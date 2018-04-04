區塊鏈集團(00364-HK)組合營全球經營加密貨幣計算數據中心

區塊鏈集團(00364-HK)公布，公司全資附屬區塊鏈研究中心與Edra Korea訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，雙方擬於韓國成立一間合營企業，以於全球經營加密貨幣計算數據中心及營運其他區塊鏈相關項目。

建議合營企業將以25億韓圜(約1861萬港元)初步註冊資本成立，其將由區塊鏈研究中心全數出資。合營企業之股本擬定將由區塊鏈研究中心及EDRA分別持有85%及15%。EDRA須負責經營合營企業，並以其技術團隊支援合營企業，並促使合營企業享有EDRA於哈薩克斯坦及白俄羅斯低電力成本合作協議項下之權利。

於哈薩克斯坦及白俄羅斯擬建成之加密貨幣計算數據中心內之加密貨幣計算機之預期裝機容量合計約為95萬台。

訂立諒解備忘錄之理由目前，儘管加密貨幣於韓國之交投量屬高水平，然而韓國之加密貨幣規模卻相對有限。多項成因包括缺乏大型加密貨幣計算數據中心及缺乏具信譽之企業經營數據中心，以致公眾對現有數據中心之安全性之信心有限。

EDRA具備區塊鏈技術應用之強大團隊，且於加密貨幣計算營運擁有豐富經驗，並設有高效管理系統以進行有關營運。EDRA亦已開發加密貨幣計算之移動應用程式。董事會認為，訂立諒解備忘錄可為本公司提供發揮EDRA於區塊鏈技術應用之實力及經驗之機會，以發展其全球加密貨幣計算數據中心業務。低電價協議將使合營企業能夠加快涉足有關業務，以成立海外加密貨幣計算數據中心。

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