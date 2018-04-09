IPO“堰塞湖”消解 新經濟審核效率顯著提高

據經濟參考報9日報道，A股新股發行審核出現新變化。在“撤退”企業數量不斷增加、排隊企業數量迅速減少的同時，一些涉及新經濟的企業過會速度明顯加快，顯示出資本市場對新經濟企業的支持態度。

來自中國證監會最新數據顯示，截至2018年3月29日，中國證監會受理首發企業379家，其中，已過會24家，未過會355家。未過會企業中，正常待審企業339家，中止審查企業16家。相比之下，截至今年1月4日，IPO排隊企業的數量為501家，這意味着今年一季度IPO企業的排隊數量減少了122家。數據還顯示，今年3月以來，IPO排隊企業數量已經減少到400家以下，并呈現繼續下降的勢頭，困擾A股市場已久的“堰塞湖”正在快速消解。

在IPO審核趨向嚴格的同時，企業過會的速度也顯著加快，一些涉及新經濟的申報企業尤為明顯。4月4日，備受關注的甯德時代新能源科技股份有限公司成功過會，從2017年11月首次報送招股書到上會，甯德時代僅用了六個多月的時間。藥明康德2017年7月預披露材料首次刊發，2018年2月公司更新預披露材料，3月27日IPO申請過會，從預披露更新到過會僅用了50天。此前，富士康從預披露到上會僅用了36天時間。

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