11.00990 0.03820 0.34696 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.09760 10.06270 0.03490 0.34683 中國信託智能運動基金-台幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 中國信託智能運動基金-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96820 10.96740 0.00080 0.00729 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.57980 9.57750 0.00230 0.02401 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.41880 9.41660 0.00220 0.02336 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.80010 9.79270 0.00740 0.07557 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.63080 9.62350 0.00730 0.07586 中國信託精穩基金 17.83940 17.78380 0.05560 0.31264 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.45000 66.72000 0.73000 1.09412 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.68010 37.87490 -0.19480 -0.51432 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26050 11.25530 0.00520 0.04620 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.75710 10.76150 -0.00440 -0.04089 元大上證50基金 31.39000 31.22000 0.17000 0.54452 元大大中華TMT基金-人民幣 13.03000 12.99000 0.04000 0.30793 元大大中華TMT基金-新台幣 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.00000 12.96000 0.04000 0.30864 元大大中華價值指數基金-美元 13.34900 13.31600 0.03300 0.24782 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.03200 17.00000 0.03200 0.18824 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.26400 11.29200 -0.02800 -0.24796 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.22900 11.26200 -0.03300 -0.29302 元大中國平衡基金-人民幣 3.17000 3.18000 -0.01000 -0.31447 元大中國平衡基金-新台幣 14.70000 14.73000 -0.03000 -0.20367 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.22570 46.13230 0.09340 0.20246 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33580 10.33000 0.00580 0.05615 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64080 9.63550 0.00530 0.05500 元大中國機會債券基金-新台幣 9.85850 9.86160 -0.00310 -0.03144 元大巴西指數基金 6.65200 6.70100 -0.04900 -0.73123 元大巴菲特基金 30.64000 30.37000 0.27000 0.88904 元大日經225基金 27.35000 26.93000 0.42000 1.55960 元大台商收成基金 23.94000 23.79000 0.15000 0.63052 元大台灣50單日反向1倍基金 12.69000 12.84000 -0.15000 -1.16822 元大台灣50單日正向2倍基金 36.88000 36.05000 0.83000 2.30236 元大台灣中型100基金 32.55000 32.46000 0.09000 0.27726 元大台灣加權股價指數基金 25.08000 24.89500 0.18500 0.74312 元大台灣卓越50基金 82.13000 81.58000 0.55000 0.67418 元大台灣金融基金 16.79000 16.67000 0.12000 0.71986 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.94000 30.76000 0.18000 0.58518 元大台灣高股息基金 25.90000 25.92000 -0.02000 -0.07716 元大台灣電子科技基金 36.25000 36.23000 0.02000 0.05520 元大全球ETF成長組合基金 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.99000 13.12000 -0.13000 -0.99085 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.31000 12.43000 -0.12000 -0.96541 元大全球不動產證券化基金-美元 12.67200 12.80500 -0.13300 -1.03866 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.78000 6.79000 -0.01000 -0.14728 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.27000 6.27000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.96400 9.92900 0.03500 0.35250 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.31900 10.32720 -0.00820 -0.07940 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.57330 9.58090 -0.00760 -0.07932 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.16420 9.16990 -0.00570 -0.06216 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.55330 8.55860 -0.00530 -0.06193 元大全球新興市場精選組合基金 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629 元大全球農業商機基金 15.68000 15.57000 0.11000 0.70649 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 元大印尼指數基金 9.17000 9.17300 -0.00300 -0.03270 元大印度指數基金 9.47000 9.40600 0.06400 0.68042 元大印度基金 12.30000 12.25000 0.05000 0.40816 元大多多基金 19.84000 19.76000 0.08000 0.40486 元大多福基金 58.46000 57.50000 0.96000 1.66957 元大亞太成長基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63490 8.62170 0.01320 0.15310 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.21090 7.19980 0.01110 0.15417 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.85300 9.87000 -0.01700 -0.17224 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.84400 9.86800 -0.02400 -0.24321 元大卓越基金 51.88000 51.51000 0.37000 0.71831 元大店頭基金 9.49000 9.30000 0.19000 2.04301 元大泛歐成長基金 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 元大美元貨幣市場基金-美元 10.19250 10.18980 0.00270 0.02650 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.03010 9.00880 0.02130 0.23644 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 29.98130 30.00260 -0.02130 -0.07099 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.36880 36.66510 -0.29630 -0.80813 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.04920 18.89310 0.15610 0.82623 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.26810 19.58370 -0.31560 -1.61154 元大美國政府7至10年期債券基金 36.93310 37.07560 -0.14250 -0.38435 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.39700 20.32650 0.07050 0.34684 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.11930 18.24580 -0.12650 -0.69331 元大高科技基金 18.11000 18.05000 0.06000 0.33241 元大得利貨幣市場基金 16.22690 16.22580 0.00110 0.00678 元大得寶貨幣市場基金 11.96320 11.96250 0.00070 0.00585 元大富櫃50基金 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192 元大華夏中小基金 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 元大新中國基金-人民幣 11.57000 11.66000 -0.09000 -0.77187 元大新中國基金-美元 11.90200 11.99400 -0.09200 -0.76705 元大新中國基金-新台幣 11.20000 11.28000 -0.08000 -0.70922 元大新主流基金 26.33000 26.14000 0.19000 0.72686 元大新東協平衡基金-美元 10.28900 10.32500 -0.03600 -0.34867 元大新東協平衡基金-新台幣 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 元大新興市場ESG策略基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.76430 10.74500 0.01930 0.17962 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.94170 10.92900 0.01270 0.11620 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.86380 10.84900 0.01480 0.13642 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.69070 9.67750 0.01320 0.13640 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.90000 9.89680 0.00320 0.03233 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.64840 9.64530 0.00310 0.03214 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.50600 9.50850 -0.00250 -0.02629 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.26780 9.27020 -0.00240 -0.02589 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.66850 9.66850 0.00000 0.00000 元大新興亞洲基金 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77770 9.77050 0.00720 0.07369 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.76800 9.76080 0.00720 0.07376 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.49690 9.49540 0.00150 0.01580 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.48730 9.48580 0.00150 0.01581 元大萬泰貨幣市場基金 15.07820 15.07730 0.00090 0.00597 元大經貿基金 38.43000 38.17000 0.26000 0.68116 元大實質多重資產基金-人民幣 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 元大實質多重資產基金-美元 9.77400 9.81300 -0.03900 -0.39743 元大實質多重資產基金-新台幣 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 元大滬深300單日反向1倍基金 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882 元大滬深300單日正向2倍基金 16.17000 16.11000 0.06000 0.37244 元大精準中小基金 22.89000 22.71000 0.18000 0.79260 元大摩臺基金 38.50000 38.27000 0.23000 0.60099 元大標普500基金 22.90000 22.61000 0.29000 1.28262 元大標普500單日反向1倍基金 14.10000 14.31000 -0.21000 -1.46751 元大標普500單日正向2倍基金 29.03000 28.18000 0.85000 3.01632 元大標智滬深300基金 18.43000 18.52000 -0.09000 -0.48596 元大歐洲50基金 23.74000 23.84000 -0.10000 -0.41946 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.48850 9.49440 -0.00590 -0.06214 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13420 10.13220 0.00200 0.01974 元大績效基金 54.80000 54.37000 0.43000 0.79088 元大韓國KOSPI200基金 23.55000 23.81000 -0.26000 -1.09198 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.65000 15.41000 0.24000 1.55743 日盛上選基金 33.04000 32.52000 0.52000 1.59902 日盛小而美基金 19.51000 19.23000 0.28000 1.45606 日盛中國內需動力基金 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71260 11.69500 0.01760 0.15049 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.04010 10.02490 0.01520 0.15162 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.04150 12.03250 0.00900 0.07480 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.31590 10.30810 0.00780 0.07567 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.76380 10.76120 0.00260 0.02416 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.20550 9.20320 0.00230 0.02499 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.54000 12.58000 -0.04000 -0.31797 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.24000 12.28000 -0.04000 -0.32573 日盛日盛基金 13.27000 13.09000 0.18000 1.37510 日盛目標收益組合基金(美元) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99670 9.98920 0.00750 0.07508 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.59470 9.58750 0.00720 0.07510 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.70020 9.69230 0.00790 0.08151 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31280 9.30530 0.00750 0.08060 日盛全球新興債券基金A 10.85540 10.85060 0.00480 0.04424 日盛全球新興債券基金B 8.59970 8.59590 0.00380 0.04421 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43860 2.43720 0.00140 0.05744 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73720 1.73620 0.00100 0.05760 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38220 0.38210 0.00010 0.02617 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27330 0.27330 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.53380 12.53240 0.00140 0.01117 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.81020 8.80930 0.00090 0.01022 日盛亞洲機會基金 7.55000 7.54000 0.01000 0.13263 日盛首選基金 17.64000 17.29000 0.35000 2.02429 日盛高科技基金 17.41000 17.20000 0.21000 1.22093 日盛貨幣市場基金 14.74500 14.74400 0.00100 0.00678 日盛新台商基金 38.23000 37.68000 0.55000 1.45966 日盛精選五虎基金 38.51000 37.60000 0.91000 2.42021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46280 13.46190 0.00090 0.00669 台新2000高科技基金 35.61000 35.53000 0.08000 0.22516 台新MSCI中國基金 21.37000 21.49000 -0.12000 -0.55840 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.03000 18.22000 -0.19000 -1.04281 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.16000 20.65000 0.51000 2.46973 台新大眾貨幣市場基金 14.13890 14.13800 0.00090 0.00637 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.77340 9.77030 0.00310 0.03173 台新中美貨幣市場基金-美元 10.89510 10.89480 0.00030 0.00275 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.86510 9.87060 -0.00550 -0.05572 台新中國通基金 48.68000 48.51000 0.17000 0.35044 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.08800 16.08800 0.00000 0.00000 台新中國精選中小基金 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681 台新主流基金 24.91000 24.81000 0.10000 0.40306 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.98000 17.89000 0.09000 0.50307 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62050 0.61740 0.00310 0.50211 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.71000 13.64000 0.07000 0.51320 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47240 0.47010 0.00230 0.48926 台新台灣中小基金 38.55000 38.41000 0.14000 0.36449 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.23110 9.21510 0.01600 0.17363 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.36150 9.36440 -0.00290 -0.03097 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31670 10.31990 -0.00320 -0.03101 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.65940 10.68030 -0.02090 -0.19569 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31350 11.33580 -0.02230 -0.19672 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 台新印度基金 15.40000 15.27000 0.13000 0.85134 台新亞美短期債券基金 10.82520 10.83600 -0.01080 -0.09967 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.82510 8.81330 0.01180 0.13389 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30940 0.30880 0.00060 0.19430 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.95990 11.94400 0.01590 0.13312 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41310 0.41230 0.00080 0.19403 台新真吉利貨幣市場基金 11.07450 11.07380 0.00070 0.00632 台新高股息平衡基金 30.52610 30.63400 -0.10790 -0.35222 台新智慧生活基金-美元 9.93090 9.91610 0.01480 0.14925 台新智慧生活基金-新台幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.38550 9.38690 -0.00140 -0.01491 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.06660 9.06600 0.00060 0.00662 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.84190 9.84330 -0.00140 -0.01422 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51430 9.51370 0.00060 0.00631 台新新興市場債券基金(A類型) 10.36010 10.35970 0.00040 0.00386 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35010 0.35020 -0.00010 -0.02856 台新新興市場債券基金(B類型) 7.90510 7.90470 0.00040 0.00506 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28040 0.28040 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.98700 9.90000 0.08700 0.87879 