資本動態 | 工銀國際：禹洲地產（01628.HK）未來將繼續保持高速穩定增長

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禹洲地產（01628.HK）宣佈2017年收入增長58.7%至人民幣217億元，同時保持著35%以上的毛利率。工銀國際認為禹洲地產目前的財務狀況十分穩健，同時保持了穩定的杠杆比率及可持續性的規模增長。基於目前超過人民幣3,000億元的土地儲備規模，禹洲地產目標在2018年達到人民幣600億元的銷售規模，並在2020年達到人民幣千億的合約銷售額。根據目前市場預計的4.7倍市盈率及1.1倍市淨率，禹洲地產的股價處於行業同規模房企中的具有吸引力的水準。

合約銷售均價上升推動收入增長

禹洲地產公佈2017年收入為人民幣217億元，相較2016年的137億元增長58.7%，較此前市場預期的190億元提高14.3%。收入增長主要源自於2017年確認銷售收入單價上升56.9%至人民幣14,118元/平方米。確認銷售收入單價上升的原因是2017年來自於一二線城市的銷售占比從88.2%提升至90.9%，特別是一線城市的確認銷售收入占比從0.1%大幅提升至16.7%。同時禹洲地產2017年淨利潤/核心利潤同比分別上升49.73%/42.83%，至人民幣31.2億元/人民幣29.2億元。

禹洲地產計畫期末派息0.215港元，加上中期派息0.085港元，全年共計派息0.3港元，同比增長36%。禹洲地產承諾公司將繼續保持不低於30%的派息率。

領先同業的利潤率

禹洲地產2017年全年毛利率為35.4%，在內房股中處於領先地位。淨利潤率及核心利潤率分別保持在14.4%及13.5%的高水準。工銀國際特別指出，銷售費用占合約銷售額的比值從1.24%降分點至1.22%，這說明禹洲地產在逐步優化其行銷能力。

穩健的財務狀況

2017年底禹洲地產短期負債規模為人民幣167億元。即便禹洲地產的短期債務規模有所上升，但其現金與短期負債比值依舊保持在1.05的健康水準。因此，工銀國際認為禹洲地產在2018年沒有短期負債的償還壓力，並且公司目前77.1%的淨負債率依舊保持在十分合理的水準。禹洲地產目前正同時保持著財務穩定和可持續增長的發展趨勢。

2018年，禹洲地產預測現金流入約人民幣426億元，現金流出中，用於支付土地款人民幣243億元，建安費用人民幣90億元以及其他費用支出為人民幣99億元。因此，禹洲地產在2018年將會達到淨現金流平衡，並保持一個穩定的淨負債率。

積極謀求持續穩定的高增長

2017年禹洲地產合約銷售額同比上升74%至人民幣403億元，2014-2017年年均複合增長率約50%。值得注意的是，貢獻合約銷售的城市由9個提升至12個，標誌著禹洲地產有了更加多元化的城市佈局。此外，基於目前貨值超人民幣3,000億元的土地儲備規模，禹洲地產計畫2020年達到千億銷售規模。

聚焦三大經濟區

2017年禹洲地產共獲得23個新專案，合計建築面積超379萬平方米，其中長三角地區占比43.6%，環渤海地區占比23.9%。截止2017年底，禹洲地產土地儲備總計位於19個城市的92個專案，總建築面積超過1,184萬平方米，其中長三角地區占比51.7%，海西區占比28.9%。未來，禹洲地產將著力佈局大灣區，形成以環渤海、長三角、大灣區三大經濟圈為主的全國化佈局。

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