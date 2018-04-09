【東吳證券】龍光地產業績亮麗，未來業績鎖定性強

著名證券公司東吳證券發表龍光地產控股有限公司（「龍光地產」或「集團」，港交所股份代號︰3380）的年度業績點評報告，認為龍光地產2017年報業績亮麗，2018年業績鎖定性強。該行認爲龍光地產未來將受惠於粵港澳大灣區（「大灣區」）的發展，預計2018-2020年公司每股盈利 (EPS) 分別為人民幣1.66、2.15、2.81元，對應市盈率 (PE) 分別為5.8、4.5、3.4倍，維持「買入」評級，目標價港幣14.00元。

東吳證券指出龍光地產2017年業績亮麗。2017年實現核心溢利人民幣46.2億元，同比增長48.7%。2017年龍光地產合約銷售金額人民幣434.21億元，同比增長51.2%；合約銷售均價人民幣17096元/平米，同比上漲44.0%。公司在多個重點城市銷售規模位居前列，其中在深圳成交套數排名第一，成交面積排名第二。集團2018年的權益銷售目標為人民幣660億元，全年可推貨值超過人民幣1,300億元，貨值非常充裕，為公司未來業績打下堅實基礎。目前已售未結轉的銷售額達人民幣351億元，其中深圳區域佔比46%，2018年的業績確定性高。

東吳證券認爲集團資本結構持續優化，融資成本穩中有降。該行同時認爲龍光地產拿地策略具前瞻性，於粵港澳大灣區佈局了大量優質土儲資源，能夠滿足未來4-5年開發需求，未來將充分受益於大灣區的發展。

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