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.01000 19.80000 0.21000 1.06061 未來資產全球大消費基金 14.17000 14.12000 0.05000 0.35411 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.90600 11.90630 -0.00030 -0.00252 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.79820 9.79840 -0.00020 -0.00204 未來資產亞洲新富基金 21.12000 21.15000 -0.03000 -0.14184 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54780 12.54710 0.00070 0.00558 未來資產阿波羅基金 12.42000 12.29000 0.13000 1.05777 未來資產新興市場債券基金A 8.94590 8.94450 0.00140 0.01565 未來資產新興市場債券基金B 6.97490 6.97380 0.00110 0.01577 未來資產閣來寶全球組合基金 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.96500 10.95990 0.00510 0.04653 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.11800 10.10470 0.01330 0.13162 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44910 9.44830 0.00080 0.00847 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55270 10.55180 0.00090 0.00853 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.57050 8.56110 0.00940 0.10980 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.63360 9.62280 0.01080 0.11223 永豐中小基金 50.15000 49.94000 0.21000 0.42050 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.88450 1.88380 0.00070 0.03716 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43170 2.43080 0.00090 0.03702 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.88440 8.88790 -0.00350 -0.03938 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11870 11.12310 -0.00440 -0.03956 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.63000 4.66000 -0.03000 -0.64378 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.52000 21.61000 -0.09000 -0.41647 永豐主流品牌基金 16.42000 16.29000 0.13000 0.79804 永豐永豐基金 34.58000 34.18000 0.40000 1.17028 永豐亞洲民生消費基金 12.19000 12.21000 -0.02000 -0.16380 永豐南非幣2021保本基金 12.83590 12.83400 0.00190 0.01480 永豐高科技基金 23.45000 23.19000 0.26000 1.12117 永豐貨幣市場基金 13.86070 13.85990 0.00080 0.00577 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08960 2.08720 0.00240 0.11499 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48080 2.47920 0.00160 0.06454 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.97720 7.97510 0.00210 0.02633 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47680 10.47400 0.00280 0.02673 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.56220 7.56070 0.00150 0.01984 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.39560 11.39340 0.00220 0.01931 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.61000 8.74000 -0.13000 -1.48741 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.02000 19.31000 -0.29000 -1.50181 永豐臺灣加權ETF基金 54.07000 53.71000 0.36000 0.67027 永豐領航科技基金 39.38000 39.02000 0.36000 0.92260 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 永豐趨勢平衡基金 46.87000 46.55000 0.32000 0.68743 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.41990 11.41310 0.00680 0.05958 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76470 9.75120 0.01350 0.13844 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.76470 9.75120 0.01350 0.13844 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70430 9.69760 0.00670 0.06909 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70810 9.70150 0.00660 0.06803 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77370 9.75990 0.01380 0.14139 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.90100 9.88700 0.01400 0.14160 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.68910 9.68120 0.00790 0.08160 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77730 9.76930 0.00800 0.08189 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.73000 11.78000 -0.05000 -0.42445 兆豐國際中小基金 15.06000 14.80000 0.26000 1.75676 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.65000 14.68000 -0.03000 -0.20436 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.26000 20.33000 -0.07000 -0.34432 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.77000 20.85000 -0.08000 -0.38369 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.76000 11.72000 0.04000 0.34130 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.57000 12.53000 0.04000 0.31923 兆豐國際生命科學基金 14.39000 14.30000 0.09000 0.62937 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.12520 10.10230 0.02290 0.22668 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.67890 10.65600 0.02290 0.21490 兆豐國際全球高股息基金 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397 兆豐國際全球基金 30.41000 30.35000 0.06000 0.19769 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.19720 10.19350 0.00370 0.03630 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.43120 9.40890 0.02230 0.23701 兆豐國際國民基金 23.64000 23.44000 0.20000 0.85324 兆豐國際第一基金 13.31000 13.17000 0.14000 1.06302 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.96780 9.95480 0.01300 0.13059 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.03770 8.02720 0.01050 0.13081 兆豐國際萬全基金 20.60000 20.36000 0.24000 1.17878 兆豐國際電子基金 26.05000 25.91000 0.14000 0.54033 兆豐國際綠鑽基金 7.80000 7.75000 0.05000 0.64516 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.20000 21.93000 0.27000 1.23119 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.05000 17.23000 -0.18000 -1.04469 兆豐國際豐台灣基金 32.18000 32.12000 0.06000 0.18680 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48160 12.48070 0.00090 0.00721 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 合庫全球高收益債券基金A類型 11.10890 11.12130 -0.01240 -0.11150 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.95390 11.95860 -0.00470 -0.03930 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74820 10.75580 -0.00760 -0.07066 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54930 11.55660 -0.00730 -0.06317 合庫全球高收益債券基金B類型 8.31230 8.32160 -0.00930 -0.11176 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73380 9.73750 -0.00370 -0.03800 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.20620 9.21280 -0.00660 -0.07164 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.25230 9.25810 -0.00580 -0.06265 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.54090 9.54750 -0.00660 -0.06913 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 合庫全球新興市場基金 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 合庫貨幣市場基金 10.11330 10.11260 0.00070 0.00692 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.88210 9.87290 0.00920 0.09318 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.16860 10.15890 0.00970 0.09548 合庫新興多重收益基金A類型 10.33780 10.33350 0.00430 0.04161 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.98980 11.97340 0.01640 0.13697 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.90570 13.89160 0.01410 0.10150 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.46370 9.45490 0.00880 0.09307 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.10950 10.09980 0.00970 0.09604 合庫新興多重收益基金B類型 8.29320 8.28990 0.00330 0.03981 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.46450 9.45160 0.01290 0.13648 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.73990 10.72890 0.01100 0.10253 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.86980 10.86500 0.00480 0.04418 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.74320 10.72970 0.01350 0.12582 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00070 9.99400 0.00670 0.06704 安聯中國東協基金 15.80000 15.80000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金 15.55000 15.65000 -0.10000 -0.63898 安聯中華新思路基金-人民幣 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 安聯中華新思路基金-美元 14.55000 14.57000 -0.02000 -0.13727 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740 安聯台灣大壩基金 25.57000 25.45000 0.12000 0.47151 安聯台灣科技基金 45.20000 45.37000 -0.17000 -0.37470 安聯台灣貨幣市場基金 12.47090 12.47000 0.00090 0.00722 安聯台灣智慧基金 29.22000 29.15000 0.07000 0.24014 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09960 10.09630 0.00330 0.03269 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06380 15.06270 0.00110 0.00730 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74420 9.74360 0.00060 0.00616 安聯四季成長組合基金-美元 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05650 12.04640 0.01010 0.08384 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10110 10.09810 0.00300 0.02971 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24970 12.24860 0.00110 0.00898 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63970 9.63160 0.00810 0.08410 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.48040 9.47770 0.00270 0.02849 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19280 9.19190 0.00090 0.00979 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.77920 11.78370 -0.00450 -0.03819 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.85420 10.86110 -0.00690 -0.06353 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52320 10.53170 -0.00850 -0.08071 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.01120 9.01380 -0.00260 -0.02884 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.82440 8.83000 -0.00560 -0.06342 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.53000 8.53690 -0.00690 -0.08083 安聯全球人口趨勢基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.31000 32.21000 0.10000 0.31046 安聯全球油礦金趨勢基金 7.92000 7.83000 0.09000 1.14943 安聯全球計量平衡基金 12.45000 12.46000 -0.01000 -0.08026 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05790 12.05890 -0.00100 -0.00829 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53030 10.53120 -0.00090 -0.00855 安聯全球新興市場基金 18.74000 18.71000 0.03000 0.16034 安聯全球農金趨勢基金 9.20000 9.09000 0.11000 1.21012 安聯全球綠能趨勢基金 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 安聯亞洲動態策略基金 24.65000 24.67000 -0.02000 -0.08107 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01360 10.00810 0.00550 0.05496 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81600 9.85990 -0.04390 -0.44524 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.11670 84.07480 0.04190 0.04984 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.88280 12.87650 0.00630 0.04893 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.98810 67.20460 -0.21650 -0.32215 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.17330 10.20640 -0.03310 -0.32431 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51250 2.51090 0.00160 0.06372 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61120 10.60990 0.00130 0.01225 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.08790 2.09770 -0.00980 -0.46718 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85900 8.92450 -0.06550 -0.73393 宏利台灣動力基金 31.25000 30.73000 0.52000 1.69216 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.36950 10.41460 -0.04510 -0.43305 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.60920 9.65690 -0.04770 -0.49395 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29190 8.36300 -0.07110 -0.85017 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.92650 7.99910 -0.07260 -0.90760 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 宏利全球債券組合基金 13.03310 13.03260 0.00050 0.00384 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79910 2.79630 0.00280 0.10013 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80810 11.81080 -0.00270 -0.02286 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.84470 8.86870 -0.02400 -0.27061 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27890 2.28530 -0.00640 -0.28005 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.58770 10.62010 -0.03240 -0.30508 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.34790 4.36590 -0.01800 -0.41229 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70770 0.71070 -0.00300 -0.42212 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.00000 20.10000 -0.10000 -0.49751 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.56360 11.55440 0.00920 0.07962 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.33970 10.33640 0.00330 0.03193 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92920 9.92580 0.00340 0.03425 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.09450 9.08900 0.00550 0.06051 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.61320 8.61040 0.00280 0.03252 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36830 8.36520 0.00310 0.03706 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.62670 8.62370 0.00300 0.03479 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84260 2.84150 0.00110 0.03871 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41610 0.41600 0.00010 0.02404 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.46870 12.46370 0.00500 0.04012 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94940 0.94910 0.00030 0.03161 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.73200 7.72880 0.00320 0.04140 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16780 2.16610 0.00170 0.07848 