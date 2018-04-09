◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 凱柏實業 新昕纖 德麥 易威 凱衛 富邦美債7-10 遠昇 謚源 世坤 南璋 樺晟 富邦美債20年 廣寰科 東林 萬國通 勝昱 海灣 元大美債7-10 點晶 欣厚-KY 新昕纖 飛寶企業 晟楠 元大美債1-3 大峽谷-KY 友銓 光明 精確 寶得利 元大投資級公司債 青雲 達威 聚紡 宏易 昇華 元大中國債3-5 建達 松崗 直得 唐鋒 群益15年IG電信債 撼訊 三圓 泰茂 台蠟 群益15年IG科技債 上揚 雙喜 至興 榮群 群益10年IG金融債 松崗 力泰 萬在 天宇 國泰5Y+新興債 保銳 理銘 大恭 新零售 國泰1-5Y高收債 雅茗-KY 美琪瑪 力新 精華 亞都 雙邦 恩得利 合世 東凌-KY 致振 李洲 易威 關中 韋僑 凱柏實業 進階 隆中 威潤 遠昇 大學光 時報 唐榮 及成 永日 欣泰 世豐 鑫龍騰 百略 力新 和進 邦特 凌網 耀勝 濟生 李洲 倚強 健喬 港建 鑫創 太醫 至寶電 廣寰科 聯合 點晶 點晶 曜亞 幸康 建舜電 智擎 重鳥鵬 泰谷 久裕 泓格 典範 雙美 東林 長天 豪展 盈正 益通 東生華 晟楠 振維 南璋 營邦 鴻翊 勝昱 美桀 迎輝 萬國通 世紀 欣厚-KY 東隆興 友銓 兆遠 飛寶企業 青雲 系統電 銘旺實 達威 世紀 興采 昇益 華容 力肯 凱鈺 建榮 新麥 三聯 立衛 駿吉-KY 合邦 天揚 精確 業強 鈺創 彬台 訊達 合正 高鋒 撼訊 金利 江興鍛 亞銳士 寶聯通 淳紳 安碁 昇益 宏易 沛亨 凱鈺 長佳 迅德 德宏 唐鋒 倉和 寬魚國際 台蠟 光菱 合邦 大恭 三圓 萬旭 磐亞 雙喜 驊宏資 永純 力泰 久正 永捷 理銘 上揚 大立 中連貨 全譜 致振 安心 易通展 安瑞-KY 燦星旅 元隆 康聯訊 高野 沛亨 台聯電 亞都 九暘 統新 老爺知 凱碩 互動 德記 全達 榮群 大展證 奧斯特 網家 誠品生活 福華 天宇 華義 保銳 晉椿 時報 常珵 建錩 琉園 立碁 恒耀 旭然 越峰 新零售 鼎創達 英格爾 尼克森 捷必勝-KY 士開 力新 明揚 志嘉 蒙恬 綠河-KY 富裔 凌網 欣雄 燦星旅 恩得利 欣泰 富驛-KY 台翰 劍湖山 光洋科 德記 李洲 泰偉 協禧 華義 凱柏實業 得利影 遠昇 鼎創達 及成 花王 穩懋 邦泰 波若威 鑫龍騰 和進 耀勝 順達 茂訊 倚強 台嘉碩 原相 鑫創 威剛 台星科 宇環 廣寰科 點晶 宜特 帛漢 鼎天 佳穎 建舜電 加百裕 泰谷 尚立 典範 熱映 旭軟 長天 類比科 聯一光 利機 益通 力致 陽程 矽瑪 能緹 亞帝歐 振維 鴻翊 迎輝 聚積 力旺 先益 曜越 重鳥鵬 禾瑞亞 神準 閎康 安可 艾恩特 鑫科 元創精密 湧德 漢磊 欣厚-KY 友輝 兆遠 亞泰 晶達 智晶 天鉞電 美桀 數字 寶得利 系統電 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 世界 鈺創 佳總 協益 中光電 合正 金利 應華 台半 寶聯通 昇益 富驊 凱鈺 聰泰 德宏 統盟 三聯 凱崴 寬魚國際 合邦 創惟 新普 上奇 業強 信音 普誠 萬旭 振曜 頎邦 驊宏資 撼訊 松上 禾昌 久正 統振 信昌電 亞通 幃翔 萬潤 廣明 萬泰科 育富 海韻電 雷科 中探針 岳豐 晉泰 上揚 旺矽 茂綸 全譜 旺玖 易通展 茂迪 久元 普萊德 元山 胡連 佳邦 元隆 沛亨 晶焱 勁豐 九暘 金山電 蜜望實 德勝 安國 凱碩 全達 奧斯特 福華 保銳 常珵 大世科 大億金茂 立碁 越峰 加高 商丞 英格爾 金居 綠意 士開 永信建 德昌 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 雅茗-KY 劍湖山 德記 南仁湖 泰偉 網龍 華義 智冠 得利影 橘子 華研 時報 耀億 鼎創達 智基 捷必勝-KY 旭源 綠河-KY 霹靂 花王 青鋼 愛地雅 邦泰 國統