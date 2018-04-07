同方友友(01868-HK)向輝煌科技(08159-HK)主席貸款？

同方友友(01868-HK)公布，4月6日，公司全資附屬公司同方財務已同意向王漓峰墊款已抵押貸款總額2.69億港元，透過自債券現時持有Chance Talent Management Limited收購王漓峰發行的1.85億元債券；及根據同方財務及王漓峰訂立的貸款協議提供現金8365.2萬元已抵押貸款，年利率為8%，將於2018年12月31日到期，且同方財務可選擇續約一年。

王漓峰彼為一間創業板上市公司之主席兼執行董事，該公司主要從事設計、製造及銷售主要用於電腦、電腦周邊產品、多媒體電子消費、通訊產品、汽車電子組件、線束及醫療器材之接駁產品。經董事作出一切合理查詢後知、所悉及所信，借方為獨立第三方，且與集團概無關連。

資料顯示，輝煌科技(08159-HK)主席名為王漓峰，訛公司的業務正正就是從事設計、製造及銷售主要用於電腦、電腦周邊產品、多媒體消費電子產品、通訊設備、汽車電子組件、線束及醫療器械之接駁產品。集團為世界領先VGA線纜製造商之一。

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