【港股解碼】透析清明概念股 價值改寫“墓地困境”

隨著清明節的到來，死亡這個一直被忌諱的話題開始受到熱議，而長久以來，孝道一直是中華傳統文化和美德之一，在悠久的曆史中，逝者“入土爲安”是親屬的最大希求，也因爲這種傳統觀念，加之中國人口老齡化的大勢，殡葬業催生了巨大且多層次的需求，行業的發展也快速演變。

然而，每逢清明皆會探討的問題即是墓價，聳人聽聞的“死不起”標題在中國人心裏構築起了一個“墓地危機”，甚至有年輕人控訴現時買房貴、死後墓價高，令人啼笑皆非。

又逢清明，今天就主要通過對上市殡葬企業的分析，同時談一下所謂的“墓地危機”。

成本投入特點：開發、維護、服務、人工成本占多

港股上市的殡葬企業有福壽園(01448)、安賢園中國（922.HK）以及萬桐園（8199.HK），A股的話則有福成股份（600965）。根據資料，福壽園已是殡葬龍頭企業，其市占率卻僅爲1%，可以看出中國殡葬業的分散程度之高。

以福壽園爲代表，被稱作“港股殡葬第一股”的福壽園1994年開始在上海經營墓園，是首批進入中國殡葬服務業的民營企業之一，提倡“墓園變公園”的概念，即通過高綠化率、景觀設計、人文設施等，將傳統局促陰森的墓地環境，改造爲有人情味的人文公園，這也類似于歐洲早期的“墓園運動”，歐洲當時的一些墓園如今甚至成了旅遊勝地。

這個“墓園變公園”的概念決定了福壽園墓園的開發成本和維護成本處于高位。根據2017年的財報，福壽園墓地的開發成本占銷售及服務成本比例爲32%，而2015年底這個數字爲26%，連續三年占比上升顯著；而2017年的墓地開發成本同比上升19%，維護成本同比上升35%。可以看出，在墓園建設、設施維護、服務提升方面，成本投入不斷加大，可見用戶體驗和消費者觀感在如今各行各業都居于首位。

此外，殡葬企業的人才儲備和人工成本具有特殊性，國內開設殡葬專業的學校和相關人才培養機構極少，而中國人口13億，每年死亡人數約爲970萬，可以說殡葬人才是極爲稀缺的人才，這只是從人才的量來說，而要滿足殡葬業轉型向現代服務業的需求，人才素質也至關重要，殡葬人才的培養和引入更是一個重大成本。年報顯示，福壽園還爲此成立了“生命服務學院”培養專業人才，如未來能持續輸送高素質殡葬人才，則能支撐集團規模擴張。

因此，福壽園作爲行業龍頭，它的成本結構和特點，指向其正在引領行業向現代服務業轉型。而有人將殡葬業與房地産比較，從兩者成本結構來看，其實並不具備可比性，房地産行業土地成本占多，而以福壽園爲代表的殡葬企業成本特點則更偏重服務、開發、維護以及人工；並且産品售出後，房地産不存在服務維護且具有二級市場買賣，殡葬業則完全相反。兩者的成本特點有很大不同。

産品結構：大墓持續受熱捧節地葬漸擡頭

從福壽園2017年財報中的産品銷量及售價資料來看，定制藝術墓售價最高，達到均價人民幣42萬元，且售價同比增幅最大，但銷量卻曆年維持穩定，可以說是這種差異性服務帶動福壽園2017年收入的增長。相反，節地葬中的花壇葬、室內葬售價從幾百到幾千，前兩年卻出現供應量上升而銷量維持較低水平的狀態。

這不僅是由于高端消費者群體的穩固以及對藝術定制消費的追求， 其背後也折射出“入土爲安”的傳統以及受“陰宅”風俗觀念的影響。因此，與其說墓價高、漲價快，或者說企業走“高利潤”路線，不如說是受衆觀念和需求推升了大墓價格。

在2017年財報中可見“薄葬”遇冷的狀況有所好轉，2017年室內葬的平均售價人民幣2333元，均價同比下降84%，綠色環保葬均價下降21%至人民幣1.2萬元，同時節地葬銷量得到顯著提升。

同時，從資源層面來說，殡葬土地不同于房地産土地，是屬于特殊用地，稀缺且受限，以上海爲例，年死亡人口約11萬，按照現在的殡葬用地速度一年100畝使用量計算，只能夠維持20年，因此上海自本世紀初以來已不再增加公墓用地，而在周邊其他城市也有20年沒有批過公墓用地。因此，殡葬用地稀缺的情況下，墓地價格和占地面積自然成正比，相信未來各式各樣的節地葬將成爲主流。

創新能力：産品應注入人文價值

在土地資源稀缺、墓地用地更爲稀缺的背景下，節地葬雖大勢所趨，但是大衆心理受到傳統觀念的影響，難免心中的墓地困境仍然難以改變。

如殡葬企業能引導大衆心理，將節地葬産品注入人文情懷，賦予意義和感情的傳遞，將其與真正的薄葬區分，節地葬才能徹底被大衆接受，甚至是更好地改善人民生活。

以龍頭福壽園爲例，其持續強調的理念爲“讓告別變美麗”，提出企業從事的是“生命事業”，福壽園將殡葬背後的人文關懷和服務價值作爲企業真正的核心産品，墓園內的節地葬更是細致設計，例如銀杏園樹葬、小玫瑰苑花葬，開始爲節地葬産品注入人文價值，因此中國消費者的傳統心理終于不再“無處安放”，相信福壽園的這一關注點，亦是節地葬産品情況轉暖提升的關鍵點。

另外，包括引入海外的“生前契約”産品並根據國情進行改善，生前規劃身後事，不僅爲子女減輕負擔、提升定制感，並且對于殡儀服務價格參差不齊、透明度低的亂象也是一種整治。

諸如此類，如果殡葬企業可以從服務、産品等入手，加大創新和服務升級，將人文價值注入殡葬産品，才能引導大衆心理，真正意義上解決“墓地困境”。

作者：港股解碼

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