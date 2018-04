仲量聯行: 香港數據中心、教育另類資產具更佳潛在回報

仲量聯行發表的《The Rise of Alternative Real Estate in Asia Pacific: The Fundamentals》報告表示,由於另類房地產具吸引力的收益率,以及看好亞太區長遠的增長前景,越來越多投資者關注有關市場的投資機會。

仲量聯行指出,在香港,由於傳統房地產價格不斷創新高,以及超低的房地產收益率,吸引更多投資者關注本地另類房地產資產,當中覆蓋學生及長者住宿、共享共居、自助存儲設施、停車場以至數據中心所能提供的機遇。

仲量聯行研究部主管馬安平表示:「對投資者而言,我們認為香港的教育和數據中心最具投資吸引力。另類房地產的租金回報率較傳統房地產資產一般能高出100至2,000個基點。」

整個報告系列共分六部,將另類房地產定義為非傳統房地產資產,包括長者護理中心或養老院、學生住宿、教育、數據中心、自助存儲設施和實驗室設施。除了香港,亞太區其他國家∕地區如中國內地、日本、新加坡等的另類房地產市場亦擁有巨大的投資機會。

仲量聯行亞太區資本市場營運總裁及另類資產部主管Rohit Hemnani表示:「環顧全球,亞太區的另類房地產市場仍未及歐美市場成熟,但隨著投資者繼續尋求新板塊的投資機會,以實現資產多元化及提高回報率,令相關資產越來越受關注。另類房地產屬長期經營租賃,為投資者提供穩定的現金流收入,並可降低市場波動所帶來的影響。」

根據仲量聯行的數據,東京和新加坡的另類房地產如數據中心的預測收益率介乎6%至7%,悉尼則為4%至6%。相比之下,東京的核心房地產如寫字樓的預測收益率介乎4.5%至5%,悉尼則為2.5%至3.5%;而東京和悉尼的購物中心的預測收益率分別為4.5%至5.5%及2.5%至4%。

Rohit Hemnani表示:「另類房地產主要的投資者包括全球的房地產信託基金、股票基金、基金經理、房地產公司和發展商。單計2016年,這五個類別的投資者在另類房地產投資了超過430億美元。在亞太區,我們亦發現類似趨勢,發展商和私募基金向另類房地產配置較多資本。而房地產信託基金特別活躍於如日本般關注長者護理的國家。」

報告指出,由於亞太區廣泛的人口變化,例如城市化、人口老齡化、家庭財富增長及科技普及化,預期區內的另類房地產的投資前景理想,並將繼續保持增長趨勢。

亞太區城市人口預計至2027年將超過4億人,有利教育和自助儲存設施的發展。未來十年,區內預計將增加5.6億互聯網用戶,智能手機、雲計算及物聯網的快速普及將推動數據中心的需求大幅增長。

與此同時,區內的老年人口將在未來10年內增加1.46億人,將推動長者住宿和養老院市場進一步擴張。

儘管市場存在強勁的需求,但或面對不少不明確的因素。首先,護老和數據中心通常受到政府的高度監管,需按照當地法律進行嚴格管理。在亞太區,各種另類房地產的成熟度有一定距離,因此投資者對市場基本面的熟悉程度及經營能力亦有可能為其構成挑戰,但毋容置疑的是有關市場存在明顯的投資機會。

Rohit Hemnani總結稱:「隨著亞太區城市人口迅速增長,我們預計未來15年間,亞太區的國際學校數量將增加三至四倍,才能滿足1,000萬名目標學生群的需求。這將刺激教育和學生住宅板塊的發展,他們在澳洲、中國內地、香港、印度和東南亞有著偌大增長潛力。」

「同樣地,老年人口的增長意味著老人住宅市場將進一步拓展,特別是在日本和中國等具有巨大增長潛力的國家。」

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)