【大行報告】大和降財險(02328-HK)目標價至15元

大和指出早年內地推出第二輪汽車保險改革時，導致中國財險(02328-HK)內地車險收入下降了5.5%，同時面臨較高的佣金支出，以及較低的索償比率。可是財險仍能夠從用戶數目大增14.7%來填補車險收費下降帶來的影響。該行引述財險管理層指出，預料第三輪車險改革從今年3月中開展，在內地個別省份或會出現車險定價全自由化。

大和指出佣金與淨保費收入錄得快速增長有關，又指出按內地稅法，當佣金佔保險收入高於15%便不被視為可扣稅支出，因此去年財險的有效利得稅率為27%，管理層透露會質當局商討有關扣稅上限。

為了控制佣金上升及可以接觸更高質的生意，財險減少利用中介作銷售渠道，反而多利用直銷，又指出利用過往的意外數據，以及保單續約時以挑選較低風險的客戶或生意。縱使新車銷售下降，但是管理層相信可以透過續保網絡來擴大公司市場佔有率。財險又預期今年非車險保費收入正常化，但是仍較去年18%增幅為高。該行將財險目標價降至15元，評級為「持有」。

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