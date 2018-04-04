交通銀行: 內銀股盈利開啟回升之路 資產質效有所提升

交通銀行金融研究中心高級研究員武雯，就內銀股2017年業績報告發表分析文章:

2017年度商業銀行經營進一步好轉，多數指標有所改善，營業收入同比增長3.2%，淨利潤同比增長4.7%。行業呈現五方面特徵，一是生息資產擴張趨緩，回表趨勢較為顯著；二是淨息差企穩改善，核心負債能力是關鍵；三是非息收入小幅負增長，傳統類業務占比提升；四是成本收入比溫和上升，費用管控紅利不再；五是資產品質繼續向好，不良認定進一步趨嚴。展望2018年，上市銀行經營繼續向好的總體趨勢不變，預計歸屬於母公司淨利潤增長6.5%。

截至2018年3月底，已有14家A股上市銀行披露了2017年年報。綜合來看，上市銀行經營進一步好轉，多數指標有所改善，營業收入、淨利潤同比分別增長3.2%、4.7%。行業內分化持續，五大行淨息差企穩回升，規模驅動利潤增長；股份行撥備反哺利潤，非息收入小幅增長；地方性銀行規模擴張有所放緩，利潤維持高速增長。展望2018年，上市銀行經營繼續向好的總體趨勢不變，預計歸屬於母公司淨利潤增長6.5%，整體業績將優於2017年。

一、盈利開啟回升之路，行業內分化持續 2017年我國上市銀行經營情況進一步好轉，多數指標持續改善，全年營業收入、淨利潤同比分別增長3.2%、4.7%。規模擴張有所放緩，但仍然是促進利潤提升的主要因素，拉動利潤增長8.1個百分點。淨息差環比逐步改善，收窄幅度由2016年的26BP縮減為2017年的10BP,仍然拖累淨利潤增長5.0個百分點。受制于嚴監管，非息收入同比減少4.0%，總體拖累淨利潤增長1.8個百分點。資產品質持續改善，全年信貸成本略增0.02個百分點，拖累淨利潤增長1.8個百分點。

行業內分化持續，全年五大行、股份行、地方性銀行淨利潤分別增長4.2%、6.3%、15.2%。其中，五大行營收端改善明顯，同比增長4.1%；股份行儘管營收逐季改善，全年同比仍小幅減少0.03%；地方性銀行深度捆綁地方經濟，仍能維持8.9%的營收高增長。股份行利潤增長依賴撥備反哺，全年信用成本下降0.14個百分點；五家國有大行全年加大撥備力度，信用成本小幅上升0.06個百分點。

二、生息資產擴張趨緩，回表趨勢較為顯著 2017年上市銀行規模擴張減緩，行業生息資產同比增長7.4%，其中股份行受制于金融強監管的影響，以及自身主動調節資產結構，“縮表”情況顯著，生息資產規模由2016年的同比增長18.2%下降至2017年的同比增長5.4%；五大行資產穩步擴張，同比增長7.8%；地方性銀行仍然保持較高規模擴張增速，同比增長12.5%。在風險收益權衡下，商業銀行不斷優化資產結構，整體貸款占比有所提升，貸款規模同比增長高於生息資產增速，其中股份行貸款占比進一步提升2.4個百分點；同業資產進一步收縮，占比下降1.3個百分點；應收款項類投資受制於非標撥備計提的提升繼續承壓，銀行資產回表趨勢較為顯著。從貸款結構上來看，2017年上市銀行新增信貸資源進一步向零售領域傾斜，零售貸款在全部貸款中占比提升3.1個百分點，其中五大行新增零售貸款仍然以個人按揭為主；股份行新增零售貸款進一步向消費金融領域傾斜。對公貸款方面，上市銀行進一步壓縮不良貸款率較高的製造業和批發零售領域的貸款。

三、淨息差企穩改善，核心負債能力是關鍵

2017年四大行淨息差率先實現企穩回升，同比提升3BP，主要由於其存款基礎扎實，高達80%的存款占比使得其計息負債成本率進一步收縮，同比減少4BP，同時生息資產收益率基本保持穩定。股份行、地方性銀行同業負債成本有所抬升，核心負債爭奪更趨激烈，核心負債能力較強的銀行息差表現相對較好。股份行計息負債率同比提升30BP，同業負債有所壓縮；儘管其資產配置更加青睞收益率較高的消費金融、個人經營性貸款等，但邊際效應有所遞減，整體生息資產收益率提升2BP，因此全年淨息差收窄26BP。地方性銀行由於深度捆綁地方經濟，信貸資源向小微企業傾斜，淨息差仍然保持高位，同比提升14BP。