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31200 0.31190 0.00010 0.03206 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.49810 9.49460 0.00350 0.03686 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35180 0.35170 0.00010 0.02843 宏利萬利貨幣市場基金 13.62530 13.62470 0.00060 0.00440 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.85000 2.86000 -0.01000 -0.34965 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.46000 12.51000 -0.05000 -0.39968 宏利臺灣股息收益基金 28.68000 28.45000 0.23000 0.80844 宏利澳幣保本基金 11.89850 11.90150 -0.00300 -0.02521 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.98070 9.97310 0.00760 0.07620 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.14510 10.14410 0.00100 0.00986 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.00890 9.00620 0.00270 0.02998 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.49080 10.48760 0.00320 0.03051 貝萊德亞美利加收益基金 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 貝萊德新台幣基金 12.92210 12.92170 0.00040 0.00310 貝萊德寶利基金 25.16000 25.09000 0.07000 0.27900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12120 11.11620 0.00500 0.04498 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06340 10.06050 0.00290 0.02883 保德信大中華基金 30.54000 30.57000 -0.03000 -0.09814 保德信中小型股基金 43.63000 43.64000 -0.01000 -0.02291 保德信中國中小基金-人民幣 10.75000 10.88000 -0.13000 -1.19485 保德信中國中小基金-美元 11.35000 11.49000 -0.14000 -1.21845 保德信中國中小基金-新臺幣 10.35000 10.48000 -0.13000 -1.24046 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.71900 9.76770 -0.04870 -0.49858 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.68540 9.73450 -0.04910 -0.50439 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.82460 9.87380 -0.04920 -0.49829 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.47300 10.52540 -0.05240 -0.49784 保德信中國品牌基金-人民幣 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698 保德信中國品牌基金-美元 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.02000 11.10000 -0.08000 -0.72072 保德信台商全方位基金 34.11000 33.81000 0.30000 0.88731 保德信全球中小基金 28.58000 28.40000 0.18000 0.63380 保德信全球消費商機基金 16.88000 16.77000 0.11000 0.65593 保德信全球基礎建設基金 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 保德信全球資源基金 7.34000 7.26000 0.08000 1.10193 保德信全球醫療生化基金-美元 9.19000 9.09000 0.10000 1.10011 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 28.78000 28.47000 0.31000 1.08887 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.96340 9.98620 -0.02280 -0.22832 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60640 10.63080 -0.02440 -0.22952 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.93210 8.95790 -0.02580 -0.28801 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.50260 9.53000 -0.02740 -0.28751 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.41030 8.41630 -0.00600 -0.07129 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84280 10.85060 -0.00780 -0.07189 保德信亞太基金 21.93000 21.94000 -0.01000 -0.04558 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.63970 8.64750 -0.00780 -0.09020 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21450 11.22460 -0.01010 -0.08998 保德信店頭市場基金 33.99000 34.00000 -0.01000 -0.02941 保德信拉丁美洲基金 7.55000 7.50000 0.05000 0.66667 保德信金平衡基金 29.33000 29.08000 0.25000 0.85970 保德信金滿意基金 40.53000 40.27000 0.26000 0.64564 保德信科技島基金 24.47000 24.48000 -0.01000 -0.04085 保德信高成長基金 86.57000 86.37000 0.20000 0.23156 保德信第一基金 25.69000 25.45000 0.24000 0.94303 保德信貨幣市場基金 15.74180 15.74070 0.00110 0.00699 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61940 10.56840 0.05100 0.48257 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.21770 10.16700 0.05070 0.49867 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91410 10.87560 0.03850 0.35400 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.83090 9.79440 0.03650 0.37266 保德信新世紀基金 10.17000 10.00000 0.17000 1.70000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.30020 8.30500 -0.00480 -0.05780 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89930 10.90560 -0.00630 -0.05777 保德信新興趨勢組合基金 11.65000 11.53000 0.12000 1.04076 保德信瑞騰基金 15.52340 15.52300 0.00040 0.00258 保德信歐洲組合基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.98300 9.97530 0.00770 0.07719 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.05870 10.05100 0.00770 0.07661 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.90510 9.89780 0.00730 0.07375 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.92670 9.91830 0.00840 0.08469 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00140 9.99970 0.00170 0.01700 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00390 9.99970 0.00420 0.04200 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.99150 9.99970 -0.00820 -0.08200 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99160 9.99970 -0.00810 -0.08100 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.03520 9.99970 0.03550 0.35501 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92370 9.90710 0.01660 0.16756 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.86920 9.86870 0.00050 0.00507 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99370 1.99240 0.00130 0.06525 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65350 2.65150 0.00200 0.07543 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31590 0.31570 0.00020 0.06335 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45600 0.45580 0.00020 0.04388 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.85280 8.85350 -0.00070 -0.00791 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89690 11.89760 -0.00070 -0.00588 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.73580 9.72710 0.00870 0.08944 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.67180 11.66190 0.00990 0.08489 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.29750 9.29070 0.00680 0.07319 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.18240 11.17420 0.00820 0.07338 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32320 10.32060 0.00260 0.02519 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.14860 10.14490 0.00370 0.03647 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.28940 10.28560 0.00380 0.03694 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69810 10.69440 0.00370 0.03460 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.17240 10.16830 0.00410 0.04032 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.02280 10.02030 0.00250 0.02495 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.17650 10.17400 0.00250 0.02457 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94700 9.94560 0.00140 0.01408 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00770 10.00630 0.00140 0.01399 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.79500 10.77910 0.01590 0.14751 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.58230 6.57930 0.00300 0.04560 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.97200 10.96710 0.00490 0.04468 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63600 11.63540 0.00060 0.00516 施羅德樂活中小基金-A類型 19.07000 18.98000 0.09000 0.47418 施羅德樂活中小基金-I類型 4322.690004301.54000 21.15000 0.49168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.58390 10.59680 -0.01290 -0.12173 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.99920 12.01010 -0.01090 -0.09076 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.27680 11.29230 -0.01550 -0.13726 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.51930 9.53090 -0.01160 -0.12171 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.32770 10.33710 -0.00940 -0.09093 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.14270 10.15660 -0.01390 -0.13686 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.90330 10.91650 -0.01320 -0.12092 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.87960 11.89040 -0.01080 -0.09083 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.85520 11.87150 -0.01630 -0.13730 柏瑞五國金勢力建設基金 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 13.00000 12.89000 0.11000 0.85337 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63720 13.63650 0.00070 0.00513 柏瑞全球金牌組合基金 15.69000 15.65000 0.04000 0.25559 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.23230 13.22200 0.01030 0.07790 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84410 11.83090 0.01320 0.11157 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.51400 12.50530 0.00870 0.06957 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.03280 9.02580 0.00700 0.07756 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80740 6.80210 0.00530 0.07792 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00530 8.99530 0.01000 0.11117 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.63540 8.62850 0.00690 0.07997 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.04060 11.03300 0.00760 0.06888 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.53440 8.52880 0.00560 0.06566 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01970 12.00630 0.01340 0.11161 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.46340 11.45440 0.00900 0.07857 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.59830 11.58900 0.00930 0.08025 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.39160 11.38370 0.00790 0.06940 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02130 9.01420 0.00710 0.07876 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06110 10.04990 0.01120 0.11144 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.87060 9.86260 0.00800 0.08111 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.82010 9.81330 0.00680 0.06929 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.65240 9.64610 0.00630 0.06531 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.96920 9.97560 -0.00640 -0.06416 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9.29320 9.29150 0.00170 0.01830 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.14810 10.14240 0.00570 0.05620 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.01380 10.01260 0.00120 0.01198 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.42270 10.42090 0.00180 0.01727 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.18250 11.17630 0.00620 0.05547 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.09750 11.09610 0.00140 0.01262 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.29330 9.29170 0.00160 0.01722 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.14830 10.14270 0.00560 0.05521 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.01420 10.01300 0.00120 0.01198 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.26000 13.27000 -0.01000 -0.07536 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.62000 13.45000 0.17000 1.26394 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.15000 13.01000 0.14000 1.07610 柏瑞拉丁美洲基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.35930 11.38750 -0.02820 -0.24764 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.53030 7.54890 -0.01860 -0.24639 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.48780 11.48300 0.00480 0.04180 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.21740 11.20890 0.00850 0.07583 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.40820 10.40440 0.00380 0.03652 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.56940 8.56590 0.00350 0.04086 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75150 9.74420 0.00730 0.07492 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.78910 9.78550 0.00360 0.03679 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.79020 10.78210 0.00810 0.07512 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08840 10.08420 0.00420 0.04165 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.39140 10.38760 0.00380 0.03658 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.10280 10.09520 0.00760 0.07528 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.25940 9.25550 0.00390 0.04214 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.22220 9.21800 0.00420 0.04556 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.81050 9.80700 0.00350 0.03569 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.41740 12.41200 0.00540 0.04351 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.02820 12.01960 0.00860 0.07155 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.49670 11.49270 0.00400 0.03480 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.55070 7.54750 0.00320 0.04240 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63120 9.62430 0.00690 0.07169 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.31450 10.31090 0.00360 0.03491 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.67420 10.66950 0.00470 0.04405 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.51500 11.51100 0.00400 0.03475 