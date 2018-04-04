【港股解碼】阿里愚人節“噴漆”，不容忽視的區塊鏈產業

愚人節已過，但想起騰訊數據中心總監朱華在短視頻仲介紹完“山頂洞鵝”專案後重複三次的魔性“哈哈大笑”，筆者依舊很抓狂，本以為是一篇講解“AI生態鵝廠”的深度好文，一幅學霸模式讀到結尾才發現——“愚人節快樂！”，好吧，“鵝廠”你贏了。

相比騰訊的“養鵝”，阿里旗下的螞蟻金服則以“全球首款區塊鏈噴漆Block 7”開涮，其闡述的是物聯網的區塊鏈應用，將Block 7噴漆噴塗在車上後，汽車將變為區塊鏈上的節點，進而防止碰瓷，及出車禍後事故責任的準確劃分，達到智能出行的目的。

這則短視頻雖在愚人節發佈，但對於區塊鏈運用的模式讓人眼前一亮，螞蟻金服此前也在愚人節發佈過視網膜支付、“空付”、AR搜索的“碼上”等，且部分應用目前已實現，不得不讓人思考螞蟻金服是否已開始“區塊鏈噴漆”的研發。

古典互聯網？

比特幣瘋狂過後，區塊鏈技術仍是市場所關注的焦點，2018年初，人人網、柯達等進軍區塊鏈後，立刻掀起市場炒作熱潮，產業資本蜂擁而至。A股市場亦不甘落後，上市公司紛紛佈局區塊鏈產業，據國泰君安相關研報數據顯示，目前已有近70餘家涉足區塊鏈，涉足方向包括製造、物聯網、金融、軟體、物流供應鏈、遊戲數字行銷及IP六大類，這些涉足的產業方向也證明了一個問題：光憑區塊鏈本身並不能解決問題，與場景結合才能發揮區塊鏈的“功效”，即所謂的“區塊鏈+”。

區塊鏈的意義毋庸置疑，其中對區塊鏈賦予最高殊榮的便是“古典互聯網”之爭，年初投資圈的部分大佬對“古典互聯網”進行了一場私下討論，大體的意思是，區塊鏈技術的出現有可能成為互聯網的分界點，區塊鏈之前的互聯網稱為“古典互聯網”，區塊鏈之後的則稱為“區塊鏈互聯網”，頗有顛覆互聯網的意思，評價不可謂不高。

區塊鏈+社交

而Facebook（FB.O）最近的“醜聞”也讓筆者開始思考——“區塊鏈+社交”對於傳統社交的顛覆性。全球有名的兩大社交軟體巨頭：Facebook、騰訊（00700.HK），前者市值4514億美元（以4月2日收盤價計），後者市值4956億美元（以4月3日收盤價計），以社交起家，做至如此規模實屬不易，但Facebook數據的洩露讓用戶難以接受，用戶的隱私在未經同意的情況下被強行變現且未參與數據貢獻者的受益分享，這對於用戶來說是一種傷害。

Facebook也為此付出代價，市值蒸發超800億美元，重點是，市場上如此多的軟體，Facebook整改後是否仍有其他軟體以用戶隱私牟取利益？李彥宏近期關於“中國用戶願用隱私換便利”的言論也遭到輿論攻擊，筆者很難想像在Facebook“出事”的節骨眼上，為何他能說的如此“爽快”。但對於用戶數據洩露問題，區塊鏈容易解決，通過區塊鏈，用戶行為將保存於鏈中，通過智能合約設定機制，數據獲取合法後才能變現，如此一來，“區塊鏈+社交”是否能顛覆傳統社交軟體，或倒逼如微信等社交軟體的轉型升級值得玩味。

港股區塊鏈第一股？

從區塊鏈技術有顛覆傳統互聯網的可能性看，二級市場的資本“癲狂”不是沒有道理，雖有太多的投機成份，但這其中或許就藏有一枚“種子”。與投機氛圍較重的A股市場不同，A股市場中涉足區塊鏈技術概念的上市公司已超70餘家，而港股市場中，據筆者不完全統計，有區塊鏈集團（00364.HK）、美圖公司（01375.HK）。區塊鏈集團2億港元市值，不加以評論，而美圖公司有望成港股市場“區塊鏈第一股”。

對美圖公司而言，有效長久的變現途徑一直是公司的重點探索方向，2017年，公司經調整後的淨虧損同比下降91.5%至人民幣4600萬元，已到了實現全面盈利的邊緣，廣告+智能硬體的變現模式也更加清晰，但國內趨於穩定的智能手機格局讓美圖手機面臨不小挑戰，需更深層次挖掘用戶變現模式，進軍區塊鏈是否能成為新突破口？

據媒體報導，美圖佈局的是電商業務與區塊鏈的結合，第一是打假，利用區塊鏈優勢，解決美妝電商的正品問題；其二是搭建社區，將區塊鏈應用於天生帶有社交屬性的UGC短視頻社區——美拍。短期看，區塊鏈的涉及為美圖帶來直接收益的可能性較小，但延伸了區塊鏈產業落地時公司的成長性。

作為價值投資者的你或許對比特幣的“瘋狂”投機頗有微詞，但區塊鏈技術是有可能顛覆互聯網的的新興技術，或許合你胃口。螞蟻金服的“Block 7”噴漆預示著其對區塊鏈技術場景的探索，Facebook的“醜聞”也將加快業內對於“區塊鏈+社交”的研發，區塊鏈產業，已在快速的發展之中，你能否抓住這波機會呢？

■ 作者｜楊世宏

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