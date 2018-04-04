【港股解碼】上海電氣：能否在新的藍天之下重回巔峰

自2015年達到24.94元的最高價之後，上海電氣的股價便一直處於下跌狀態。在今年2月9日，更是跌出了三年以來5.43元的最低價，如今也是久久不能突破阻礙。低迷的股價，不禁使人產生疑問，這位英雄是否已經走到末路？

與股價的走勢相反的是，是上海電氣的資歷。實際上，上海電氣（601727.SH；02727.HK）是中國機械工業屆的一家老牌企業，最早的歷史可以追溯到1949年建國之時。歷經重組、所有制改革、上市等多重變化，上海電氣反而在變幻莫測的江湖風雲之中變得更加堅韌不拔。

股價低迷，英雄末路？

自2017年11月1日起，上海電氣原本便已跌至低谷的股價卻又一次迎來了危機。2017年11月1日，其開盤價為8.91元2月9日，其收盤價為5.50元，在三個月左右的時間內下降了38.2%。更是雪上加霜，所幸目前其股價處於短暫回穩狀態。

上海電氣近期股價走勢圖

來源：通達信

與上海電氣股價走勢大致相同的還有東方電氣（600875.SH；01072.HK），亦是在2015年漲到了32.84的最高價後便開始了下跌之路。雖然因為流通股本較小等多種原因，東方電氣的股價變化相對上海電氣而言顯得稍微活躍一些，但是基本的走勢兩方幾乎相差無幾。同時，兩家企業在香港市場的股價走勢也與前文所提的走勢相似。

東方電氣近年股價走勢圖（2015-2018）

來源：通達信

同時，再看核電核能整個板塊的走勢，亦是在2015年達到最高峰之後便一直處於下降狀態。上海電氣、東方電氣的股價走勢與核電核能整個板塊的走勢是相一致的，這或許是他們無法突破阻力的原因。

營收下降，淨利上升

3月30日，上海電氣發佈了其2017年年度報告，根據財報顯示，在2017年度，上海電氣錄得營業收入人民幣795.43億元，相比上年同期減少了10.13%。但與此同時，其歸屬於上市股東淨利潤與扣非淨利潤分別錄得26.60億元、17.00億元，分別比上年同期增加了10.96%與22.56%。

上海電氣2017年主要會計數據

來源：上海證券交易所

在營收下降的背景下，歸屬於上市股東淨利潤與扣非淨利潤還能有所上升，實際上是一種較為樂觀的信號的釋放。同時與之相印證的是上海電氣的歸屬於上市公司股東淨資產與總資產在近年來呈現出一種較為穩定的上漲趨勢。其中歸屬於上市公司股東的淨資產上漲幅度較大，在2017年度錄得人民幣555.37億元，相比上一年度增長了15.94%，可謂是取得了非常大的進步。我們的英雄非但沒有走到末路，反倒是老驥伏櫪，志在千里的。

未來：新的藍天？

上海電氣的主營業務，主要分為新能源及環保設備、高效清潔能源設備、工業裝備與現代服務業四大板塊。

其中前兩個板塊與核電核能聯繫較為緊密，新能源及環保設備板塊中包括包括設計、製造和銷售核電核島設備、風電設備和大型鑄鍛件等重型機械設備；高效清潔能源設備板塊，主要包括設計、製造和銷售燃煤及燃機設備、核電常規島設備和輸配電設備。因此核電核能整個行業的變化也影響著上海電氣的各項業務。

上海電氣主營業務（2017）

來源：上海證券交易所

在2017年度，上海電氣實現營業收入人民幣795.44億元，較上年同期下降10.13%，沒有

能夠實現營業收入上漲的原因之一，便是受宏觀政策影響，燃煤發電設備及其配套業務營業收入同比減少較多。但是新能源的發展是大勢所趨，以一種更加高效，更加清潔地方式去使用我們身邊的資源才能在人類自身的發展與自然的發展中找到一種平衡，否則無疑是飲鴆止渴。

上海電氣也在積極地改變著以適應市場的新變化。新能源已經成為其大力發展的重中之重，建設風電裝機、太陽能發電裝機、天然氣裝機的計畫逐漸提上日程；安全發展核電的規劃也逐步得到落實；煤電的轉型升級更是成了首要任務，煤電規劃建設亦得到了嚴格控制。

企業的發展應當與人類的共同發展相協調，自然與人的關係是發展之中的永恆命題，這不是20年，也不是100年，而是為著無盡的後代。京城的霧霾在2017年的冬天得到了明顯的改善，但是僅僅改善是不夠的，天空的澄澈與藍色的持久度，是每一位居民以及每一家企業都應當全力去保護的。

作者：施琳慧

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