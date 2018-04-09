【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五大跌，因美國總統特朗普多次威脅對更多中國商品加征關稅，且美國 3 月就業數據弱於預期。道瓊斯指數下跌 2.3% 至 23,933 點；標準普爾指數下跌 2.2% 至 2,604 點；納斯達克指數下跌 2.3% 至 6,915 點。不過，特朗普於盤後表示中國將消除貿易壁壘， 因為這是正確的做法；稅收將是互惠的，兩國將就知識產權達成協議。

油價上週五下跌，因市場對貿易戰擔憂加劇。紐約 5 月期油大跌 2.3% 至每桶 62.06 美元。金價上漲，因貿易戰憂慮拖累美股、美元急挫，加上美國就業數據疲弱。紐約 6 月期金上升 0.6% 至每盎司 1,336.1 美元。

香港股市上週五上升，內地休市。航空股走高，其中航基股份（357.HK）上漲 13.4%；水泥股亦造好；油氣股逆市下跌。個股方面，紅星美凱龍（1528.HK）建議溢價 17.6% 回購總代價約 45.8 億港元之股份，復牌後股價上漲 7.6%；中國移動（941.HK）獲批 FDD 經營許可，股價上升 1.6%；有券商表示華晨中國（1114.HK）將受惠中國向美製造汽車加征進口關稅，其股價上漲 6.9%。恒生指數上升 1.1% 至 29,845 點，國企指數上升 0.9% 至 11,968 點，香港股市成交金額減少 9.5% 至 986 億港元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 吉利汽車（175.HK）公布 2018 年 3 月銷量為 120,964 部，同比增長 37.3%，第一季累計銷量為 386,296 部，按年增加 38.7%，並達至公司 2018 年全年銷售目標 158 萬部之 24.4%。

◇ 網龍（777.HK）宣布其非全資附屬公司將以 1.4 億美元收購 EDMODO（向 K-12 學校目標老師、學生、管理人員及家長提供免費交流及合作平台的全球教育網絡，遍佈 192 個國家，登記用戶超過 9,000 萬名，為全球最大之教育社區平台之一），但後者於 2016-2017 年均錄得年虧損約 2,000 萬美元。

◇ 龍源電力（916.HK）宣布 2018 年第一季發電量同比增長 20.6%，其中 3 月發電量增幅為 19.0%。

◇ 泰凌醫藥（1011.HK）宣布邱于賡先生辭任公司首席財務官，改任公司併購資深顧問；王飛先生已獲任為新首席財務官。

◇ 新晨動力（1148.HK）宣布羅航女士辭任公司財務總監。

◇ 比亞迪（1211.HK）公布公布 2018 年 3 月銷量為 43,166 輛，而首季累計銷量為 111,777 輛，其中新能源汽車銷量佔比從首 2 月之 22.9% 上升至 3 月之 32.3%。

◇ 萬科企業（2202.HK）發布營運數據，公司首 3 月累計合約銷售金額、累計合約銷售面積及合約銷售均價分別為人民幣 1,543 億元、1,048 萬平方米及每平方米人民幣 14,717 元，同比分別上升 2.7%、增長 6.1% 及減少 3.2%。其中 3 月份月合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別按年下跌 20.4%、9.0% 及 12.5%，增售情況均差於首 2 月。

◇ 長城汽車（2333.HK）公布 2018 年 3 月銷量為 85,430 部，同比增長 3.3%，首季累計銷量為 256,623 部，按年增加 1.0%，3 月銷售增速較首 2 月有所改善。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)