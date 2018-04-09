香港3月份買賣登記錄217宗 創五個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2018年第一季十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得835宗，總值64.86億元，較2017年第四季的691宗及52.24億元，分別上升20.8%及24.1%。宗數是創2016年第三季883宗後的六個季度新高，金額是創2012年第二季67.60億元後的近六年按季新高。反映樓市氣氛暢旺，用家的置業需求強勁，帶動十大屋苑交投上揚，而樓價持續向升，以致整體金額創出新高。

在十大屋苑中，2018年第一季嘉湖山莊錄得最多買賣登記，錄184宗，總值9.41億元。其次是美孚新村，錄128宗，總值10.79億元。沙田第一城以122宗登記，排名第三位，總值6.68億元。

其餘七個屋苑今年第一季的二手買賣登記為：太古城(83宗，9.61億元)、麗港城(79宗，6.14億元)、黃埔花園(73宗，6.50億元)、海怡半島(54宗，5.75億元)、杏花村(43宗，4.06億元)、康怡花園(38宗，3.33億元)及匯景花園(31宗，2.59億元)。

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