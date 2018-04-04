中再集團(01508-HK):有意於一帶一路收購再保險企業

中國再保險集團(01508-HK)董事長袁臨江於4月4日業績記者會上表示，為配合國家一帶一路的發展戰略，他介紹集團也推動組建一帶一路保險共同體，支持中國企業抱團出海；已跟沿線26家當地保險公司簽訂協議，服務覆蓋118個國家，為到當地發展業務企業發出保單和履賠。此外，又與內地5家保險公司合作，為到海外工作員工提供保險產品，受到不少央企和地方政府歡迎。為了提高中再保的承保能力和服務水平，他透露有意於沿線較發達地方金融中心，收購當地中型再保險公司。

展望2018年，他表示會加大對科技投入，為企業注入新增長動力，已設有博士后站，約有20人，專門研究地震、洪水等巨災數據，再研發出相關產品。年內又會保持穩中求進，優化結構，提升核心競爭力。他認為集團的股本回報率較為偏低，集團估值沒有充份被體現出來，財務槓杆亦略為偏低，將會適度提高槓杆，提升股本回報率。他亦有感集團欠缺壽險牌照，以至股本回報率相對較低。

中再集團亦為旗下中國大地保險引入戰略投資者，涉及引資規模106.72億元（人民幣.下同），引入雲彬資本、東航金控、東航產投、新華保險等等，並將與對方深度合作，支持大地保險戰略轉型和價值提升。

中國再保險2017年度業績，股東應佔利潤52.56億元，同比增長2.1%；總保費收入突破1000億元，達1053.36億元，同比增長21.5%。期內未到期責任準備金大幅增長4.1倍至26.52億元，管理層解釋因為期內大地保險推出3年期的小額貸款保險，準備金因而顯著增長。期內集團因出售上海物業獲利7億元，同時因為應對期內美國颱風、墨西哥地震等巨災，需要作出約7億元的賠償損失。

中再保於2017年度的總投資收益率為6.01%，同比提升0.53個百分點；原因是平均總投資資產規模增長7.6%，以及股票和基金投資收益大幅上升。總投資資產餘額1884.56億元，增長12.6%。

財產再保險、人身再保險業務境內市場份額穩居行業第一位；財產險直保業務穩居行業前六位，市佔率3.52%。財產再保險、人身再保險和財產險直保業務總保費收入，分別為252.39億元、443.11億元和372.68億元。其中財產再保險境外業務同比增長22.9%，境內臨分業務增長50.8%；人身再保險境內保障型業務同比增長35.9%；財產險直保非車險業務增長44.7%。集團綜儳償付能力充足率197%。

文: 周燕芬

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