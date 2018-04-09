〈港股盤前〉北水流向主宰港股今天走勢

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金風科技（2208）：風能股受國策傾斜下做好，風能設備股相對落後

1）川普上週五在亞洲市場開市前表示，已下令美國貿易官員考慮對中國進口商品加徵 1000 億美元關稅，但恆指仍能高開高收，升 326 點或 1.1%。成交金額按日下跌近 9% 至 986 億，一個多月的新低。近日強勢的板塊如本地零售、水泥、軟件和風能繼續有追捧。另外，做空佔大市成交回落至 13.7%，仍是頗高。

簡評：在新一輪的貿易戰威脅下，恆指上週五的表現已算不俗。當然成交偏少，説服力也不強。除了說市況會繼續波動之外，可以預測的真的不多。川普可能贏得部份人的歡心，但絕對是筆者的惡夢，很難用正常邏輯去推斷不理性的決策。港股的強勢板塊越貴越熱也是近年的趨勢，且看在滬深股通重開後北水有何布署吧！



2）週五美股三大指數受貿易戰及 3 月非農業職位增幅低於預期之下全面走弱。道指曾大跌近 770 點，收盤跌 572 點或 2.3%。標指和納指收盤也分別跌 2.2% 及 2.3%。十年期國債債息回落至 2.775%。港股 ADR 相對強勢，僅下挫 89 點，拆合等於恆指 29759 點。滙豐（5）、中移動（941）及中海油（883）更錄得升幅。

簡評：道指上週五的跌幅把週三和週四的升幅一筆勾銷。川普在 7 日繼續發文進逼，質疑中國在世界貿易組織（WTO）仍被視為「開發中國家」，大呼不公平。可能因中方已啟動 WTO 爭端解決程序，川普又再使出他慣用的威脅技倆罷了。川普在 8 日推特的發文卻聲稱他和習總是永遠的朋友，更認為中國將降低貿易壁壘，「因為那是正當作法」，他並認為華府與北京當局將能順利化解爭端。筆者認為這只是川普自己的一廂情願，看不到中方為何要被他牽著鼻子走。雖然十年期債息再下跌，顯示避險升溫，但港股 ADR 和上週五的反彈也顯示不俗的抗跌力。



3) 個股利好消息：

龍源電力（916）：3 月發電量按年上升 19%。

創維數碼（751）：非全資擁有附屬公司第一季盈利増長 79-160%。公司 3 月份中國的銷售也回升。

吉利汽車（175）： 3 月銷量按年及按月上升 39% 和 10%。