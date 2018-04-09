周文重：美國貿易保護政策是開錯藥方

中美貿易摩擦持續升溫，博鰲亞洲論壇秘書長周文重出席新聞發布會時表示，保護主義實際上是沒有出路，這個已經為歷史所證明。沒有哪個國家可通過保護主義解決自身面臨的經濟問題，而美國的「藥方」沒有開對。

他指出，美國經濟問題的癥結主要在於過度消費、儲蓄率下降。1970年，美國儲蓄佔到全世界總量的13%，至2017年下降至2.6%。同時，美國在2017年的人口佔世界總人口4.4%，消費總額卻佔到世界商品總額22%。過度消費造成了他們自己當前所面臨的問題，這種問題靠保護主義不能解決。

周文重指出，美國的政策舉動可能是考慮到國內政治，但這種保護主義政策能持續多久要打一個「很大的問號」。美國中西部屬於傳統的農業州，目前這些農業州已紛紛對保護主義的措施或者設想提出了批評。

周文重稱﹕「我們可以拭目以待，美方開出的清單到底是不是能夠兌現。」現在一些美國主要的經濟顧問已表態，有些問題需要通過談判。周文重希望他們的理智佔上風。(港台)

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