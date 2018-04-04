新沣集團(01223-HK)擬5.05億元出售遼甯省渖陽市渖三塊土地

新沣集團(01223-HK)公告稱，公司兩間接全資附屬公司Excel Top Group Limited及Avril Investments Limited擬共5.05億元人民币出售目标公司鉑富有限公司及Ample Apex Limited全部股份及股東貸款。

而兩目标公司分别持有渖陽公司甲及渖陽公司乙全部已發行股本。渖陽公司甲及渖陽公司乙是位于中國遼甯省渖陽市渖北新區道義發展區蒲河大道北三塊土地(「渖陽土地」)的登記持有人，該叁塊土地為028号地塊(地塊面積為94,450平方米)、110号地塊(地塊面積為44,237平方米)及111号地塊(地塊面積為55,101平方米)。渖陽公司甲為110号地塊及028号地塊之登記持有人，渖陽公司乙為111号地塊之登記持有人。

出售事項完成後，集團預期應計稅前未審核收益為大約196,799,000港元。集團會將有關收益用作集團一般營運資金。

買方(添城有限公司)之母公司為中國着名之房地産發展商，該收購將有助買方完善物業組合。出售事項不但讓集團産生正現金流，買方亦可進一步推動渖陽土地的發展，讓公司持有及營運的渖陽奧特萊斯鄰近地區人流將得以改善，預期公司的渖陽奧特萊斯將直接受益于人流量的增長和消費的增加。

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