【港股解碼】通策醫療年報淨利增長60%，當下是否值得投資？

隨著國人生活水準的不斷提升，健康意識的加強，口腔疾病年輕化，身處大健康產業專注口腔疾病的通策醫療（600763CH）迎來了發展機遇。通策醫療4月3日發佈2017年報，公司實現營收11.79億元，同比2016年8.78增加34%；扣非淨利潤2.12億元，同比2016年1.32增長60%，營收和淨利潤雙雙迎來增長。

大健康產業未來五年複合增長率27.26%

通策醫療是目前國內第一家以口腔、輔助生殖醫療服務為主營業務的主板上市公司,其中口腔醫療服務主要包括種植、正畸、修復等醫療服務，輔助生殖服務主要包括不孕不育診療、輔助 生殖（IVF）等醫療服務。

2017年國務院多次強調深化醫療體制改革，鼓勵民營企業進入醫療領域的背景下，隨著消費升級、人口老齡化、人們健康意識的提升，醫療服務需求的日益提升等推動我國醫療服務行業的快速發展。

規模擴容：據國家統計局數據顯示，中國大健康產業市場規模巨大，並在多重因素的驅動下迅速擴容。2017 年中國健康產業規模 將達到 4.9 萬億元，2021 年將達到 12.9 萬億元，未來五年年均複合增長率約為 27.26%。

口腔醫療：居全國口腔流行病調查數據顯示，口腔疾病年輕化且患病概率較十年前呈現增加趨勢。中年人群及老年人群牙周健康呈惡化趨勢，牙齦出血率較10年前有所增加。缺失牙的修復率相比歐美發達國家較低。

2017年公司口腔醫療服務收入10.4億元，占總營收的88%左右，其中區域總院醫療收入為4.8億元，較去年增長19.75%，區域分院為5.6億元，去年增長41.3%，區域分院的收入占比有所提高。

2016年我國口腔醫院的診療人次達 3211 萬人，同比增長 9.93%。經測算，2017 年，口腔醫院的診療人次超過 3500 萬人。預計到 2022 年我國口腔醫院的診療人次將超過 4500 萬人。

眼科業務：隨著電子產品的普及，在我國5歲以上人口患病概率大大增長，據統計到2020年5歲以上患病人群將增長至7億人，60-70歲人群白內障發病率增長到80%，我國隨著人口老齡化白內障患病人群呈增長態勢，每年新增患者較多。2017年我國的白內障複明手術大約為美國的13%。眼科收入未來五年可以保持較高的成長，屬於確定性較高的行業。

根據公司業務我們可以看出公司佈局合理，圍繞著大健康產業，以口腔醫療為支柱產業去積極拓展。公司所處的行業空間巨大，成長性較高，確定性較強，長期值得看好。看完公司業務狀況再來看看重點財務狀況。

流動比率和速動比率分別為311%和300%

​毛利保持不變淨利同比2016年末增加3個百分點：主要是公司費用控制較好，減少廣告、宣傳費、利息支出使銷售費用和財務費用同比去年減少進而提升毛利。

資產穩健償債能力較強：公司年報公佈的負債率為38.74%，較去年有所增加但處於合理偏低位置。流動比率和速動比率分別為311%和300%,償債能力較好遠遠超過合理水準。從負債結構來看期末貨幣資金為5.59個億，流動負債為2.15億元，這也是意味著公司就算是現在需要去兌付欠款，用公司帳面的貨幣資產就完全可以償付且還有2.44億的剩餘。

加權淨資產收益率：從2016年末的18%提升至23%，增長5個百分點，其中資產中貨幣資金占比較多，如果分紅掉貨幣資金公司的淨資產收益率則會再次提升。

通過上述從公司的產業結構、業務、財務重點專案可以看出公司處於發展較快的行業，且業務結構合理財務狀況健康，那麼公司的合理估值是多少呢？

公司股價2018年4月3日收盤價41.63元一股，對應的動態市盈率（pe）為54.9倍，市淨率（pb）為13.69倍，總市值為131億元，年報透漏公司預計2018年將利潤增速維持在30%，對應2018年的動態市盈率應該在41倍左右。考慮到公司成長性較好，確定性較強，假設未來5年可以達到年複合25%的增長率，公司對應合理的估值應該在25-35倍之間，市值在65億-90億之間，而現在公司的市值在131億元，明顯出現泡沫。

優秀的公司應該付出合理的價格去買，而付出較高的溢價去買，一旦公司業績出現衰退，則會面臨估值和股價的雙殺。

作者：鄭鵬超

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