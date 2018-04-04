〈港股盤前〉港股或不能受惠美股的超賣反彈

今天推介股份：

安蹈體育（2020）- 內銷股追落後之選。

1）恆指週二先跌後回升，早巿曾下跌 336 點，但午後隨着內銀股反彈，收市倒升 86 點或 0.3%。成交金額按日下跌近 15.2% 至 1166 億，主要因為滬深港通停開。半導體、內銷、醫藥、水泥和愽彩股表現較佳，內房和煤炭則相對較弱。

簡評：在 A 股欠缺表現下，昨天港股能先跌後升，走勢已相當不錯。但做空佔大巿成交再上升至 13.7%，脫險仍言之尚早。內銷、水泥看似有點超買。澳門愽彩股在昨天盤中消化了不少獲利沽盤，在五一黃金週和大橋憧憬下，後市仍能看好。半導體環球需求強勁，加上有税務國策扶持，長線依然看好。筆者較偏向華虹（1347）多於中芯（981）。醫藥股前景還可以的，但有過份擁擠感。內房是昨天的弱者，但收市後公佈 3 月銷售數據的恆大（3333）、合景泰富（1813）和奧園（3883）全都理想。融創（1918）是昨天表現較差的內房，或許是博短線反彈的最佳對象。

2）本港零售銷售連升 12 個月，政府統計處公布，2 月零售業總銷貨價值臨時估計 452 億元，按年上升 29.8%，遠勝預期升 8%，是 8 年來最大升幅；扣除期間價格變動，2 月零售業總銷貨量按年升 28.2%，亦勝預期。今年首兩個月，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值上升 21%；服裝銷貨價值升 19.5%；藥物及化妝品升 17.4%；電器及其他未分類耐用消費品升 27.9%；食品、酒類飲品及煙草升 10.5%；汽車及汽車零件升 19.9%。

簡評：政府公佈的零售數據一向滯後，相關股份如周大福（1929）和莎莎（178）也早有春江鴨。8 年內最大升幅確實吸引眼球，但投資者亦應小心好消息出貨的風險。

3）週二美股三大指數全面反彈。道指已接近全日高位收盤，上升 389 點或 1.6% 並重返 24000 點以上。標指亦上升 1.2% 而納指則上漲 1.0%。十年期國債債息回升至 2.781%。港股 ADR 上升約 100 㸃，拆合等於 30280 點。

4）美國貿易代表辦公室（USTR) 公布中國入口產品關稅清單，總值 500 億 美元 ，涉及 1300 個類目，主要是高科技產品，如航空航天，信息和通信技術，機器人和機械。

簡評：清單的連結在執筆時還没有上載，暫時難以評估。從 USTR 的發文，相信這場貿易戰最終還需 WTO 作主了。投資者也應注意中方的回應。

結論：美股週二的反彈看似是超賣的後抽，亦沒有反應 USTR 在收市後的清單發文。港股 ADR 的反彈力度也看似不強。綜合的看，港股又可能在假期前上演先高後低的走勢。