【港股收評】騰訊(00700-HK)400元關口終失守 小心周五有「死貓彈」

騰訊控股(00700-HK)的400元血肉長城，今日終於失守，在騰訊積弱拖累下，今日大市當然難有好表現，29800點終於遭到淡友攻陷。目前中美雙訪在貿易戰抱持各不相讓的態度，道瓊斯指數期貨大跌400點。由於明日中港兩地股市因假期休市，促使市場更大變數，假期後港股是升或是跌，難料，希望投資者在假期期間好好思考一下，是否要提升持有現金比例，而非胡亂出手低撈。否則「多多都唔夠輸」。

恆生指數收市報29518點，跌661點；國企指數收市報11857點，跌279點，成交額為1090.35億元。

在過去幾個交易日騰訊一直積弱，就算昨日一度成功收復410元，亦不見得走勢太強。又是一名事後孔明？可以是又可以說不是，因為昨日整日也不見得騰訊是強勢。至於今日騰訊已失守400元，是否因為中美雙方貿易戰升溫的結果？當然是其中一個因素，惟相信絕非貿易戰三個字可以解釋一切，騰訊累弱已非一時，貿易戰只是加重跌勢。若外圍股市在周三名及周四喘定，周五時騰訊應可以有一個小反彈，可是這是一波「死貓彈」而已，建議投資者屆時可以考慮騰訊認股證或牛熊證，而非正股，小注為妙。

總之騰訊在未來一星期，股價反覆在400元以下，投資者不宜出手，免受損失，此刻多擺出守勢是較合適策略。

金融股及內房股等相對強勢股今日亦悉數向下，最令人感到頭痛就是友邦(01299-HK)。本來友邦是強勢股，並預期此重磅藍籌股可以上試70元，結果今日收市報66.6元，非好兆頭。

醫藥股今日仍處於超強勢，本來建議投資者先行沽醫藥股套現。以今日表現來看，當然是錯誤的策略，看來在短期內不宜沽出醫藥股。至於水泥股，暫時可以不用考慮。

2018年4月4日下午5時8分

文﹕張偉倫

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