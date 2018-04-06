澳優擬增發約20%新股 中信農業基金有望成為公司單一最大股東

香港, 2018 年 4 月 6 日 - (亞太商訊) - 澳優乳業股份有限公司 (「澳優」或「公司」，聯同其轄下附屬公司，統稱「集團」；股份編號：1717.HK)，一家生產設備主要設於中國、荷蘭、澳洲及新西蘭並從事研發、生產及分銷各類乳製品 (包括嬰幼兒配方奶粉) 及營養品的公司，今天欣然公佈擬向中信農業產業基金管理有限公司 (「中信農業基金」) 增發 249,000,000 股公司股份，如交易完成，中信農業基金將成為公司的單一最大股東，佔公司的股份數相當於公司本次增發新股之後的 25.18%。



澳優於 2018 年 4 月 4 日收市後與中信農業基金簽署一份發股協定，擬向該基金增發 249,000,000 股公司股份，約佔公司現有股份數量的 19.82%，以及擴大股本後的 16.54%。募集資金為 1,289,820,000 港元，相當於每股價格為 5.18 港元，此次增發股份募集的資金，將主要用於償還銀行債務，其餘用於公司的業務發展。同時，公司收到主要股東晟德大藥廠股份有限公司 (「晟德大藥廠」) 通知，晟德大藥廠已與中信農業基金簽署了一份股份轉讓協議，擬向中信農業基金轉讓 130,000,000 股公司股份，代表公司現有股份的 10.35%，轉讓總代價為 673,400,000 港元，相當於每股價格為 5.18 港元。



上述兩項交易，均有待中信農業基金內部及其監管機構、外匯管理機構的有關批准，且有待於澳優股東特別大會等相關程序的批准。公司股東晟德大藥廠作為一家上市公司，亦需要通過相應的程式進行批准。因此，交易尚存在一定的不確定性，公司董事會已在公告中提醒投資人注意此風險並謹慎進行交易。



如交易完成，中信農業基金將取代晟德大藥廠成為公司為主要股東及單一最大股東，佔有公司股份數相當於公司本次增發新股之後的 25.18%。而晟德大藥廠仍為公司的主要股東之一，仍將擁有公司本次增發新股之後的 24.98%。



公司主席顏衛彬先生及行政總裁 Bartle van der Meer 先生持有公司股份數目保持不變，兩人在公司擁有的權益分別為公司本次增發之後的 7.11% 及 10.80%。



澳優主席顏衛彬先生表示：「公司為夯實全球供應鏈，以及佈局全球的業務網路，近年分別進行了多次較大的资本性投入並完成多次併購，耗用了公司較多的財務資源。此次擬進行的股份增發如能成功實現，募集資金將優化公司的資產負債結構。同時，通過引進實力強大的股東，將讓公司的股東結構更加多元化，以借力、凝聚各方力量實現公司更好的發展。公司將繼續以『全球營養，呵護成長』為使命，注重公司的可持續發展，保持政策的延續性，緊盯目標，穩步發展，為消費者及各利益相關人創造更大的價值。」



關於澳優乳業股份有限公司

澳優乳業股份有限公司為一家生產設備主要設於中國、荷蘭、澳洲及新西蘭的嬰幼兒配方奶粉及營養品公司。澳優於全球範圍內從事生產、研發及銷售嬰幼兒奶粉、成人奶粉、其他乳製品及營養食品。旗下擁有多個著名嬰幼兒食品及乳品品牌，包括「澳優」、「佳貝艾特」等。澳優於中國的廠房為內地第一批成功取得生產許可證換證的廠房；於新政策下，荷蘭及澳洲子公司的下屬工廠亦為首批成功獲發海外產品進口許可證的海外嬰幼兒配方奶粉製造商之一。



關於中信農業產業基金管理有限公司

中信農業產業基金管理有限公司由中信集團全資子公司中信現代農業投資股份有限公司發起，聯合中國境內多家實力公司設立的專業化投資機構，擁有實力雄厚的大型國有企業股東背景。公司專注於農業生物科技以及品牌消費品領域投資，致力於提升被投資企業的長期股東價值。中信集團自 1979 年創辦以來，發揮了經濟改革試點和對外開放視窗的重要作用，目前已發展成為一家國有大型綜合性跨國企業集團，業務涉及金融、資源能源、製造業、工程承包、房地產等諸多領域，2017 年中信集團連續第 9 年上榜美國《財富》雜誌「世界 500 強」，位居第 172 位。

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