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.42070 10.41320 0.00750 0.07202 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.62950 9.62530 0.00420 0.04364 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.53400 10.53030 0.00370 0.03514 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17620 11.17280 0.00340 0.03043 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.83530 11.82790 0.00740 0.06256 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.94270 10.94000 0.00270 0.02468 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.28730 9.28450 0.00280 0.03016 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.94970 9.94340 0.00630 0.06336 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.95920 9.95670 0.00250 0.02511 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.15560 11.14860 0.00700 0.06279 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97170 9.96870 0.00300 0.03009 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.42310 10.42050 0.00260 0.02495 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.60080 9.59790 0.00290 0.03021 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.44100 9.43810 0.00290 0.03073 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.17140 10.16500 0.00640 0.06296 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.71730 9.71480 0.00250 0.02573 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.83000 17.78000 0.05000 0.28121 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.51000 16.41000 0.10000 0.60938 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06370 13.05920 0.00450 0.03446 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.78770 10.77650 0.01120 0.10393 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.55020 11.53420 0.01600 0.13872 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.94940 11.93720 0.01220 0.10220 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.24120 11.22980 0.01140 0.10152 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.96470 9.95430 0.01040 0.10448 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.41850 10.40410 0.01440 0.13841 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.23230 10.22180 0.01050 0.10272 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.40100 10.39030 0.01070 0.10298 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.21700 10.20290 0.01410 0.13820 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.34190 10.33130 0.01060 0.10260 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.65000 31.58000 0.07000 0.22166 國泰大中華基金 21.23000 21.26000 -0.03000 -0.14111 國泰小龍基金 16.25000 16.30000 -0.05000 -0.30675 國泰中小成長基金 44.99000 45.14000 -0.15000 -0.33230 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.40980 4.41060 -0.00080 -0.01814 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.49000 20.51000 -0.02000 -0.09751 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80770 0.80830 -0.00060 -0.07423 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76800 0.76860 -0.00060 -0.07806 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08730 2.08550 0.00180 0.08631 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66530 9.66540 -0.00010 -0.00103 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.41790 8.41800 -0.00010 -0.00119 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32810 0.32790 0.00020 0.06099 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.35660 11.35130 0.00530 0.04669 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80510 1.80490 0.00020 0.01108 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.06030 10.07680 -0.01650 -0.16374 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34980 0.35040 -0.00060 -0.17123 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.90870 4.93760 -0.02890 -0.58530 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.80000 22.94000 -0.14000 -0.61029 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.77570 0.78080 -0.00510 -0.65318 國泰中港台基金人民幣級別 3.68760 3.71270 -0.02510 -0.67606 國泰中港台基金台幣級別 17.14000 17.26000 -0.12000 -0.69525 國泰中港台基金美元級別 0.59000 0.59440 -0.00440 -0.74024 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.50000 26.10000 0.40000 1.53257 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.19000 13.45000 -0.26000 -1.93309 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.97000 32.75000 1.22000 3.72519 國泰台灣貨幣市場基金 12.39540 12.39480 0.00060 0.00484 國泰平衡基金 28.20000 28.13000 0.07000 0.24884 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18360 2.17250 0.01110 0.51093 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34840 0.34680 0.00160 0.46136 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45560 0.45480 0.00080 0.17590 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.43000 12.36000 0.07000 0.56634 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45320 0.45090 0.00230 0.51009 國泰全球資源基金台幣級別 5.33000 5.31000 0.02000 0.37665 國泰全球資源基金美元級別 0.18010 0.17930 0.00080 0.44618 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29520 0.29560 -0.00040 -0.13532 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41180 0.41120 0.00060 0.14591 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37540 0.37580 -0.00040 -0.10644 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43440 0.43380 0.00060 0.13831 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48450 0.48520 -0.00070 -0.14427 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 18.82000 18.63000 0.19000 1.01986 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.18000 20.93000 0.25000 1.19446 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.36280 2.36640 -0.00360 -0.15213 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.19090 11.21350 -0.02260 -0.20154 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.23330 10.29690 -0.06360 -0.61766 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37790 0.37870 -0.00080 -0.21125 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34560 0.34780 -0.00220 -0.63255 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49100 0.49350 -0.00250 -0.50659 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.55000 11.67000 -0.12000 -1.02828 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40930 0.41350 -0.00420 -1.01572 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.65000 17.64000 0.01000 0.05669 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60560 0.60510 0.00050 0.08263 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.93000 14.91000 0.02000 0.13414 國泰科技生化基金 37.56000 37.43000 0.13000 0.34731 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.45000 24.04000 0.41000 1.70549 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.26000 14.52000 -0.26000 -1.79063 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.82400 38.12650 -0.30250 -0.79341 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.43680 19.27340 0.16340 0.84780 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.61680 19.93640 -0.31960 -1.60310 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.99090 39.15330 -0.16240 -0.41478 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.21530 39.17770 0.03760 0.09597 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.01510 39.97270 0.04240 0.10607 國泰紐幣2021保本基金 11.93250 11.93360 -0.00110 -0.00922 國泰紐幣八年期保本基金 12.21570 12.21910 -0.00340 -0.02783 國泰紐幣保本基金 12.23780 12.23660 0.00120 0.00981 國泰高科技基金 13.21000 13.15000 0.06000 0.45627 國泰國泰基金台幣級別 23.52000 0.00000 23.52000 0.00000 國泰富時中國A50基金 20.30000 20.28000 0.02000 0.09862 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33850 0.33800 0.00050 0.14793 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44930 0.44980 -0.00050 -0.11116 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35610 0.35300 0.00310 0.87819 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47270 0.46990 0.00280 0.59587 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34870 0.34680 0.00190 0.54787 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46280 0.46160 0.00120 0.25997 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.80060 10.80070 -0.00010 -0.00093 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.90750 7.95940 -0.05190 -0.65206 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36520 0.36520 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27130 0.27310 -0.00180 -0.65910 國泰新興市場基金台幣級別 12.05000 12.09000 -0.04000 -0.33085 國泰新興市場基金美元級別 0.41350 0.41500 -0.00150 -0.36145 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14170 2.13920 0.00250 0.11687 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44230 1.44810 -0.00580 -0.40052 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35210 0.35200 0.00010 0.02841 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37700 0.37680 0.00020 0.05308 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23950 0.24060 -0.00110 -0.45719 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.82060 10.81500 0.00560 0.05178 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.15200 7.18540 -0.03340 -0.46483 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.36000 14.52000 -0.16000 -1.10193 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.51000 33.76000 0.75000 2.22156 國泰價值卓越基金 15.50000 15.32000 0.18000 1.17493 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38590 0.38650 -0.00060 -0.15524 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09590 12.09910 -0.00320 -0.02645 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41330 0.41330 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62590 9.63490 -0.00900 -0.09341 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.56530 8.57520 -0.00990 -0.11545 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54440 10.55420 -0.00980 -0.09285 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47250 9.48350 -0.01100 -0.11599 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05440 11.05330 0.00110 0.00995 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03700 10.04760 -0.01060 -0.10550 第一金大中華基金 27.46000 27.01000 0.45000 1.66605 第一金小型精選基金 39.04000 38.32000 0.72000 1.87891 第一金中國世紀基金-人民幣 14.37000 14.31000 0.06000 0.41929 第一金中國世紀基金-美元 9.83380 9.80250 0.03130 0.31931 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 第一金中概平衡基金 24.94000 24.59000 0.35000 1.42334 第一金台灣貨幣市場基金 15.22580 15.22470 0.00110 0.00723 第一金全家福貨幣市場基金 177.57700 177.56500 0.01200 0.00676 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.29470 13.30430 -0.00960 -0.07216 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.29550 13.30520 -0.00970 -0.07290 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.07000 12.08000 -0.01000 -0.08278 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.92420 9.97010 -0.04590 -0.46038 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.92470 9.97060 -0.04590 -0.46035 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45160 9.51290 -0.06130 -0.64439 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47490 9.53620 -0.06130 -0.64281 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26120 10.27350 -0.01230 -0.11973 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77740 9.80560 -0.02820 -0.28759 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.77750 9.80580 -0.02830 -0.28860 第一金全球大趨勢基金 21.63000 21.61000 0.02000 0.09255 第一金全球不動產證券化基金A 7.70920 7.75470 -0.04550 -0.58674 第一金全球不動產證券化基金B 5.53130 5.60100 -0.06970 -1.24442 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.04680 9.06590 -0.01910 -0.21068 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.04790 9.06690 -0.01900 -0.20955 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.23560 9.25500 -0.01940 -0.20962 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.23680 9.25620 -0.01940 -0.20959 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.48410 8.45760 0.02650 0.31333 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.89280 9.86190 0.03090 0.31333 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.78700 9.77930 0.00770 0.07874 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.08510 8.08240 0.00270 0.03341 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.89610 8.89230 0.00380 0.04273 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.89610 8.89240 0.00370 0.04161 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.98180 10.97360 0.00820 0.07472 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.98260 10.97440 0.00820 0.07472 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94430 9.94070 0.00360 0.03621 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.58500 14.57890 0.00610 0.04184 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.87240 14.87370 -0.00130 -0.00874 