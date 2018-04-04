【港股解碼】蠟筆小新三連虧，兒時的味道為什麼不好賣了？

對於不少80後、90後來說，晶瑩剔透、Q彈香甜的果凍是難以忘記的童年味道，是逢年過節一定不會落下的零食儲備。然而時光飛逝，當年的小孩子已經長成了大人，超市貨架上的零食也日新月異，果凍似乎已經逐漸過氣。

蠟筆小新時尚甜點果凍圖源：網路

上周四，中國知名果凍生產商蠟筆小新食品（01262-HK）發佈2017年財報。數據顯示，蠟筆小新食品於2017年實現收益9.03億元（RMB，下同），同比微增1.1%；實現毛利2.03億元，同比下滑7.8%；錄得年度虧損2.89億元，同比收窄51.9%。

收益微增，虧損收窄

蠟筆小新主營的休閒食品可分為四類：果凍產品、甜食產品、飲料產品和其他產品，其中果凍產品是不折不扣的主營，對集團營收的貢獻率一直保持在66%以上。

由於中國休閒食品消費意欲的提升，果凍產品的營收於2017年內增長了320萬元。此外，海外市場需求的增長和客戶消費偏好的改變以及蠟筆小新對自身業務結構的調整也在一定程度上為集團收益的增長作出了貢獻。

儘管如此，包括包裝材料在內的若干原材料採購價格增長逾30%，仍然導致了集團蠟筆小新集團毛利率的下滑。而蠟筆小新集團為及時推廣新產品或核心產品，在廣告及推廣方面可謂不吝破費。即使2017年已經同比削減了27.7%，廣告及推廣費用仍然高達1.71億元。

綜合損益及其他全面收益表圖源：港交所

過高的經營成本拖累了蠟筆小新的業績，並由此導致了集團物業、廠房及設備等固定資產的減值。綜合收益表顯示，除出售安徽生產廠房利樂飲料生產線的物業、廠房及設備導致約8000萬元虧損外，蠟筆小新還需在報表中計提9453.5萬元減值損失。

行業走低，毒明膠餘波

過高的經營成本並不是導致蠟筆小新連年虧損的根本原因，或者說只是財報上顯示的原因。回顧蠟筆小新近5年的經營情況可以發現，盈利的轉捩點出現在2014年。2014年之前蠟筆小新實現歸母淨利潤逐年增長，2014年之後蠟筆小新實現歸母淨利潤逐年下滑，直到2017年才略有收窄。那麼2014年究竟發生了什麼事情導致了蠟筆小新業績的急速扭轉呢？

蠟筆小新近10年歸母淨利潤圖源：同花順、筆者

蠟筆小新2014年的年報給出了答案：受中國若干媒體（包括中央電視臺新聞）於2014年3月中就若干企業在其食品生產過程中使用有毒明膠以及“蠟筆小新”及其他品牌因在生產過程中使用有毒明膠而使軟糖產品受污染所做報導所累，蠟筆小新當年銷售額大幅縮減。為在發生有毒明膠時間中後進行促銷，集團還額外給予了若干分銷商一次性折扣，進一步攤薄了蠟筆小新的毛利率。

對於一家食品企業，尤其是生產兒童食用產品的企業來說，食品安全可謂頭等大事。中國的家長們在食品安全問題上可以謹慎到何種程度，可以參考前幾年瘋狂的進口奶粉代購熱潮，這也是為什麼時至今日蠟筆小新沒能緩過勁來的原因。

而且正如開頭提到的，市面上休閒小零食更新換代很快，整個果凍產品市場都在走下坡路。港股上市的果凍生產商還有一家——親親（01583-HK）,從蠟筆小新和親親的經營狀況可以看出，果凍產品的銷售確實正在逐年走下坡路，只不過蠟筆小新由於有毒明膠事件的惡劣影響，銷售下滑更為明顯、快速。

上市果凍企業經營情況圖源：同花順、筆者

199IT曾經做過一份關於中國休閒食品發展趨勢的調研，報告第一條寫到：休閒食品將向低熱量、低脂肪、低糖的健康營養性發展。果凍產品天然符合以上幾點要求，蠟筆小新果蔬飲料大賣導致飲料成品營收同比增長約18%也可作為此觀點的佐證。

同時調研報告也指出：年輕時尚的青年群體將成為休閒食品消費的主流，他們重視品牌包裝也重視品質口味。而蠟筆小新在去年11月前後大力推廣新品，也和此點觀點不謀而合。由此來看，蠟筆小新既有明顯的產品優勢，又能把握住市場的變化。日後若能嚴格把控產品品質，休閒食品市場競爭雖然激烈，保有一席之地應當還是不成問題！

作者：熊思怡

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