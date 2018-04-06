【大行報告】德銀：中國對美大豆徵稅或令内地通脹有上升風險

德銀發表研究報告指，美國政府公布對1333種中國進口産品徵收額外25%關稅，涉及的貨值約500億美元，而中國2017年出口往美國的貨值約5060億美元，此後中國亦立即公布對美國入口約500億美元貨值的貨品徵收關稅，包括大豆、汽車、飛機等，美國2017年出口往中國的貨值為1540億美元。

該行指，留意到中國發言人數星期内強硬的態度，對中國的快速回應感到意外，同時報復規模亦較預期大。

該行又稱，若美國對1333種中國入口貨品徵收25%關稅，即相等125億美元的稅項，數額亦較少，對中國GDP影響少于0.1%，同時商品種類中亦不包括紡織品、家具、電話等。此外，名單可能因一些美國或第三地區公司抱怨而縮短。

該行相信，有關稅項對中國影響將于2018及19年之後顯現，部份産品目前份額雖小，但未來有增長潛力，包括鐵路設備、汽車、機械、飛機等，相信亦是中國快速反應的原因；同時若中國對進口大豆徵收高關稅，將令國内通脹加劇。

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