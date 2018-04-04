1700萬元門檻算什麼！去年中國富豪獲得英國投資移民的人數暴增

摘要：即使英國投資移民的門檻高達 200 萬英鎊，也未能阻擋中國富人們對黃金居留簽證的熱情。英國金融時報稱：「英國作為國際資金安全港的吸引力，超過了人們對該國退歐的擔憂。」

花費 1700 多萬人民幣換取一張可以居留三年的移民簽證？中國的富人們對於這麼做似乎一點都不猶豫。

在去年獲得英國的「黃金居留許可」(Golden Visa) 投資類移民簽證中，人數最多的就是中國人，足足比排在第二位的俄羅斯人高出了 250%。

英國《金融時報》引述倫敦私人理財合夥公司 LJ Partnership 的數據稱，在 2017 年英國向富人發放的 355 個「投資者簽證」中，中國大陸人士獲得了 116 個，年增率增加 56%。

如果把香港和澳門的簽證獲得者也計算在內，那麼去年有 146 名中國人獲得了英國的投資移民簽證，年增率增幅高達 82.5%。

「英國作為國際資金安全港的吸引力，超過了人們對英國退歐的擔憂。」金融時報這樣評價道。

英國「黃金居留許可」簽證需要申請人向英國的政府債券、股票或者不動產等其他資產的投資額不低於 200 萬英鎊（約合 1770 萬元人民幣），允許獲批的申請人在英國境內居留三年以上。

如果投資 500 萬英鎊，就可以在三年後申請永久居留；如果投資額進一步增至 1000 萬英鎊，就可以加快進度，兩年後便可以申請永久居留。

另外一個數據可能也印證了中國人對英國的濃厚興趣。LJ Partnership 提供的數據顯示，2017 年，中國對英國的投資規模達 208 億美元，遠高於 2016 年的 92 億美元。

彼得森律師行律師 Peter Liu（劉鵬）在去年 12 月的一篇文章仲介紹，2016 年 6 月脫歐公投結果出爐後，英鎊暴跌，提交移民申請的人數暴增，中國籍申請人更是接近翻倍。

國家發改委對外經濟研究所國際合作室主任張建平曾在 2014 年稱，中國改革開放使得一批人富裕起來，為了子女的教育和經營業務的發展，投資移民傾向高。而隨著全球化時代背景下，亞太經濟一體化程度越來越高，中美之間經貿聯繫愈加緊密，中國與歐洲各國的投資貿易也處於井噴狀態，也帶動投資移民進入新形勢。

『新聞來源／華爾街見聞』