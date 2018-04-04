漢能(00566-HK)為了復牌 李河君全面妥協！

漢能薄膜發電(00566-HK)要復牌就必須達到證監會兩個要求，第一個復牌條件，即原主席李河君及四位獨立非執董被終止董事資格，並同意在民事程序中不抗辯已於去年9月完成。

漢能表示，集團已完成對集團活動、業務、資產、負債、財務績效及前景等資料作詳細披露，並於周二正式提交到證監會，滿足證監會對集團復牌的第二個必要條件。

漢能控股及其聯屬公司對集團之尚欠貿易應收款項總額(包括已經到期及未到期)、應收漢能聯屬公司之合約總額、其他應收款項及應收漢能聯屬公司之罰息，於2016年12月31日為逾48.57億元，在2017年上半年收到部份還款後，於2017年6月底為31.64億元。為了讓證監會釋除集團與漢能聯屬公司之間債務的疑慮，漢能聯屬公司竭盡所能，在2018年3月底前已經將全部31.64億元之受擔保債務還清，較原定要求時間提早了一年半的時間。在2015年及2016年獨立核數師報告中，就漢能聯屬公司對受擔保債務可收回性所作之保留意見，已經在公司2017年之財務報表中刪除。

另外，公司繼續新產品的創新研發，於去年推出新產品「漢瓦」，此為公司最新型的可發電建材，預期未來將可進軍歐洲市場。為配合國家能源結構調整及地方經濟轉型，集團於2017年與多個「移動能源產業園」項目，訂立大額設備及服務銷售訂單。

此外，公司提出漢能生態城市綜合解决方案，目前已與多家合作夥伴簽署戰略性合作協議，可在各領域推出薄膜太陽能技術之解决方案。

公司預期此等創新業務之拓展，將可讓公司收入更加多樣化，豐富集團之業務收入構成及分散，並减少集團與漢能聯屬公司之關連交易，讓證監會進一步釋除疑慮。

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