大唐國際(00991-HK)：2018年煤價高位震盪緩慢下行

大唐國際（00991-HK)2017年受累於煤價上漲，持續經營稅前利潤同比跌跌60.62%至33.24億元(人民幣.下同)；展望2018年煤價走勢，集團燃料管理部主任簡英俊表示，預期將於高位震盪，有緩慢下行走勢。

他於4月4日出席業績記者會上表示，受能源結構調整，環保要求等多方因素影響，2018年煤炭需求會略有下降，全社會用電增長由6.6%放緩至5.5%；全國發電裝機容量19億千瓦，非石化佔40%；煤電佔53.6%，降1.3個百分點；火電利用小時持平，保持在4200利用小時。於2017年，集團單位煤價達每千瓦時185.8元，升40%；期內耗煤6930萬噸，當中39.5%屬中長期合約煤，8.2%來自大唐旗下的煤礦。2018年大唐的長期合約煤有4648萬噸，但煤價仍有一定浮動。管理層指出，在煤價壓降方面，將深入瞭解煤炭「去產能」政策，加強與政企的協調與溝通，積極主動應對市場；加強外部聯動、內部挖潛，多措並舉降煤價。在費用控制方面，提升精細化管理水平，嚴控成本費用支出，大力爭取優惠政策。

大唐於清潔能源的發展，集團執行董事副總經理應學軍介紹，2017年來自清潔能源的盈利能力提升，風電光電盈利約9億元。2017年共有14個可再生能源項目裝機容量110萬千瓦；2018年將有20萬千瓦投產，在建80萬千瓦，另有數十萬將會開工；於2019、2020年風光項目將投產150萬千瓦，至2020年集團清潔能源的裝機容量將達600萬千瓦。

2017年，公司新增裝機容量3,695.5兆瓦；其中，托克托發電廠五期工程第二台660兆瓦機組的順利投產使其躍居世界最大火電廠；長河壩水電站投產4台650兆瓦機組，成為公司裝機規模最大的在役水電站。期內公司電源核准項目共計1,102兆瓦，其中風電項目共計1,029.8兆瓦、光伏項目共計72.2兆瓦。

由於將有兩筆債券到期，管理層表示2018年將會發行兩次債券；至於會否再有股權融資，即視乎市場及資產配置情況作考慮。公司於2018年3月19日完成H股的發行工作，發行H股股票2,794,943,820股，募集資金總額約港幣62.22億元；於2018年3月23日完成A股的發行工作，發行A股股票2,401,729,106股，募集資金總額約人民幣83.34億元。集團負債率約為74.49%。

中國大唐集團與公司關於大唐黑龍江發電有限公司、大唐安徽發電有限公司、大唐河北發電有限公司之股權轉讓最終完成後，公司裝機容量將增加計13,073兆瓦。公司在建工程項目2018年預計投產3,005兆瓦。

文：周燕芬

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