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.89080 14.89210 -0.00130 -0.00873 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 20.85000 20.95000 -0.10000 -0.47733 第一金亞洲新興市場基金 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288 第一金店頭市場基金 10.01000 9.81000 0.20000 2.03874 第一金創新趨勢基金 23.57000 23.26000 0.31000 1.33276 第一金電子基金 33.88000 33.29000 0.59000 1.77230 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.49000 14.62000 -0.13000 -0.88919 統一大滿貫基金 32.86000 32.92000 -0.06000 -0.18226 統一大龍印基金 16.51000 16.54000 -0.03000 -0.18138 統一大龍騰中國基金 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668 統一中小基金 25.51000 25.49000 0.02000 0.07846 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.73270 9.73500 -0.00230 -0.02363 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.96520 9.95380 0.01140 0.11453 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.45380 9.44610 0.00770 0.08152 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28860 11.29130 -0.00270 -0.02391 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.46680 11.45360 0.01320 0.11525 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89140 10.88260 0.00880 0.08086 統一台灣動力基金 16.49000 16.41000 0.08000 0.48751 統一全天候基金 106.33000 105.73000 0.60000 0.56748 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.56660 8.53490 0.03170 0.37142 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.07530 9.05050 0.02480 0.27402 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.87750 8.85290 0.02460 0.27788 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.69660 8.66440 0.03220 0.37164 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.21300 9.18780 0.02520 0.27428 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.01220 8.98730 0.02490 0.27706 統一全球債券組合基金 12.09020 12.08500 0.00520 0.04303 統一全球新科技基金(人民幣) 14.73000 14.66000 0.07000 0.47749 統一全球新科技基金(美元) 15.16000 15.10000 0.06000 0.39735 統一全球新科技基金(新台幣) 13.73000 13.68000 0.05000 0.36550 統一亞太基金 26.51000 26.44000 0.07000 0.26475 統一亞洲大金磚基金 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 統一奔騰基金 56.45000 56.00000 0.45000 0.80357 統一強棒貨幣市場基金 16.63390 16.63290 0.00100 0.00601 統一強漢基金 25.36000 25.50000 -0.14000 -0.54902 統一統信基金 32.06000 31.88000 0.18000 0.56462 統一黑馬基金 57.31000 56.76000 0.55000 0.96899 統一新亞洲科技能源基金 19.48000 19.50000 -0.02000 -0.10256 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.46420 8.46280 0.00140 0.01654 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52650 10.52470 0.00180 0.01710 統一經建基金 45.12000 44.85000 0.27000 0.60201 統一龍馬基金 67.49000 67.78000 -0.29000 -0.42785 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.25000 21.02000 0.23000 1.09420 野村中小基金 48.33000 47.75000 0.58000 1.21466 野村中國機會基金 14.27000 14.31000 -0.04000 -0.27952 野村巴西基金 6.40000 6.45000 -0.05000 -0.77519 野村日本領先基金 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441 野村台灣高股息基金 22.76000 22.69000 0.07000 0.30851 野村台灣運籌基金 36.77000 36.58000 0.19000 0.51941 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84220 9.84090 0.00130 0.01321 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.82580 9.82530 0.00050 0.00509 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.81860 9.81810 0.00050 0.00509 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.84220 9.84090 0.00130 0.01321 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.82580 9.82530 0.00050 0.00509 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81860 9.81810 0.00050 0.00509 野村平衡基金 18.88000 18.81000 0.07000 0.37214 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 野村全球生技醫療基金 15.42000 15.35000 0.07000 0.45603 野村全球品牌基金 26.00000 26.15000 -0.15000 -0.57361 野村全球氣候變遷基金 8.19000 8.15000 0.04000 0.49080 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.46000 12.39000 0.07000 0.56497 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.20000 18.10000 0.10000 0.55249 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60670 10.59870 0.00800 0.07548 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.40600 10.40150 0.00450 0.04326 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63740 9.59410 0.04330 0.45132 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38390 9.34360 0.04030 0.43131 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.79610 8.75730 0.03880 0.44306 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.93820 10.88910 0.04910 0.45091 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.47760 10.43260 0.04500 0.43134 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.86680 9.82330 0.04350 0.44282 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.23370 11.20850 0.02520 0.22483 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.82270 10.80420 0.01850 0.17123 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.32140 10.30280 0.01860 0.18053 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.42900 10.39790 0.03110 0.29910 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.44840 10.41670 0.03170 0.30432 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.88210 9.85600 0.02610 0.26481 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.41440 9.38830 0.02610 0.27801 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.70380 9.67870 0.02510 0.25933 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.78090 11.74560 0.03530 0.30054 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.51250 12.47160 0.04090 0.32795 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.87710 10.84830 0.02880 0.26548 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.36420 10.33540 0.02880 0.27865 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.90380 10.87550 0.02830 0.26022 野村成長基金 28.93000 28.80000 0.13000 0.45139 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.99630 9.99640 -0.00010 -0.00100 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.98250 9.98490 -0.00240 -0.02404 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.73830 9.73890 -0.00060 -0.00616 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.08060 10.08070 -0.00010 -0.00099 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.04940 10.05170 -0.00230 -0.02288 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.80500 9.80570 -0.00070 -0.00714 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.23340 10.21490 0.01850 0.18111 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.13640 10.12300 0.01340 0.13237 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.90830 9.89750 0.01080 0.10912 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.53720 10.55450 -0.01730 -0.16391 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.39490 10.38110 0.01380 0.13293 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.16460 10.15260 0.01200 0.11820 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.10620 9.09450 0.01170 0.12865 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.94990 9.93550 0.01440 0.14493 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.83690 9.82470 0.01220 0.12418 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.51070 13.49330 0.01740 0.12895 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.73240 12.71390 0.01850 0.14551 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.45340 10.44050 0.01290 0.12356 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24710 10.24840 -0.00130 -0.01268 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.94040 9.94330 -0.00290 -0.02917 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.31430 9.31620 -0.00190 -0.02039 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.81140 10.81370 -0.00230 -0.02127 野村泰國基金 43.73000 44.16000 -0.43000 -0.97373 野村高科技基金 10.98000 10.85000 0.13000 1.19816 野村貨幣市場基金 16.24100 16.23990 0.00110 0.00677 野村新馬基金 16.61000 16.73000 -0.12000 -0.71727 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.06650 8.05790 0.00860 0.10673 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.73720 11.72460 0.01260 0.10747 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.84000 7.88000 -0.04000 -0.50761 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.05000 9.16000 -0.11000 -1.20087 野村精選貨幣市場基金 12.06740 12.06690 0.00050 0.00414 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.80000 11.90000 -0.10000 -0.84034 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.31000 11.40000 -0.09000 -0.78947 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.92000 11.03000 -0.11000 -0.99728 野村歐洲高股息基金季配型 8.01000 8.08000 -0.07000 -0.86634 野村歐洲高股息基金累積型 11.28000 11.37000 -0.09000 -0.79156 野村積極成長基金 12.22000 12.16000 0.06000 0.49342 野村優質基金 33.60000 33.76000 -0.16000 -0.47393 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.70980 8.71070 -0.00090 -0.01033 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.06490 8.06500 -0.00010 -0.00124 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.86180 7.86500 -0.00320 -0.04069 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48010 11.48140 -0.00130 -0.01132 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.46150 10.46170 -0.00020 -0.00191 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22780 10.23190 -0.00410 -0.04007 野村環球基金-人民幣計價 14.82000 14.74000 0.08000 0.54274 野村環球基金-美元計價 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423 野村環球基金-新臺幣計價 15.68000 15.59000 0.09000 0.57729 野村鴻利基金 21.88000 21.80000 0.08000 0.36697 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84510 16.84450 0.00060 0.00356 野村鴻運基金 20.46000 20.48000 -0.02000 -0.09766 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.72000 12.66000 0.06000 0.47393 野村鑫平衡組合基金 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947 野村鑫全球債券組合基金 13.18250 13.18310 -0.00060 -0.00455 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.89500 9.89510 -0.00010 -0.00101 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.92840 9.92420 0.00420 0.04232 凱基台商天下基金 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371 凱基台灣精五門基金 21.22000 21.01000 0.21000 0.99952 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.74450 10.79670 -0.05220 -0.48348 凱基亞太高股息基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587 凱基亞洲四金磚基金 17.94000 17.84000 0.10000 0.56054 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.46860 13.43410 0.03450 0.25681 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.56000 12.53000 0.03000 0.23943 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52680 11.52630 0.00050 0.00434 凱基開創基金 27.32000 27.03000 0.29000 1.07288 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.30000 19.14000 0.16000 0.83595 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.77270 19.60860 0.16410 0.83688 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.53000 18.56000 -0.03000 -0.16164 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.71420 18.72910 -0.01490 -0.07956 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.99210 9.98420 0.00790 0.07913 凱基新興亞洲債券基金-配息型 7.99890 7.99260 0.00630 0.07882 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.01000 7.96000 0.05000 0.62814 凱基資源國基金 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.52220 11.46690 0.05530 0.48226 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.66370 10.56260 0.10110 0.95715 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.34000 10.24000 0.10000 0.97656 凱基護城河基金-台幣計價A 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824 凱基護城河基金-美元計價B 12.40010 12.32570 0.07440 0.60362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.77000 15.95000 -0.18000 -1.12853 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.52000 26.87000 0.65000 2.41905 富邦NASDAQ-100基金 25.89000 25.59000 0.30000 1.17233 富邦上証180基金 31.32000 31.33000 -0.01000 -0.03192 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24570 0.24360 0.00210 0.86207 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.17000 7.11000 0.06000 0.84388 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.79000 42.62000 0.17000 0.39887 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.40910 20.37010 0.03900 0.19146 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.19320 11.18820 0.00500 0.04469 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.61020 10.61460 -0.00440 -0.04145 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.05020 13.03920 0.01100 0.08436 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93510 1.93410 0.00100 0.05170 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77180 9.76360 0.00820 0.08399 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49650 1.49570 0.00080 0.05349 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.56890 11.56350 0.00540 0.04670 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74810 1.74760 0.00050 0.02861 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11930 10.11460 0.00470 