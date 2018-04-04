五菱汽車(00305-HK)附屬與美國車橋組合營拓傳動系統產品

五菱汽車(00305-HK)公布，非全資附屬五菱工業與美國車橋國際訂立合資協議，雙方成立合資公司，為柳州美橋汽車傳動系統，將專注於開發、製造及銷售具競爭力的傳動系統產品。合資公司建議名稱

根據合資協議，合資公司將由五菱工業及美國車橋國際分別擁有50%。合資公司的註冊資本總額為1.38億人民幣(約1.72億港元)，分別由五菱工業及美國車橋國際分別注資6900萬人民幣(約8611萬港元)。

資公司一經成立，將專注於開發、製造及銷售具競爭力的傳動系統產品。成立合資公司被認為將能夠充分發揮美國車橋國際先進的設計、工程及製造技術優勢，透過其獨一無二的世界級全球美橋操作管理系統，加快業務發展方案，製造上汽通用五菱及其他現有客戶與新客戶所需高端乘用車的傳動系統產品；利用五菱工業於資源配置及生產管理方面卓有成效的成本控制經驗，於中國製造及銷售汽車零部件；及共用五菱工業於中國汽車市場的強大銷售網絡，特別是從上汽通用五菱及其他潛在新客戶的高端乘用車市場獲得更多直接商機。

美國車橋國際為美橋集團於盧森堡成立的運營部門之一，主要從事傳動系統及動力傳動系統的設計，製造及分銷。

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