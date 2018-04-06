【港股收評】反彈固然高興 惟危機似未解除

大市今日出現反彈，相信符合一眾投資者所望，惟未能收復3萬點，難免有一點點失色。當然已預期讀者會就「死貓彈」的看法大力作出恥笑，可是筆者並不感到羞恥。首先預測錯誤並非大不了之事，不是臉皮厚，而是今日大市成交偏淡，同時騰訊控股(00700-HK)在午後一度回軟至400元邊緣，反映出午後投資者信心曾轉弱。騰訊400元大關會否在下周一再穿？要視乎最少兩個情況，一就是美國在今晚公布的3月份就業數據如何，另一個要留意的因素，就是即將舉行的博鰲論壇。這兩大因素將會決定大市在下周是否有能力企穩在3萬點。

恆生指數收市報29844點，升326點；國企指數收市報11967點，升110點，成交額986.38億元。

騰訊是否企穩在400元，對其長遠並無影響，可是對於投資者短期信心而言，則在絕對影響力。畢竟此整數關口去年幾經努力才攻破，並非好淡雙方已在此水平連番角力多時，若最終在下周回來無法企穩，投資者信心難免受創。有分析員認為，騰訊在350元有技術支持，這可能性極高，惟有多少投資者仍有動力在此水平入市？不知道。可是從投機角度，當市場上大部份對手已無力招架時，往往正是出擊時間，或許看好騰訊長遠走勢的投資者，可以留待此水平才出手。

金融股今日出現反彈，其中內銀股表現相當突出，若有貨者可以繼續持有，無需急於食糊。至少可以期望有額外5至10%回報，才考慮獲利。

與水務行業相關的股份表現相當個別，其中中滔環保(01363-HK)為少數低收的水務股，跌幅亦相當驚人，接近8%。當同業輕跌或略有升幅之際，中滔出現如此令人吃驚的股價走勢，投資者此刻應該遠離中滔，除非下周出現一個完全可以收復失地的反彈，則是另一個故事。

今日個別糧油食品股低收，在目前中美貿易戰正值方興未艾之際，此類股份相信會不時捱打，若投資者是早前低位時買入，先行沽貨獲利並非是壞事。在市況未明下，投資者應該要多持有現金，採取更防守態度為上策。

2018年4月6日下午4時40分

文﹕張偉倫

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