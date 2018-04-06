【復牌】紅星美凱龍(01528-HK)建議每股11.78元回購3.88億股

紅星美凱龍(01528-HK)公布，建議購回最多3.88億股H股之自願有條件現金要約，分別佔總股本9.87%及H股總數36.59%；每股作價11.78元，較停牌前溢價17.56%。涉及現金總代價約45.81億元，將以內部資源及備用信貸撥付。

提出要約之原因如下，董事局認為H股股價未充分反映本集團穩健的經營業績：自公司H股於2015年6月在聯交所上市以來，H股於其在聯交所上市之日起至最後交易日止期間的收市價在每股H股5.99港元至每股H股13.66港元區間(中位值為每股H股8.57港元)波動；相較於H股於上市時的市價(即每股H股13.28港元)，未見大幅上漲。此等價格並未充分反映集團穩健的經營業績。

此外，要約將為H股股東提供退出的機會：要約為合資格股東提供機會出售其所持有的任何H股，以極具吸引力的價格(即高於H股市價的溢價，不包括H股交易缺乏流動性而引致的任何折讓，但不包括經紀費用)變現其於公司的部分投資。

最後，要約將提升本公司每股盈利：公司每股盈利將於要約完成以及已購回H股註銷後有所增加。

公司不會就A股提出要約。股份申請今五(6日)復牌。

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