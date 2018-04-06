吉利汽車(00175-HK)3月總銷量同比增39%至120964部

吉利汽車(00175-HK)公布，集團于2018年3月的總銷量為120,964部，較去年同期增長約39%及較2018年2月增長約10%。集團2018年3月的出口量按年增長194%至1586部。于2018年3月，集團于中國市場的總銷量為119,378部(包含集團擁有50%權益的合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量)，較去年同期增長約38%。2018年首季的總銷量為386,296 部，較去年同期增長約39%，并達至集團2018年全年銷量目标158萬部的24%。

于2018年3月，集團「新帝豪」車型及「遠景」轎車的銷量分别為21,372部及11,628 部。集團運動型多用途車型「Geely Boyue」(吉利博越)的銷量為21,919部。集團跨界運動型多用途車型「Emgrand GS」(帝豪GS)的銷量為12,243部。集團A+級轎車車型「Emgrand GL」(帝豪GL)的銷量為12,352部。集團運動型多用途車型「Vision SUV」(遠景SUV)的銷量為10,046部。集團「領克01」車型的銷量為8,507部。

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