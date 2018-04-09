香港置業：3月非住宅物業註冊量額同創13個月新低

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處最新資料顯示，3月非住宅物業註冊量錄得1,402宗，較2月的1,817宗下跌約22.8%，兩連升後首度回落，兼創13個月新低。

3月註冊金額更跌破百億元水平，全月錄約91.6億元，較2月約117.0億元下跌約21.7%，連跌3個月，同樣創13個月新低。李志成續指，由於註冊登記需時，3月註冊數字主要反映2月市況，當時受農曆新年氣氛影響所致。

工廈註冊量按月大跌近3成

按類別劃分，工廈、商廈、舖位及純車位及其它類別註冊量全面報跌，其中工廈市場錄得514宗註冊，較2月的719宗下跌約28.5%；涉及註冊金額約32.4億元，按月下跌約32.6%，註冊量額跌幅顯著，主要因2月錄得荃灣區全新工廈逾200宗拆售註冊，推升當月基數所致。

單月商廈註冊量跌至不足百宗水平

商廈註冊量跌穿百宗水平，疏落情況可見一斑。全月錄得94宗註冊，較2月的118宗下跌約20.3%；涉及註冊金額約15.4億元，按月下跌約15.8%。舖位市場錄得157宗註冊，較2月的161宗下跌約2.5%，跌幅最輕微；涉及註冊金額約30.4億元，按月下跌約11.5%。

至於純車位及其它類別方面，全月錄得637宗註冊，較2月的819宗下跌約22.2%，涉及註冊金額約13.3億元，按月下跌約17.7%。

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