【港股解碼】一周年成績單發佈 興瀘水務（00281-HK）未來要拓展雲貴市場

上市一周年的興瀘水務（02281-HK）公佈截至2017年底全年業績，錄得收益人民幣10.82億元，按年升29.4%；純利1.31億元，按年增3.7%。目前主要業務仍然集中在瀘州地區的興瀘水務計畫下一步將業務拓展至更廣泛區域，今日公司董事長張歧、副總經理王君華、董事會秘書陳永忠以及財務總監歐陽鵬解答媒體疑問，以下為問答節錄：

Q1：公司稱未來有計畫實現跨區域業務發展，有無具體拓展的城市？

張歧：目前公司主要業務還是集中在瀘州區域，我們未來還會拓展到雲南、貴州的一些城市發展，因為該地區經濟還欠發達，對公司來說有更大發展空間和商機。同時，公司擁有成熟的技術和豐富經驗以及上市公司品牌，也有發展優勢。我們在四川本省也會積極發展，同時除此以外其他地區有好的專案我們也會考慮。

Q2：公司目前在建專案有哪些？

王君華：根據城市建設發展和市民供水需要，我們目前正在進行兩個自來水業務板塊的專案建設，一個在瀘州中心城區納溪區，另一個在合江縣，兩個專案日產能在9.5萬噸，但因為還有報備手續、招投標流程等很多工作，暫無具體的投產時間表，預計今年還不能投產，但專案正在按計畫推進。

陳永忠：根據國家環保政策、鄉村振興戰略，我們同時還在拓展鄉村污水處理、供水等工作，農村地區有很大發展機會，去年我們在農村發展新用戶近4.9萬戶。

Q3：公司污水處理基礎設施建設及升級服務方面收入由前年的1.5億元大幅下跌至2017年的1902.1萬，原因為何？是否因沒有承接到專案？

陳永忠：我們2016年承接了瀘州城東、城南兩個自來水工程專案，所以錄得較高的收入。而2017年，我們主要進行提標升級改造工程，未有承接這方面的新基礎設施專案工程。另外，這部分的毛利率較低，且未來提升的空間也很小，它對我們淨利潤的影響也很小。

Q4：公司2018年的資本開支如何？

陳永忠：資本開支主要有兩個板塊。一個是專案工程、增加設施等方面，約有7個億左右總投資，另一個是在並購專案方面可能也會有幾個億的開支，但具體還要根據公司的發展需要決定。

文：鄒舒惠

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