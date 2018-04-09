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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          凱柏實業          新昕纖   德麥                
易威     凱衛     富邦美債7-10          遠昇              謚源     世坤                
南璋     樺晟     富邦美債20年          廣寰科            東林     萬國通              
勝昱     海灣     元大美債7-10          點晶              欣厚-KY  新昕纖              
飛寶企業 晟楠     元大美債1-3          大峽谷-KY          友銓     光明                
精確     寶得利   元大投資級公司債          青雲              達威     聚紡                
宏易     昇華     元大中國債3-5          建達              松崗     直得                
唐鋒              群益15年IG電信債          撼訊              三圓     泰茂                
台蠟              群益15年IG科技債          上揚              雙喜     至興                
榮群              群益10年IG金融債          松崗              力泰     萬在                
天宇              國泰5Y+新興債          保銳              理銘     大恭                
新零售            國泰1-5Y高收債                            雅茗-KY  美琪瑪              
力新              精華                                亞都     雙邦                
恩得利            合世                                東凌-KY  致振                
李洲              易威                                關中     韋僑                
凱柏實業          進階                                隆中     威潤                
遠昇              大學光                              時報     唐榮                
及成              永日                                欣泰     世豐                
鑫龍騰            百略                                         力新                
和進              邦特                                         凌網                
耀勝              濟生                                         李洲                
倚強              健喬                                         港建                
鑫創              太醫                                         至寶電              
廣寰科            聯合                                         點晶                
點晶              曜亞                                         幸康                
建舜電            智擎                                         重鳥鵬              
泰谷              久裕                                         泓格                
典範              雙美                                         東林                
長天              豪展                                         盈正                
益通              東生華                                       晟楠                
振維              南璋                                         營邦                
鴻翊              勝昱                                         美桀                
迎輝              萬國通                                       世紀                
欣厚-KY           東隆興                                       友銓                
兆遠              飛寶企業                                     青雲                
系統電            銘旺實                                       達威                
世紀              興采                                         昇益                
華容              力肯                                         凱鈺                
建榮              新麥                                         三聯                
立衛              駿吉-KY                                      合邦                
天揚              精確                                         業強                
鈺創              彬台                                         訊達                
合正              高鋒                                         撼訊                
金利              江興鍛                                       亞銳士              
寶聯通            淳紳                                         安碁                
昇益              宏易                                         沛亨                
凱鈺              長佳                                         迅德                
德宏              唐鋒                                         倉和                
寬魚國際          台蠟                                         光菱                
合邦              大恭                                         三圓                
萬旭              磐亞                                         雙喜                
驊宏資            永純                                         力泰                
久正              永捷                                         理銘                
上揚              大立                                         中連貨              
全譜              致振                                         安心                
易通展            安瑞-KY                                      燦星旅              
元隆              康聯訊                                       高野                
沛亨              台聯電                                       亞都                
九暘              統新                                         老爺知              
凱碩              互動                                         德記                
全達              榮群                                         大展證              
奧斯特            網家                                         誠品生活            
福華              天宇                                         華義                
保銳              晉椿                                         時報                
常珵              建錩                                         琉園                
立碁              恒耀                                         旭然                
越峰              新零售                                       鼎創達              
英格爾            尼克森                                       捷必勝-KY            
士開              力新                                         明揚                
志嘉              蒙恬                                         綠河-KY             
富裔              凌網                                         欣雄                
燦星旅            恩得利                                       欣泰                
富驛-KY           台翰                                                             
劍湖山            光洋科                                                           
德記              李洲                                                             
泰偉              協禧                                                             
華義              凱柏實業                                                         
得利影            遠昇                                                             
鼎創達            及成                                                             
花王              穩懋                                                             
邦泰              波若威                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  和進                                                             
                  耀勝                                                             
                  順達                                                             
                  茂訊                                                             
                  倚強                                                             
                  台嘉碩                                                           
                  原相                                                             
                  鑫創                                                             
                  威剛                                                             
                  台星科                                                           
                  宇環                                                             
                  廣寰科                                                           
                  點晶                                                             
                  宜特                                                             
                  帛漢                                                             
                  鼎天                                                             
                  佳穎                                                             
                  建舜電                                                           
                  加百裕                                                           
                  泰谷                                                             
                  尚立                                                             
                  典範                                                             
                  熱映                                                             
                  旭軟                                                             
                  長天                                                             
                  類比科                                                           
                  聯一光                                                           
                  利機                                                             
                  益通                                                             
                  力致                                                             
                  陽程                                                             
                  矽瑪                                                             
                  能緹                                                             
                  亞帝歐                                                           
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  聚積                                                             
                  力旺                                                             
                  先益                                                             
                  曜越                                                             
                  重鳥鵬                                                           
                  禾瑞亞                                                           
                  神準                                                             
                  閎康                                                             
                  安可                                                             
                  艾恩特                                                           
                  鑫科                                                             
                  元創精密                                                         
                  湧德                                                             
                  漢磊                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  友輝                                                             
                  兆遠                                                             
                  亞泰                                                             
                  晶達                                                             
                  智晶                                                             
                  天鉞電                                                           
                  美桀                                                             
                  數字                                                             
                  寶得利                                                           
                  系統電                                                           
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  世界                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  協益                                                             
                  中光電                                                           
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  應華                                                             
                  台半                                                             
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  富驊                                                             
                  凱鈺                                                             
                  聰泰                                                             
                  德宏                                                             
                  統盟                                                             
                  三聯                                                             
                  凱崴                                                             
                  寬魚國際                                                         
                  合邦                                                             
                  創惟                                                             
                  新普                                                             
                  上奇                                                             
                  業強                                                             
                  信音                                                             
                  普誠                                                             
                  萬旭                                                             
                  振曜                                                             
                  頎邦                                                             
                  驊宏資                                                           
                  撼訊                                                             
                  松上                                                             
                  禾昌                                                             
                  久正                                                             
                  統振                                                             
                  信昌電                                                           
                  亞通                                                             
                  幃翔                                                             
                  萬潤                                                             
                  廣明                                                             
                  萬泰科                                                           
                  育富                                                             
                  海韻電                                                           
                  雷科                                                             
                  中探針                                                           
                  岳豐                                                             
                  晉泰                                                             
                  上揚                                                             
                  旺矽                                                             
                  茂綸                                                             
                  全譜                                                             
                  旺玖                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  久元                                                             
                  普萊德                                                           
                  元山                                                             
                  胡連                                                             
                  佳邦                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  晶焱                                                             
                  勁豐                                                             
                  九暘                                                             
                  金山電                                                           
                  蜜望實                                                           
                  德勝                                                             
                  安國                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  福華                                                             
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  大世科                                                           
                  大億金茂                                                         
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  加高                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  金居                                                             
                  綠意                                                             
                  士開                                                             
                  永信建                                                           
                  德昌                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  雅茗-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  南仁湖                                                           
                  泰偉                                                             
                  網龍                                                             
                  華義                                                             
                  智冠                                                             
                  得利影                                                           
                  橘子                                                             
                  華研                                                             
                  時報                                                             
                  耀億                                                             
                  鼎創達                                                           
                  智基                                                             
                  捷必勝-KY                                                         
                  旭源                                                             
                  綠河-KY                                                          
                  霹靂                                                             
                  花王                                                             
                  青鋼                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰                                                             
                  國統
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