中金：預計全國3月商品房銷售面積將出現5%左右同比下跌

中金公司今日發布報告預計，3月全國商品房銷售面積在低推盤和高基數影響下將出現5%左右同比下跌，拖拽一季度累計同比增幅降至0%附近，而自4月起該數字料將重拾升勢，并于全年實現0-5%同比增長。

1季度基本面銷售整體保持平穩。在1-2月持續強韌性表現後，3月觀察到高頻銷售數據出現一定回落(60城新房銷售面積同比下滑23%)，主要因一二線城市推盤量較去年高基數(去年3月份為全年推盤高峰)大幅下滑(同比-38%)。同時考慮開年大量“弱三四線”城市(非都市圈周邊的三四線城市)在去庫存政策持續下沉的帶動下仍保持平穩增長，預計全國3月商品房銷售面積將出現5%左右同比下跌(其中一二線城市下滑25%，三四線城市增長3%)，1季度全國累計銷售面積預計同比維穩。

4月銷售增速預計小幅回升。預計4月份全國商品房銷售面積將同比轉正(增幅約2%)，主要受益于：1)一二線城市在開發商加速推盤的支持下同比跌幅有望顯著收窄(預計-3%);2)三四線城市因銷售基數逐漸走低，同比增幅大概率呈邊際上行態勢(預計+5%)。

短期波動不改全年銷售向好態勢。統計局1-2月強勁銷售數字為全年初步奠定基調，盡管短期銷售增速可能因推盤節奏、基數等原因出現結構性調整，但在一二線城市底部複蘇、(非都市圈)三四線城市去庫存延續的趨勢下，前期市場擔心的全年成交量大幅萎縮風險幾乎無可能出現。維持全年商品房銷售面積同比增長0-5%，銷售額同比增長5-10%的預測不變。

來源：證券時報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)