0.04647 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54840 1.54790 0.00050 0.03230 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.85690 11.81540 0.04150 0.35124 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.27480 11.23710 0.03770 0.33550 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.84230 10.81370 0.02860 0.26448 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.51630 10.47950 0.03680 0.35116 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.91920 9.88600 0.03320 0.33583 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.54900 9.52390 0.02510 0.26355 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.81000 15.03000 -0.22000 -1.46374 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.31000 22.65000 0.66000 2.91391 富邦日本東証基金 22.01000 21.72000 0.29000 1.33517 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.30000 40.98000 0.32000 0.78087 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.12000 45.61000 0.51000 1.11818 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.93000 50.63000 0.30000 0.59253 富邦台灣心基金 21.90000 21.73000 0.17000 0.78233 富邦台灣釆吉50基金 47.65000 47.33000 0.32000 0.67610 富邦台灣科技指數基金 55.89000 55.80000 0.09000 0.16129 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28800 0.28850 -0.00050 -0.17331 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30430 2.30410 0.00020 0.00868 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34300 0.34310 -0.00010 -0.02915 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.74280 10.74860 -0.00580 -0.05396 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01520 2.01520 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33170 0.33190 -0.00020 -0.06026 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33290 9.33780 -0.00490 -0.05247 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.35000 22.24000 0.11000 0.49460 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.01000 26.95000 0.06000 0.22263 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61650 15.61550 0.00100 0.00640 富邦長紅基金 64.40000 63.89000 0.51000 0.79825 富邦科技基金 24.57000 24.26000 0.31000 1.27782 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.44180 38.43800 0.00380 0.00989 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.16760 38.46170 -0.29410 -0.76466 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.32240 37.44320 -0.12080 -0.32262 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.97000 12.89000 0.08000 0.62064 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 32.92000 33.27000 -0.35000 -1.05200 富邦香港H股基金 21.07000 21.15000 -0.08000 -0.37825 富邦高成長基金 24.59000 24.32000 0.27000 1.11020 富邦基金 13.04000 12.90000 0.14000 1.08527 富邦深証100基金 11.28000 11.39000 -0.11000 -0.96576 富邦富時歐洲ETF基金 19.80000 19.90000 -0.10000 -0.50251 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39640 0.39620 0.00020 0.05048 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.13600 12.13070 0.00530 0.04369 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55210 9.54790 0.00420 0.04399 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30030 0.30020 0.00010 0.03331 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.94730 8.94330 0.00400 0.04473 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.99160 9.99250 -0.00090 -0.00901 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.98110 9.98010 0.00100 0.01002 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.99160 9.99250 -0.00090 -0.00901 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.98110 9.98010 0.00100 0.01002 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.07000 19.84000 0.23000 1.15927 富邦精準基金 46.96000 46.39000 0.57000 1.22871 富邦精銳中小基金 11.73000 11.60000 0.13000 1.12069 富邦臺灣公司治理100基金 21.55000 21.36000 0.19000 0.88951 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.78000 7.87000 -0.09000 -1.14358 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.96000 14.64000 0.32000 2.18579 富邦標普美國特別股ETF基金 19.08000 19.08000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.25310 10.22790 0.02520 0.24638 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.37420 11.35130 0.02290 0.20174 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.82800 10.81360 0.01440 0.13317 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.08190 10.05710 0.02480 0.24659 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.13890 11.11660 0.02230 0.20060 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.58210 10.56800 0.01410 0.13342 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.87000 29.66000 0.21000 0.70802 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.24330 9.30850 -0.06520 -0.70044 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.70560 9.75860 -0.05300 -0.54311 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.58770 9.64080 -0.05310 -0.55078 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.97140 9.96450 0.00690 0.06925 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.93890 9.93360 0.00530 0.05335 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81780 9.81250 0.00530 0.05401 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.84860 9.84310 0.00550 0.05588 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.79760 8.86960 -0.07200 -0.81176 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.70920 9.77280 -0.06360 -0.65079 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.36280 9.42560 -0.06280 -0.66627 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.61580 10.63760 -0.02180 -0.20493 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.33650 10.35940 -0.02290 -0.22106 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01600 10.03810 -0.02210 -0.22016 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.46510 9.52790 -0.06280 -0.65912 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.82350 9.84500 -0.02150 -0.21838 富達卓越領航全球組合基金 14.25000 14.18000 0.07000 0.49365 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.01800 9.08820 -0.07020 -0.77243 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.64550 9.70540 -0.05990 -0.61718 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.50360 9.56320 -0.05960 -0.62322 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.01380 10.03070 -0.01690 -0.16848 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.93570 9.95410 -0.01840 -0.18485 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81730 9.83540 -0.01810 -0.18403 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.56600 9.62560 -0.05960 -0.61918 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85200 9.87000 -0.01800 -0.18237 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.91000 11.96000 -0.05000 -0.41806 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.50000 11.58000 -0.08000 -0.69085 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.62000 10.71000 -0.09000 -0.84034 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.70230 9.69520 0.00710 0.07323 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46180 9.46160 0.00020 0.00211 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.87070 8.87340 -0.00270 -0.03043 富蘭克林華美中華基金 14.34000 14.43000 -0.09000 -0.62370 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.69000 20.58000 0.11000 0.53450 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.89000 19.74000 0.15000 0.75988 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.89000 10.97000 -0.08000 -0.72926 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.15570 8.18760 -0.03190 -0.38961 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.50110 9.54650 -0.04540 -0.47557 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.08150 10.09250 -0.01100 -0.10899 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.45700 9.47070 -0.01370 -0.14466 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.97920 10.98090 -0.00170 -0.01548 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.88070 8.93700 -0.05630 -0.62997 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.37780 9.45020 -0.07240 -0.76612 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.87490 12.87940 -0.00450 -0.03494 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.39730 10.50110 -0.10380 -0.98847 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08310 10.09100 -0.00790 -0.07829 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.79130 7.83720 -0.04590 -0.58567 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.32600 9.38830 -0.06230 -0.66359 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.45020 10.46260 -0.01240 -0.11852 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54370 7.59370 -0.05000 -0.65844 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.04500 9.10980 -0.06480 -0.71132 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.38500 10.39470 -0.00970 -0.09332 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.84420 7.89460 -0.05040 -0.63841 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.29560 8.32630 -0.03070 -0.36871 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.52250 9.57520 -0.05270 -0.55038 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.14230 10.14510 -0.00280 -0.02760 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61060 12.61920 -0.00860 -0.06815 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.80000 8.88000 -0.08000 -0.90090 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.02000 8.15000 -0.13000 -1.59509 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.54000 9.64000 -0.10000 -1.03734 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.50000 8.60000 -0.10000 -1.16279 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.53040 12.56520 -0.03480 -0.27696 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 富蘭克林華美第一富基金 39.97000 39.90000 0.07000 0.17544 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28600 10.28530 0.00070 0.00681 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.90000 12.76000 0.14000 1.09718 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.15000 13.02000 0.13000 0.99846 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.42000 14.27000 0.15000 1.05116 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.02970 7.03390 -0.00420 -0.05971 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.15620 11.14840 0.00780 0.06997 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.18550 10.25090 -0.06540 -0.63799 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.36550 11.36430 0.00120 0.01056 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.32170 7.35250 -0.03080 -0.41891 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.73260 9.76820 -0.03560 -0.36445 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.64820 10.63570 0.01250 0.11753 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95010 10.94090 0.00920 0.08409 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.23000 19.22000 0.01000 0.05203 復華人民幣貨幣市場基金 11.50330 11.49740 0.00590 0.05132 復華人生目標基金 35.40450 34.96380 0.44070 1.26045 復華大中華中小策略基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 67.23000 66.39000 0.84000 1.26525 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.78000 11.83000 -0.05000 -0.42265 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 復華台灣智能基金 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 復華全方位基金 27.77000 27.35000 0.42000 1.53565 復華全球大趨勢基金-美元 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.43000 19.36000 0.07000 0.36157 復華全球平衡基金-新臺幣 20.05000 20.05000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 15.48000 15.35000 0.13000 0.84691 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.06000 13.94000 0.12000 0.86083 復華全球原物料基金 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415 復華全球消費基金-新臺幣 12.81000 12.70000 0.11000 0.86614 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44860 11.44770 0.00090 0.00786 復華全球債券基金 13.62790 13.64780 -0.01990 -0.14581 復華全球債券組合基金 14.69000 14.68000 0.01000 0.06812 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 復華有利貨幣市場基金 13.41760 13.41680 0.00080 0.00596 復華亞太平衡基金 13.89000 13.93000 -0.04000 -0.28715 復華亞太成長基金 14.23000 14.10000 0.13000 0.92199 復華亞太神龍科技基金-美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 復華東協世紀基金 13.70000 13.75000 -0.05000 -0.36364 復華南非幣長期收益基金A 13.65000 13.69000 -0.04000 -0.29218 復華南非幣長期收益基金B 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091 復華南非幣短期收益基金A 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031 復華美國新星基金-新臺幣 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 復華恒生基金 21.20000 21.11000 0.09000 0.42634 復華恒生單日反向一倍基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 復華恒生單日正向二倍基金 35.77000 35.43000 0.34000 0.95964 復華神盾基金 24.28690 23.97410 0.31280 1.30474 復華高成長基金 62.85000 61.97000 