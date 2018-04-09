政策密集落地 全域旅遊將迎一攬子財政金融支持

據《經濟參考報》報道，全域旅遊正成為旅遊供給側改革的重要突破口。8日上午，新組建的文化和旅遊部正式挂牌。而數據顯示，清明假日期間，全國共接待國内旅遊總人數1.01億人次，同比增長8.3%;實現旅遊收入421億元，同比增長8.0%。其中全域旅遊供給充分，假日旅遊市場既保持了量的增長，又實現了質的提升。

2018年是全域旅遊發展關鍵年，從中央到地方，多項扶持政策近期密集落地，一攬子財政和金融支持政策呼之欲出。除了地方財政將進一步加大投資力度外，還將創新旅遊投融資機制。比如，設立旅遊産業促進基金，將部分旅遊資源進行資産證券化，依托股權交易平台進行交易，積極推廣PPP模式，支持旅遊企業直接上市融資，引導更多資金進入全域旅遊項目。

2018年伊始，原國家旅遊局辦公室印發了《關于2018中國旅遊主題年安排的通知》，确定2018年為“美麗中國-2018全域旅遊年”。今年政府工作報告提出，創建全域旅遊示範區，降低重點國有景區門票價格。國務院辦公廳印發的《關于促進全域旅遊發展的指導意見》(以下簡稱“指導意見”)提出，發展全域旅遊，不斷提升旅遊業現代化、集約化、品質化、國際化水平。

業内人士分析稱，在一攬子財政金融扶持政策之下，各級政府財政資金或優先投向全域旅遊相關項目中，相關企業也將不斷跟進投資旅遊市場。

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