◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧04月09日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23981 5027 477.04 0059 富邦金融 15104 4973 303.72 0058 富邦發達 7409 4196 176.57 00704L 台新MSCI台灣正2 4293 2878 149.17 0051 元大中型100 11278 9500 118.72 0055 元大MSCI金融 35234 35654 98.82 00707R 元大S&P日圓反1 4109 4855 84.63 0054 元大台商50 9409 11624 80.94 00705R 台新MSCI台灣反1 3443 5315 64.78 00714 群益道瓊美國地產 3557 5567 63.89 0052 富邦科技 3727 6000 62.12 0053 元大電子 4015 6488 61.88 00635U 元大S&P黃金 24441 40014 61.08 00663L 國泰臺灣加權正2 2553 4309 59.25 00702 國泰標普低波高息 7881 14188 55.55 00698L 元大美債7-10正2 2831 5649 50.12 0061 元大寶滬深 189509 397116 47.72 00699R 元大美債7-10反1 2386 5714 41.76 00691R 兆豐藍籌30反1 2884 7106 40.59 00642U 元大S&P石油 34602 86821 39.85 00692 富邦公司治理 46588 119280 39.06 006207 FH滬深 52945 138892 38.12 00713 元大台灣高息低波 34679 98012 35.38 008201 BP上證50 922 2749 33.54 006206 元大上證50 61398 185778 33.05 00667 元大韓國 1574 4929 31.93 00689R 國泰20年美債反1 1575 5389 29.23 00648R 元大S&P500反1 41322 142188 29.06 00657 國泰日經225 2106 7364 28.60 00639 富邦深100 73609 300903 24.46
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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