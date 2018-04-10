高層被美制裁 俄鋁暴跌逾50% 單日市值蒸發356億

俄鋁 (0486-HK) 昨(9)日公布指出，該公司及其主要股東均遭美國制裁。個別跨國銀行昨天更拒絕替客戶買入俄鋁股份，客戶只可賣不可買。美資財經資訊供應商彭博，更即時刪除俄鋁的股價資料，只顯示相關公司受制裁的字樣。在制裁壓力之下，俄鋁股價昨暴跌超過 5 成，單日市值蒸發 356 億元 (港元，下同)。

俄鋁表示，該公司及持有其 48.13% 股權的控股股東 En + 集團，以及該公司非執行董事歐柏嘉 (Oleg Deripaska) 以及他名下的一些公司，均被美國財政部外國資產管理辦公室列入特別指定國民名單之內。被列入制裁名單的人士或公司，其受美國管轄的資產會被凍結，而美籍人士一般來說不能與受制裁者進行交易。至於非美籍人士亦可能因代表名單內的人士或公司促成重大交易而面臨制裁。

受到美國制裁令打擊，俄鋁股價昨天急挫 50.4%，跌至 2.3 元，成交 5.96 億元。據了解，渣打以及花旗等銀行，昨天均暫停替客戶買入俄鋁股份，但原本已持有俄鋁股份的客戶仍可以賣出。不過，並非所有銀行均採取「只賣不買」的政策，例如永隆、大新等昨天仍如常交易。

俄鋁股價

金管局昨天表示，不會評論個別銀行事宜。一般而言，經營國際業務的銀行需要注意相關國家及地區發布的金融或貿易制裁制度的範疇及重點，考慮這些制裁措施對其業務運作帶來甚麼影響，並採取適當的管控措施以妥善管理相關的風險。

證監會和港交所昨天均表示拒絕評論個別事件。耀才證券行政總裁許繹彬表示，並沒有收到監管機構通知要暫停俄鋁的買盤。他表示，俄鋁沒有停牌，沒有理由限制客戶買賣俄鋁。

《星島日報》引述天智合規顧問董事鍾婉怡表示，技術上即使中介人在香港違反美國的制裁令，美國也不能在香港執法，但一些美資或跨國金融機構則會特別小心，因為擔心在美國的分公司會因此遭處罰。香港投資基金公會秘書處黃王慈明表示，暫時未聽聞有基金因此受影響。

雖然制裁令提及，促使受制裁者的債務及股權，由一名非美籍人士轉讓給另一名非美籍人士，並不一定在限制之列。不過，有金融界人士認為，有時很難確認交易人士是否美籍，採取較保守的做法亦無可厚非。

俄鋁指出，美國的行動可能令該公司的信貸責任出現技術性違約，並正評估對公司財務狀況的影響。受事件影響，俄鋁可能延遲寄發截至 2017 年 12 月 31 日止年度的年報，並將就此盡快另行刊發公告。

英國《金融時報》報導指，這是美國首次將制裁範圍擴大至「明知故犯地為或代表 (有關公司或個人) 促成重大交易」的非美國籍人士，這項規定勢將引發比過往制裁更大的波紋，勢對全球貿易有更深影響。法律界人士指，美國的新制裁規定促使全球的銀行、商品交易商，更審慎處理可能關係到受制裁俄國個體的任何美元標價交易。

俄鋁目前佔全球鋁材供應不到 6%，但卻是中國最大供應商，同時是美國第二大供應商，僅次於加拿大，有超過 1 成的鋁材產量出口到美國市場，約值 1 兆美元，如今要另謀出路。

雖然倫敦金融交易所稱會繼續讓俄鋁的鋁材進行交易，但法律界和市場分析師則表示，非美國買家難免會有戒心，深怕買俄鋁的鋁材可能違反美國法；即使它們並非在美國法管轄地，但恐防會墮入法網。

接近俄鋁老闆歐柏嘉的人士說，情況變得「非常複雜」，各方都在諮詢律師意見，以求更了解新制裁牽涉的風險。倫敦著名律師行 Peters & Peters 合夥人奧卡恩稱，有關制裁將令所有西方銀行更難於與這些公司或個人交易。