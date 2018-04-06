筆克遠東(00752-HK)為David Webb新寵？

筆克遠東(00752-HK)已成為資深投資者David Webb的愛股？ David Webb可以說是2017年香港財經界的風雲人物，因為其本人去年5月發表的「謎網50」，可以說是直接引發了6月下旬的細價股股災的導火線。而「謎網50」中部份股份的管理層，更受到證監會及廉政公署調查，反映出該報告的威力如何驚人。不過David Webb本人亦不向投資者提供心水，在聖誕期間大派聖誕禮物，其中一家便是大藍籌瑞聲科技(02018-HK)。

過去David Webb較鍾情工業股，為何會指出筆克遠東會成為其愛股？這源自筆克遠東一份公告。筆克遠東於公告內指出，在去年4月30日﹑10月31日及2018年4月4日，根據證券及期貨條例第329條下的調查權，向David Webb發出公告通告，要求對方在本月11日下午5時或之前以書面回覆其本人在公司的持股權。

筆克遠東在上述三日進行調查後發現，David Webb其本人分別在2017年4月30日持有1.85%﹑在2017年10月31日持有1.78%，在2018年4月4日則持有1.75%，可是Preferable Situation Assets Limited則在去年4月30日持有3.55%﹑去年10月底持有3.42%，在今年4月4日則持有3.28%，而Preferable Situation Assets Limited則為David Webb持有，所以David Webb在2017年4月30日持有筆克遠東5.4%﹑在10月31日持有5.2%，在今年4月4日則持有5.03%。這從去年4月底至今年4月4日期間，David Webb在筆克遠東的持股比例均超過5%，可是翻查筆克遠東的年報，卻看不見David Webb的持股比例有披露。屆時David Webb又如何作出回應？相信是不少市場人士關注的對象。

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