0.88000 1.42004 復華高益策略組合基金 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752 復華貨幣市場基金 14.37730 14.37650 0.00080 0.00556 復華富時不動產證券化基金 17.88000 17.74000 0.14000 0.78918 復華復華基金 19.89000 19.60000 0.29000 1.47959 復華華人世紀基金 19.30000 19.30000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 27.78200 27.47250 0.30950 1.12658 復華傳家基金 22.79740 22.59450 0.20290 0.89801 復華奧林匹克全球組合基金 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.90000 13.93000 -0.03000 -0.21536 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 復華新興人民幣短期收益基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.68000 18.65000 0.03000 0.16086 復華新興市場高收益債券基金A 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 6.20000 6.20000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 復華滬深300 A股基金 23.84000 23.93000 -0.09000 -0.37610 復華數位經濟基金 53.68000 53.18000 0.50000 0.94020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96940 9.96640 0.00300 0.03010 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.79960 9.79670 0.00290 0.02960 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.12600 10.12340 0.00260 0.02568 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.92340 9.92050 0.00290 0.02923 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.96820 9.96380 0.00440 0.04416 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.91660 9.91010 0.00650 0.06559 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.98940 9.98330 0.00610 0.06110 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.93720 9.92920 0.00800 0.08057 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.98920 9.98310 0.00610 0.06110 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.93920 9.93100 0.00820 0.08257 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27550 9.30780 -0.03230 -0.34702 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16890 9.21390 -0.04500 -0.48839 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.64120 8.69100 -0.04980 -0.57301 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.34800 11.34120 0.00680 0.05996 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.22840 11.23700 -0.00860 -0.07653 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70360 10.71800 -0.01440 -0.13435 景順主流基金 19.70000 19.52000 0.18000 0.92213 景順台灣科技基金 34.87000 35.01000 -0.14000 -0.39989 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 景順全球科技基金 19.46000 19.32000 0.14000 0.72464 景順全球康健基金 16.66000 16.52000 0.14000 0.84746 景順貨幣市場基金 15.91680 15.91590 0.00090 0.00565 景順潛力基金 36.03000 35.86000 0.17000 0.47407 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.66000 8.55000 0.11000 1.28655 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.08000 8.97000 0.11000 1.22631 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.72000 8.61000 0.11000 1.27758 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.81380 8.81120 0.00260 0.02951 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.38400 8.37710 0.00690 0.08237 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09860 11.09520 0.00340 0.03064 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53500 10.52640 0.00860 0.08170 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 華南永昌中國A股基金(美元) 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.44000 12.51000 -0.07000 -0.55955 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64180 9.63630 0.00550 0.05708 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.29710 9.28980 0.00730 0.07858 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78310 9.77750 0.00560 0.05727 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.43480 9.42750 0.00730 0.07743 華南永昌永昌基金 19.90000 19.86000 0.04000 0.20141 華南永昌全球亨利組合基金 14.30980 14.30750 0.00230 0.01608 華南永昌全球神農水資源基金 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 華南永昌全球精品基金 14.43000 14.26000 0.17000 1.19215 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.49000 13.46000 0.03000 0.22288 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.70000 12.67000 0.03000 0.23678 華南永昌物聯網精選基金 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012 華南永昌策略報酬基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17960 16.17870 0.00090 0.00556 華南永昌龍盈平衡基金 25.09090 25.06920 0.02170 0.08656 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91940 11.91870 0.00070 0.00587 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15660 10.15200 0.00460 0.04531 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.41510 10.41050 0.00460 0.04419 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.91660 9.91210 0.00450 0.04540 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.13560 10.13530 0.00030 0.00296 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04490 10.04020 0.00470 0.04681 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.23850 10.23790 0.00060 0.00586 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90260 9.89790 0.00470 0.04748 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.09040 10.09000 0.00040 0.00396 華頓中小型基金 24.62000 24.50000 0.12000 0.48980 華頓中國多重機會平衡基金 12.42410 12.44890 -0.02480 -0.19921 華頓台灣基金 27.02000 26.65000 0.37000 1.38837 華頓平安貨幣市場基金 11.50170 11.50100 0.00070 0.00609 華頓全球時尚精品基金 16.71000 16.61000 0.10000 0.60205 華頓全球高收益債券基金A 13.37860 13.37020 0.00840 0.06283 華頓全球高收益債券基金B 8.47650 8.47110 0.00540 0.06375 華頓全球黑鑽油源基金 5.70000 5.65000 0.05000 0.88496 華頓新興亞太債券基金A 10.49390 10.49600 -0.00210 -0.02001 華頓新興亞太債券基金B 8.08490 8.08650 -0.00160 -0.01979 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.93110 2.94480 -0.01370 -0.46523 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.61210 13.70230 -0.09020 -0.65828 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46700 0.46980 -0.00280 -0.59600 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.80220 11.81830 -0.01610 -0.13623 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78470 10.79910 -0.01440 -0.13334 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.89640 10.91360 -0.01720 -0.15760 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.93520 9.95090 -0.01570 -0.15777 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.76560 11.78660 -0.02100 -0.17817 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.85130 10.87090 -0.01960 -0.18030 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.55000 12.67000 -0.12000 -0.94712 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.22000 11.33000 -0.11000 -0.97087 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.73000 12.86000 -0.13000 -1.01089 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41190 2.40990 0.00200 0.08299 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97460 1.97920 -0.00460 -0.23242 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.29370 12.30470 -0.01100 -0.08940 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.14890 10.20050 -0.05160 -0.50586 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38360 0.38380 -0.00020 -0.05211 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33060 0.33200 -0.00140 -0.42169 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.44000 3.46000 -0.02000 -0.57803 匯豐中國動力基金(台幣) 15.99000 16.10000 -0.11000 -0.68323 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.55000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.69000 17.70000 -0.01000 -0.05650 匯豐台灣精典基金 24.00000 23.80000 0.20000 0.84034 匯豐全球趨勢組合基金 11.59000 11.45000 0.14000 1.22271 匯豐全球關鍵資源基金 7.79000 7.82000 -0.03000 -0.38363 匯豐安富基金 25.36000 25.26000 0.10000 0.39588 匯豐成功基金 39.03000 38.45000 0.58000 1.50845 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45600 2.45500 0.00100 0.04073 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26180 2.26070 0.00110 0.04866 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.82450 11.82370 0.00080 0.00677 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.31230 8.31130 0.00100 0.01203 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39200 0.39200 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35590 0.35590 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 8.14000 8.10000 0.04000 0.49383 匯豐金磚動力基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97060 14.97040 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.95000 4.94000 0.01000 0.20243 匯豐新鑽動力基金 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.73910 5.77090 -0.03180 -0.55104 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.24300 9.24570 -0.00270 -0.02920 匯豐龍鳳基金-A類型 51.46000 0.00000 51.46000 0.00000 匯豐龍鳳基金-I類型 51.46000 0.00000 51.46000 0.00000 匯豐龍騰電子基金 37.98000 37.92000 0.06000 0.15823 匯豐雙高收益債券組合基金 12.42710 12.43160 -0.00450 -0.03620 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.18000 19.98000 0.20000 1.00100 新光中國成長基金(人民幣) 11.76000 11.72000 0.04000 0.34130 新光中國成長基金(美元) 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729 新光中國成長基金(新臺幣) 12.16000 12.12000 0.04000 0.33003 新光台灣富貴基金 24.05000 23.98000 0.07000 0.29191 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784 新光全球生技醫療基金(美元) 11.69000 11.62000 0.07000 0.60241 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 新光全球債券基金(A累積)美元 10.01450 10.02660 -0.01210 -0.12068 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.25320 9.27410 -0.02090 -0.22536 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74200 9.75390 -0.01190 -0.12200 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 8.99160 9.01190 -0.02030 -0.22526 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 新光吉星貨幣市場基金 15.42130 15.42040 0.00090 0.00584 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.91000 24.99000 -0.08000 -0.32013 新光亞洲精選基金-新台幣 23.87000 23.93000 -0.06000 -0.25073 新光兩岸優勢基金 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246 新光店頭基金 25.77000 25.49000 0.28000 1.09847 新光南非幣保本基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 新光創新科技基金 15.63000 15.49000 0.14000 0.90381 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.83720 9.83010 0.00710 0.07223 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.14770 10.15370 -0.00600 -0.05909 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.76970 9.78000 -0.01030 -0.10532 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.47960 9.47270 0.00690 0.07284 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.79340 9.79880 -0.00540 -0.05511 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.42470 9.43470 -0.01000 -0.10599 新光澳幣八年期保本基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 新光澳幣十年期保本基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07170 10.06610 0.00560 0.05563 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.07220 10.06670 0.00550 0.05464 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.92880 9.92000 0.00880 0.08871 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92880 9.92000 0.00880 0.08871 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97580 9.96740 0.00840 0.08427 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.97560 9.96710 0.00850 0.08528 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.95860 9.95080 0.00780 0.07839 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.96090 9.95300 0.00790 0.07937 瑞銀全球創新趨勢基金 6.98000 6.92000 0.06000 0.86705 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.02500 10.01770 0.00730 0.07287 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.86780 9.86050 0.00730 0.07403 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.00350 10.00040 0.00310 0.03100 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.87360 9.87050 0.00310 0.03141 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.92340 9.92310 0.00030 0.00302 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.11440 10.11410 0.00030 0.00297 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.88260 13.88560 -0.00300 -0.02161 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75070 8.75270 -0.00200 -0.02285 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.74210 36.93110 -0.18900 -0.51176 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.10030 37.30010 -0.19980 -0.53566 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.00490 39.15110 -0.14620 -0.37343 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05650 11.05550 0.00100 0.00905 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20480 10.21570 -0.01090 -0.10670 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.00580 12.86820 0.13760 1.06930 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.65540 10.53380 0.12160 1.15438 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693 群益大印度基金-人民幣 12.80240 12.70170 0.10070 0.79281 群益大印度基金-美元 13.19740 13.11150 0.08590 0.65515 群益大印度基金-新臺幣 11.83000 11.75000 0.08000 0.68085 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.97120 12.08590 -0.11470 -0.94904 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.65330 