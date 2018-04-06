26省會城市去年GDP排名:西安升3位 貴陽實際增速第一

中國正進入「強省會」時代，省會城市作為強有力的資源配置中心，對區域引領作用舉足輕重。21世紀經濟研究院匯總省會城市的統計數據發現， 2017年全國26省會城市GDP(註：本文未納入拉薩)以及增速發生了較大變化，反映出區域經濟顯現新的格局。

其中，貴陽以11.3%的實際增速排全國第一，且為唯一兩位數增長城市。西安則以名義GDP增速19.38%居全國第一。從GDP總量看，2017年，西安超過了合肥，合肥超過了濟南，長春超過了哈爾濱和濟南，石家莊超過了哈爾濱，烏魯木齊超過了呼和浩特。

21世紀經濟研究院認為，考慮到2017年一些省會城市GDP總量差距很小，隨著各地經濟發展情況不一，預計2018年還會出現新的位次變化。

西安位次上升3位

2017年，西安，合肥，長春，石家莊，烏魯木齊等省會城市，GDP排名都有所上升。

GDP位次表中，西安上升最快，2017年實現GDP 7469.9億元，位居26個省會城市第8位，超過了合肥、濟南、沈陽。在上一年，西安在省會城市中的排名是第11位，在2012年，則居第13位。

此外，合肥2017年經濟總量超過了濟南，位居第9位，較2016年上升一位。石家莊2017年經濟總量為6460.9億元，超過了沈陽，位居13位。長春2017年經濟總量為6530億元，超過了哈爾濱和沈陽，位居第12位。哈爾濱2017年經濟總量為6355億元，居第14位，超過了沈陽的5865億元。

另外，2017年烏魯木齊的經濟總量為2743.87億元，超過了呼和浩特，位居第21位。

從2017年各省會城市數據看，東北城市整體在全國名次下滑，中部和西部的一些城市相對表現良好。比如西部成都和西安，GDP總量在前8之列，而貴陽近年排名也提升很快：2012年貴陽GDP居省會城市第22位，2017年上升到第19位。

需要注意的是，各省會城市GDP出現位次變化，除了經濟增速實際增長不一樣外，統計調整也是因素。

比如西安為何2017年GDP名義增速接近20%，一個原因是西安的科技研發投入占GDP比重為省會城市第一，目前這部分經過折算後都算入到了GDP。另外西安2017年開始代管西鹹新區，統計上增加了鹹陽部分區域的60.59萬人，涉及GDP約300億元，去掉這部分，其名義增速為14%左右，為正常狀態。

可見一個地方經濟總量做大，不只是本身增長快，也與所管轄的區域變化有很大的關系。此前成都管轄簡陽，成都經濟總量超過武漢，也是一個例子。

中西部城市整體工業增速較快

21世紀經濟研究院分析師認為，2018年省會城市名次將繼續發生變化，原因是很多城市之間經濟總量差距非常小，增速不一。

比如2017年烏魯木齊和呼和浩特經濟總量差距只有不到0.1億元，合肥和濟南只有13.5億元差距。濟南和福州，長春和石家莊，石家莊和哈爾濱，相互之間的GDP差距不到100億元。海口和西寧的差距，呼和浩特和蘭州等之間差距，只有200億元左右。貴陽和太原，西安和合肥之間GDP差距，也只有200億元左右。

從GDP實際增速看，2017年26個省會實際增速差距分化大。其中，貴陽為11.3%，昆明、西寧、 長沙、南昌的經濟增速都在9%或以上。而部分城市在2017年實際經濟增速低於全國，其中沈陽2017年實際經濟增速分別為3.5%，呼和浩特和蘭州實際經濟增速分別為5%、5.7%。

從2017年經濟增速變化看， 蘭州、呼和浩特等地明顯減速。2017年， 蘭州2017年實際經濟增速為5.7%，比上一年下降了2.6個百分點；呼和浩特2017年實際經濟增速為5%，比上一年下降了2.7個百分點。

部分地方則出現繼續加速。比如和上一年相比，2017年昆明加快了1.2個百分點，實際經濟增速為9.7%。2017年沈陽經濟增速分別比上一年提高了0.5個百分點，石家莊加快了0.5個百分點，烏魯木齊加快了0.5個百分點。

按照目前的經濟走勢，不出大的意外，濟南2018年經濟總量可能被福州超過。另外沈陽1-2月工業增長良好，經濟在覆蘇，如果全年形勢好，名次可能會回升。

本次城市研究主要考慮了省會城市，如果加上直轄市，以及副省級城市，可以看出全國區域經濟版圖的冷暖。其中東北經濟整體在回暖，但是增速仍然不高。華北和西北經濟出現分化，比如華北的石家莊經濟增速在加快，但是呼和浩特在放慢；西部的呼和浩特、蘭州放慢明顯，但是烏魯木齊、昆明在加快。

要注意的是，2017年工業增速比較快的仍是中西部城市，比如昆明、南寧、貴陽、西寧、南昌位居全國前幾名，但是東部的廣州、海口、杭州、南京，工業增速均比較低。

工業增速放慢，表明這些地方有去工業化的情況，服務業盡管對經濟貢獻率上升，但因為服務業效率提升慢的原因，實際整個經濟增速會放慢，競爭力會下降。因此無論是東部還是西部的城市，應該註意防止過分發展服務業、消極發展工業趨勢。(21世紀經濟研究院分析師 定軍)

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