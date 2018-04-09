【IPO追蹤】白色家電寶申控股(08151-HK)今起招股

寶申控股(08151-HK)公布，計劃發售1.05億股，其中90%(即9450萬股)以配售形式發售，其餘10%(即1050萬股)將會公開發售，每股發售價介乎0.48港元至0.52港元。公開發售將於2018年4月9日上午9時開始，並4月12日中午12時截止。股份於4月23日(星期一)上市。
假設發售價為每股股份0.50港元(即建議發售價範圍0.48港元至0.52港元的中位數)，集資額將約為2050萬港元，所得款項淨額約22.1%將用於通過收購兩條自動化輥軋生產線、七台沖壓機及所需模具來提高沖壓部件的產能及相關額外勞工成本；約22.7%所得款項淨額將用於收購一條新加工線來提高噴塑外圍部件的產能及相關額外勞工成本；約14.9%所得款項淨額將用於收購一條新加工線來提高噴漆部件的產能及相關額外勞工成本；約36.2%所得款項淨額將用於償還部份銀行貸款；及餘下約4.1%所得款項淨額將用作一般營運資金。
寶申控股是一間白色家電(僅指家用洗衣機和家用冰箱)塑料及鋼材部件加工商總部設於安徽省，從事沖壓部件製造及白色家電噴漆及噴塑外圍部件加工。根據Ipsos報告，按2016年銷售收益計，集團為中國安徽省最大的白色家電塑料及鋼材部件加工商。
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