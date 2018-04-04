深圳召開智慧城市建設工作會議：加快建設5G等信息基礎設施

據深圳特區報報道，4月3日上午，市政府召開智慧城市暨數字政府建設工作會議，貫徹落實國家大數據戰略、省政府“數字政府”建設等相關部署和市委書記王偉中的要求，加快推進一流智慧城市建設。市長陳如桂主持會議并作講話。

據悉，深圳是廣東省“數字政府”綜合改革試點城市之一，將通過改革和創新建立以大數據驅動政務創新的政府信息化建設新模式。深圳新型智慧城市建設瞄準2020年建成世界一流的目标，加快實施高速寬帶網絡、全面感知體系、城市大數據、智慧城市運行管理、智慧公共服務提升等十大工程，努力實現“一圖全面感知、一号走遍深圳、一鍵可知全局、一體運行聯動、一站創新創業、一屏智享生活”。

會議指出，智慧城市是深圳推動高質量創新發展重要的新動力之一，各區各部門要按照習近平總書記對廣東提出的“四個走在全國前列”的重要指示要求，切實把智慧城市建設作為今年工作的重中之重來抓，讓智慧城市盡快取得明顯成效。既要做好頂層設計，又要先行先試，在智慧交通、智慧安全監管等重點領域，抓項目落地、抓示範帶動。要從數字政府、智慧民生服務抓起，從市民群衆、企業反映的突出問題抓起，确保智慧城市建設看得見、摸得着。要一手抓數據的共享共用、一手抓數據的安全保護。要強化硬件的基礎支撐，加快建設雲計算、物聯網、5G等信息基礎設施，更好地引領智慧城市建設，努力實現“科技讓城市更美好”。

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