四、非息收入小幅負增長，傳統類業務占比提升

2017年上市銀行非息收入小幅負增長，全年同比減少4.0%，其在營業收入中的比重由2016年的30.6%下降至28.5%，其中五大行、股份行、地方性銀行的非息收入同比分別變動-7.2%、4.5%、1.3%。主要由於全年非息收入增長面臨較多不利因素，一是受高基數影響，非息收入增長面臨較大的壓力；二是在嚴監管及各項政策，例如自查自糾、減費讓利、保險新政等綜合實施的影響下，行業新型中間業務收入增長乏力。其中大行非息收入的負增長主要由於理財業務收入的大幅下降及保險代理類業務的減少所致。整體來看，2017年銀行卡業務在中間業務收入中的占比提升10.4個百分點，一方面信用卡收入作為消費金融的重要載體仍然保持較快的增長；另一方面，銀行主動提升銀行卡業務領域投入彌補中間業務增長的缺口。結算收入受益於進出口貿易的回暖以及銀行加快佈局電子支付領域保持平穩增長。代理類業務受制于保險新政，總體占比降低3.3個百分點。新興中間業務收入如託管理財類業務在非息收入中的占比將進一步下降3.0個百分點，但仍然是重要的中收來源。投行業務方面與債券承銷、非標業務相關的收入仍面臨顯著壓力，占比下降1.6個百分點。

五、成本收入比溫和上升，費用管控紅利不再

2017年上市銀行成本管理面臨較大壓力，費用管控紅利不再，支出剛性增長，對利潤形成小幅侵蝕，全年費用收入比控制在28.44%，略高於2016年的28.43%。其中，五大行成本收入比仍然有所收縮，全年下降0.3%，主要由於面對市場化競爭壓力，大行一是主動降低費用開支、優化人資薪酬制度；二是以業務流程再造降低運營成本，提升整體業務處理效率；三是大力壓降無效網點，進一步進行網點綜合化轉型。股份行成本收入比提升2.5%，主要由於部分股份行聚焦“大零售”戰略、主動擁抱金融科技，並且負債端競爭日趨加大，帶來費用的溫和上升。地方性銀行正處於資產、人員擴張期，因此費用支出仍穩定增長。

六、資產品質繼續向好，不良認定進一步趨嚴

2017年上市銀行資產品質繼續向好，大行資產品質率先呈現拐點，不良率逐步下行；股份行、地方性銀行不良率於2017年四季度企穩，行業整體不良率平均下降0.11個百分點。上市銀行關注類貸款占比和逾期貸款占比進一步下降，潛在不良風險持續化解，其中地方性銀行不良先行指標改善幅度較為明顯。不良認定標準進一步趨嚴，不良貸款餘額/90天以上逾期貸款的比值平均顯著提升10個百分點，其中四大行仍然保持第一梯隊。2017年，上市銀行的整體信用成本率穩中略降，其中五大行上升0.06個百分點；股份行撥備反哺利潤，信用成本下降0.14個百分點。上市銀行撥備覆蓋率水準顯著提升，行業總體撥備水準較為充足。

七、2018年商業銀行經營繼續向好趨勢不變

2018年我國商業銀行經營繼續向好的趨勢不變，多項指標進一步回暖，業績將優於2017年，預計歸屬於母公司淨利潤增長6.5%。其中，淨息差受貸款利率上行影響企穩小幅回升，貢獻利潤增長1.6個百分點。規模穩中趨緩與稅收優惠政策依然對淨利潤增長有所拉動，分別貢獻1.8、1.3個百分點。非利息收入在2017年低基數水準上有所改善，資管新規細則的發佈和推進落實程度決定理財業務和部分代銷手續費收縮的壓力，保守預計非利息收入貢獻淨利潤增長1.0個百分點。儘管資產品質進一步好轉，但銀行採取穩健的減值政策，撥備整體對利潤增長拉動有限。

2018年，上市銀行依然面臨不小的成本上升壓力，預計管理費用小幅提升，整體拉低淨利潤0.65個百分點。股份行利潤增速仍然高於五大行，但受制於前者在負債端的相對劣勢，二者差距進一步縮小，預計股份行和五大行淨利潤增速分別為6.7%和6.3%；地方性上市銀行預計淨利潤增速仍將在13%左右。

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