12.76370 -0.11040 -0.86495 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.23000 11.34000 -0.11000 -0.97002 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.25040 11.35810 -0.10770 -0.94822 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.85230 10.94700 -0.09470 -0.86508 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.60620 9.69820 -0.09200 -0.94863 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.30320 9.38430 -0.08110 -0.86421 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.39580 9.48580 -0.09000 -0.94879 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.40420 9.48630 -0.08210 -0.86546 群益中小型股基金 47.04000 46.50000 0.54000 1.16129 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.84060 9.81630 0.02430 0.24755 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.01380 9.98070 0.03310 0.33164 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.87650 8.85240 0.02410 0.27224 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.81550 8.79380 0.02170 0.24676 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.97050 8.94080 0.02970 0.33219 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.95240 7.93080 0.02160 0.27236 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.44430 11.43540 0.00890 0.07783 群益中國高收益債券基金-美元 11.32070 11.32430 -0.00360 -0.03179 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.50680 10.50860 -0.00180 -0.01713 群益中國新機會基金N-人民幣 9.42240 9.46160 -0.03920 -0.41431 群益中國新機會基金N-美元 9.48350 9.51500 -0.03150 -0.33106 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 群益中國新機會基金-人民幣 8.35640 8.39130 -0.03490 -0.41591 群益中國新機會基金-美元 10.14030 10.17400 -0.03370 -0.33124 群益中國新機會基金-新臺幣 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 群益平衡王基金 19.39680 19.41820 -0.02140 -0.11021 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.79000 7.78000 0.01000 0.12853 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.67130 9.62870 0.04260 0.44243 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.11840 10.08760 0.03080 0.30533 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.85490 8.81590 0.03900 0.44238 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.26440 9.23620 0.02820 0.30532 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.97080 9.99020 -0.01940 -0.19419 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.82120 9.84210 -0.02090 -0.21235 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.56110 9.57970 -0.01860 -0.19416 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.48410 9.50420 -0.02010 -0.21149 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.02820 10.04770 -0.01950 -0.19407 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.12900 10.15050 -0.02150 -0.21181 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.72930 9.74820 -0.01890 -0.19388 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10820 10.11050 -0.00230 -0.02275 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.48570 7.48740 -0.00170 -0.02270 群益全球關鍵生技基金-美元 14.40280 14.30740 0.09540 0.66679 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.42000 13.33000 0.09000 0.67517 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.41000 11.37000 0.04000 0.35180 群益印度中小基金N-美元 9.90870 9.80040 0.10830 1.10506 群益印度中小基金N-新臺幣 8.85000 8.75000 0.10000 1.14286 群益印度中小基金-人民幣 14.57870 14.39950 0.17920 1.24449 群益印度中小基金-美元 14.17210 14.01710 0.15500 1.10579 群益印度中小基金-新臺幣 15.49000 15.31000 0.18000 1.17570 群益多利策略組合基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575 群益安家基金 23.94270 23.81220 0.13050 0.54804 群益安穩貨幣市場基金 16.05850 16.05740 0.00110 0.00685 群益那斯達克生技基金 20.04000 19.94000 0.10000 0.50150 群益亞太中小基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 群益亞太新趨勢平衡基金 17.24000 17.23000 0.01000 0.05804 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.62270 9.63180 -0.00910 -0.09448 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.52520 7.53230 -0.00710 -0.09426 群益店頭市場基金 99.92000 99.21000 0.71000 0.71565 群益東方盛世基金 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 群益東協成長基金-人民幣 14.31320 14.40180 -0.08860 -0.61520 群益東協成長基金-美元 13.77060 13.87480 -0.10420 -0.75100 群益東協成長基金-新臺幣 12.87000 12.96000 -0.09000 -0.69444 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.08240 11.03760 0.04480 0.40589 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.65800 10.62430 0.03370 0.31720 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.92490 9.89320 0.03170 0.32042 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.98820 9.94790 0.04030 0.40511 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.60930 9.57890 0.03040 0.31736 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.94610 8.91750 0.02860 0.32072 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.75470 9.71530 0.03940 0.40555 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.78010 9.74910 0.03100 0.31798 群益長安基金 29.29000 29.11000 0.18000 0.61834 群益美國新創亮點基金-美元 13.81050 13.61720 0.19330 1.41953 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.60000 12.42000 0.18000 1.44928 群益真善美基金 17.23920 17.18320 0.05600 0.32590 群益馬拉松基金 121.49000 120.21000 1.28000 1.06480 群益深証中小板基金 15.41000 15.62000 -0.21000 -1.34443 群益創新科技基金 32.61000 32.26000 0.35000 1.08493 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.68860 9.61950 0.06910 0.71833 群益華夏盛世基金N-美元 9.77350 9.69550 0.07800 0.80450 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 群益華夏盛世基金-人民幣 10.55090 10.47560 0.07530 0.71881 群益華夏盛世基金-美元 10.77660 10.69070 0.08590 0.80350 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.79000 16.67000 0.12000 0.71986 群益奧斯卡基金 27.55000 27.43000 0.12000 0.43748 群益新興金鑽基金-美元 13.42090 13.43020 -0.00930 -0.06925 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 23.50000 23.41000 0.09000 0.38445 群益道瓊美國地產ETF基金 18.17000 18.05000 0.12000 0.66482 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.48000 8.58000 -0.10000 -1.16550 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.14000 12.86000 0.28000 2.17729 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.45080 11.43820 0.01260 0.11016 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.33130 11.32050 0.01080 0.09540 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.19200 11.18330 0.00870 0.07779 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66460 8.65510 0.00950 0.10976 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.38070 9.37180 0.00890 0.09497 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.97030 8.96320 0.00710 0.07921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.94000 29.79000 0.15000 0.50352 德信中國精選成長基金 12.06000 12.11000 -0.05000 -0.41288 德信台灣主流中小基金 19.14000 18.93000 0.21000 1.10935 德信新興股票組合基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 德信萬保貨幣市場基金 11.91510 11.91430 0.00080 0.00671 德信萬瑞基金 10.63780 10.64420 -0.00640 -0.06013 德信數位時代基金 28.55000 28.57000 -0.02000 -0.07000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64210 11.64130 0.00080 0.00687 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.09000 16.88000 0.21000 1.24408 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.47000 17.34000 0.13000 0.74971 德銀遠東DWS全球神農基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.26000 7.25000 0.01000 0.13793 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.88260 9.87580 0.00680 0.06886 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.86900 13.85950 0.00950 0.06855 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.25740 8.25590 0.00150 0.01817 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.43770 11.43720 0.00050 0.00437 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.56260 11.56210 0.00050 0.00432 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.99780 12.99960 -0.00180 -0.01385 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.53000 17.61000 -0.08000 -0.45429 摩根中小基金 25.15000 25.00000 0.15000 0.60000 摩根中國A股基金 15.21000 15.30000 -0.09000 -0.58824 摩根中國A股基金(美元) 12.64000 12.71000 -0.07000 -0.55075 摩根中國亮點基金 13.85000 13.91000 -0.06000 -0.43134 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.83200 11.87280 -0.04080 -0.34364 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.83330 12.86930 -0.03600 -0.27974 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.38670 10.42470 -0.03800 -0.36452 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.05160 13.09680 -0.04520 -0.34512 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.58310 14.62410 -0.04100 -0.28036 摩根台灣金磚基金 20.91000 20.76000 0.15000 0.72254 摩根台灣增長基金 51.24000 50.84000 0.40000 0.78678 摩根平衡基金 28.08000 27.88000 0.20000 0.71736 摩根全球α基金 17.91000 17.79000 0.12000 0.67454 摩根全球平衡基金 15.42720 15.42990 -0.00270 -0.01750 摩根全球發現基金 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70730 9.72310 -0.01580 -0.16250 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.54370 10.55430 -0.01060 -0.10043 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09850 10.11000 -0.01150 -0.11375 摩根多元入息成長基金-累積型 11.16150 11.17970 -0.01820 -0.16280 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.74160 10.73790 0.00370 0.03446 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.46460 13.46000 0.00460 0.03418 摩根亞洲基金 56.36000 56.38000 -0.02000 -0.03547 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.89770 8.88780 0.00990 0.11139 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.34700 10.33010 0.01690 0.16360 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27750 9.26820 0.00930 0.10034 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.60690 12.59440 0.01250 0.09925 摩根東方內需機會基金 17.84000 17.84000 0.00000 0.00000 摩根東方科技基金 36.01000 36.41000 -0.40000 -1.09860 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 摩根金龍收成基金 22.62000 22.73000 -0.11000 -0.48394 摩根第一貨幣市場基金 15.06110 15.06040 0.00070 0.00465 摩根絕對日本基金 14.36000 14.43000 -0.07000 -0.48510 摩根新金磚五國基金 11.93000 12.00000 -0.07000 -0.58333 摩根新絲路基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 摩根新興35基金 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 摩根新興日本基金 24.53000 24.70000 -0.17000 -0.68826 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.99340 7.97380 0.01960 0.24581 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.06540 11.03840 0.02700 0.24460 摩根新興科技基金 59.69000 59.43000 0.26000 0.43749 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.48060 8.48070 -0.00010 -0.00118 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.58760 10.58780 -0.00020 -0.00189 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.04030 9.04710 -0.00680 -0.07516 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.04650 10.05230 -0.00580 -0.05770 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.68040 9.68280 -0.00240 -0.02479 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.19220 10.19990 -0.00770 -0.07549 摩根龍揚基金 33.82000 33.98000 -0.16000 -0.47087 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106 摩根環球股票收益基金-累積型 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 摩根總收益組合基金-月配息型 9.39230 9.38630 0.00600 0.06392 摩根總收益組合基金-累積型 11.21620 11.20900 0.00720 0.06423 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.33000 25.89000 0.44000 1.69950 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.83420 11.82960 0.00460 0.03889 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.21070 11.21000 0.00070 0.00624 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18110 10.18090 0.00020 0.00196 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58450 10.58050 0.00400 0.03781 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.04620 10.04560 0.00060 0.00597 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.11740 9.11720 0.00020 0.00219 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.87020 10.83510 0.03510 0.32395 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.33520 10.29960 0.03560 0.34564 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.92280 9.91110 0.01170 0.11805 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.52340 9.51020 0.01320 0.13880 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.79960 9.78800 0.01160 0.11851 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.40480 9.39180 0.01300 0.13842 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.76540 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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.39000 37.14000 0.25000 0.67313 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.65000 15.65000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.21000 15.24000 -0.03000 -0.19685 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.11000 15.13000 -0.02000 -0.13219 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.32000 20.43000 -0.11000 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