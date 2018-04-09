貿易戰風雨欲來 白領族更依賴手機收集財經訊息

白領上班族的投資資金雖然較為有限，但他們對於投資的研究仍然不馬虎，即使私人時間碎片化，白領族也會依靠手機來收集財經資訊。鉅亨網研究 2017 下半年數據，發現 25～34 歲、35～44 歲兩大白領讀者族群，喜歡對全球趨勢和產業動向進行深入研究，且有六成時間都靠手機來完成。

觀察鉅亨網讀者族群在 2017 下半年的新聞閱讀行為，可以發現年輕敢衝的 25 歲世代讀者優先關注的議題是全球趨勢、美股動向，同時也不會錯過與生活息息相關的消費資訊，但相對地，他們平均花最多時間深入研究的，是歐亞市場和理財、保險知識。這顯示著，雖然他們是甫進入理財領域的投資人，但行為十分踏實，先從保障開始逐步了解不同的理財產品與標的。

35 歲世代的讀者則已經對所處產業有深入認識，對台灣整體政經議題也更關心。研究發現，他們閱讀財經資訊的質與量均有增加，閱讀篇數多出三分之一，時間則多出一半以上。他們對台灣政治與經濟環境、昭示未來潮流的新創議題優先關注，在投資方面，則對調整資產配置與黃金走勢特別關心。這顯示他們已經建立了一定的投資布局，因此對於外匯波動較為敏感，資產避險的需求也更高。

現今是行動裝置引領天下的時代，鉅亨讀者亦有一半以上時間是透過手機收集投資訊息。雖然女性投資人用在閱覽財經資訊的時間，僅約為男性投資人的一半，但女性以手機閱覽財經資訊的比例更高，顯示相對更注重財經訊息的即時性。

在這次研究中，鉅亨網也觀察到十分有趣的現象：每天晚上 10 時左右，大部份讀者都會透過手機來瀏覽財經資訊，而次日上午開盤前後一小時，則進入閱覽財經資訊最高峰，根據前夜美股動向，結合當天早上的台股訊息，即時調整資產配置。

今年以來，全球市場呈現景氣強勁成長態勢，但伴隨著美中貿易戰山雨欲來，短期的紛擾仍不容忽視。針對白領族的第 2 季投資策略，鉅亨網專題《財富規劃穩中求勝 薪水族 Q2 投資策略》分析，貿易戰對整體產業短期衝擊有限，只要整體經濟持續向上，就不必過度擔心；但因應短期的波動，白領族第 2 季投資策略，不妨以波段操作為主。

針對第 2 季市場觀察，華南銀行財富管理部接受鉅亨網採訪時指出，觀察台股趨勢，可以從科技類股來看出今年第二、第三季的行情端倪，並搭配美股財報周，觀察台灣產業的反應狀況。中長期則因全球通膨增溫構成看好景氣循環概念股的條件，投資人可以多注意產業輪動，以及從龍頭企業來觀察產業基本面的表現。

華南銀行財富管理部並補充，白領投資人仍需衡量自己的風險耐受度及保障需求的缺口、清楚訂定理財目標，並依照自己的年齡來預期合適的投資報酬率，才能做出最適合自己人生階段的資產配置。

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