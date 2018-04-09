中國中藥(00570-HK)附屬天江藥業購四川三強51%股權

中國中藥(00570-HK)公布，公司通過其控股87.3%之附屬公司江陰天江藥業有限公司，於4月8日與四川三強現代中藥有限公司的股東四川科倫醫藥貿易有限公司、重慶太極實業(集團)股份有限公司、四川德仁堂集團有限公司和四川恩威製藥有限公司簽署投資協議，通過增資的方式向四川三強出資7806萬元(人民幣.下同)，增資完成後，天江藥業將持有四川三強 51%的股權，科倫醫貿、太極集團、德仁堂和恩威製藥將分別持有四川三強 19.99%、9.80%、9.80% 和 9.41%股權。

四川三強為於2016年7月在四川省巴中市成立之公司，其生產基地佔地約100畝，目前已完成中藥配方顆粒生產基地一期工程建設，具備年提取中藥材3000噸及年產中藥配方顆粒500 噸的生產能力。四川三強於2016年10月獲得《四川省食品藥品監督管理局關於同意四川三強現代中藥有限公司為中藥配方顆粒標準研究生產試點企業的批覆》，是四川省食藥監局核准的唯一一家省級中藥配方顆粒標準研究生產試點企業。四川三強於2017年11月獲得藥品生產許可證，並於2018年3月取得顆粒劑生產的GMP認證，具備生產中藥配方顆粒的資格和能力。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)